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Paula Chirilă, ipostaze romantice alături de iubit în vacanță. Ce destinație a ales actrița

Paula Chirilă se bucură de momente relaxante alături de partenerul său, în vacanță. A postat imagini de familie în mediul online, însă internauții au reacționat imediat într-un mod neașteptat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 11 August 2026, 15:21 | Actualizat Marti, 11 August 2026, 15:55
Paula Chirilă, ipostaze romantice alături de iubit în vacanță. Ce destinație a ales actrița | antena 1
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Paula Chirilă și logodnicul ei, ținta comentariilor răutăcioase după vacanța din Grecia. Cum a reacționat Dan Giuvelic.

Paula Chirilă, ipostaze romantice alături de iubit în vacanță

Paula Chirilă și Dan Giuvelic formează un cuplu de câțiva ani, iar relația lor pare să fie mai solidă ca niciodată. Cei doi sunt logodiți și profită din plin de timpul petrecut împreună.

Recent, au ales Grecia pentru o escapadă romantică, însă fotografiile publicate din vacanță au generat și numeroase reacții negative în mediul online.

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Postările actriței au strâns peste 400 de comentarii, iar unele dintre acestea au fost departe de a fi apreciative. Mesajele răutăcioase și criticile nu au trecut neobservate de Dan Giuvelic, care a decis să vorbească public despre situație.

„Vă salut! Am simțit nevoia să fac un video referitor la postarea pe care a făcut-o Paula, în care a pus niște poze cu noi doi din concediu. În primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor celor care au lăsat mesaje drăguțe. Noi nu am postat pozele cu vreo așteptare de a primi vreo laudă. Nu am făcut nimic! Noi suntem fericiți și ne bucurăm unul de celălalt.

Am pus niște poze pe Facebook. Mulțumim încă o dată celor care au fost foarte drăguți! Eu am citit toate comentariile și sunt vreo 400 și ceva la număr în momentul ăsta. M-a marcat răutatea unora, dar m-a marcat nu în sensul în care să mă afecteze pe mine cu ceva!", a transmis acesta în mediul online.

Logodnicul Paulei Chirilă a reacționat după ce a văzut comentariile lăsate de internauți la fotografiile din vacanță. Acesta a publicat un videoclip pe Instagram în care și-a exprimat dezamăgirea față de atacurile gratuite din mediul online.

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Dan Giuvelic a transmis că astfel de opinii nu vor schimba felul în care el și Paula își trăiesc relația. Pentru cei doi, important este să se bucure de timpul petrecut împreună și să-și vadă mai departe de viața lor, indiferent de părerile celor din exterior, arată acest site.

Bărbatul a făcut referire și la ideea de karmă, sugerând că fiecare persoană este responsabilă pentru propriile acțiuni și pentru felul în care alege să se comporte cu ceilalți.

Paula Chirilă, fericită alături de partenerul ei

Actrița a devenit în ultima perioadă mai deschisă în ceea ce privește viața sa personală și a început să împărtășească mai multe momente din relația cu Dan Giuvelic.

Vacanța din Grecia a fost una dintre ocaziile în care cei doi au lăsat să se vadă cât de bine se simt împreună. Paula Chirilă a transmis că, pentru ea, destinația contează mai puțin atunci când este alături de omul pe care îl iubește. Starea de liniște și sentimentul de „acasă” le găsește în relația pe care o trăiește în prezent.

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În urmă cu aproximativ două luni, actrița a avut parte și de o surpriză importantă. Dan Giuvelic a cerut-o în căsătorie. Momentul a luat-o prin surprindere, iar de atunci cei doi au început un nou capitol al poveștii lor de dragoste.

În ciuda comentariilor negative apărute după fotografiile din vacanță, Paula Chirilă și logodnicul ei nu par dispuși să lase opiniile internauților să le afecteze relația. Cei doi continuă să se bucure de timpul petrecut împreună și de planurile pe care le au pentru viitor.

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