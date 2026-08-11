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Când și unde va fi botezată Nina, a cincea fiică a Laurei Cosoi. Tradiția pe care familia o respectă de fiecare dată

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean pregătesc botezul micuței Nina. Unde va fi creștinată cea de-a cincea fiică și ce tradiție respectă familia.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 11 August 2026, 13:48 | Actualizat Marti, 11 August 2026, 14:05
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Când și unde va fi botezată Nina, a cincea fiică a Laurei Cosoi. Tradiția pe care familia o respectă de fiecare dată | Instagram/A
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Laura Cosoi traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Vedeta a devenit mamă pentru a cincea oară la finalul lunii iulie, când a venit pe lume micuța Nina Elisabeta. Acum, Laura și soțul ei, Cosmin Curticăpean, se pregătesc pentru un alt moment important: botezul mezinei familiei, care ar urma să aibă loc la sfârșitul lunii august.

Deși are multe lucruri de pus la punct pentru eveniment, Laura Cosoi își dorește să păstreze o tradiție de familie extrem de importantă. Vedeta și Cosmin Curticăpean mai au împreună patru fiice: Rita, Vera, Lara și Aida. Toate cele patru fete au fost botezate în aceeași biserică în care părinții lor s-au cununat, iar tradiția ar urma să fie respectată și în cazul micuței Nina.

Unde va fi botezată Nina, cea de-a cincea fiică a Laurei Cosoi

Potrivit informațiilor apărute în presa mondenă, botezul micuței Nina Elisabeta ar urma să aibă loc în Maramureș, la biserica romano-catolică din Baia Sprie. Locul are o însemnătate aparte pentru Laura și Cosmin, fiind strâns legat de povestea lor de familie.

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Maramureșul este locul în care Cosmin Curticăpean s-a născut și a copilărit, dar și regiunea în care cei doi au ales să își unească destinele. Astfel, biserica în care au fost creștinate și celelalte fiice ale lor va fi, cel mai probabil, și locul în care Nina va primi taina botezului.

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Laura este deja prinsă în pregătirile pentru eveniment, mai ales că familia s-a mărit recent. Vedeta a povestit că mezina începe deja să fie tot mai independentă și că perioada dinaintea botezului este una aglomerată.

„Ea mănâncă singură și eu sunt prinsă câteva zile cu pregătirile pentru botezul din Maramureș, care va avea loc la final de lună”, ar fi declarat Laura Cosoi, potrivit Viva.

Astfel, micuța Nina Elisabeta urmează să fie creștinată în cadrul unui eveniment cu o puternică încărcătură emoțională pentru întreaga familie.

Ce spune Laura Cosoi despre al șaselea copil

Deși a devenit mamă pentru a cincea oară abia de curând, Laura Cosoi a fost deja întrebată dacă se gândește să mai aibă un copil. Vedeta nu exclude categoric posibilitatea de a deveni mamă pentru a șasea oară, însă, în prezent, simte că familia sa este completă.

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Laura și Cosmin se bucură acum de viața alături de cele cinci fiice ale lor, iar venirea pe lume a Ninei a completat familia numeroasă pe care și-au dorit-o.

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