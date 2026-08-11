Alina Pușcău a dezvăluit care au fost primele simptome înainte de diagnosticul de cancer mamar și cine a îndemnat-o să meargă de urgență la medic.

Alina Pușcău, momentul care i-a schimbat viața. Primele simptome care au făcut-o să-și dea seama că este bolnavă | Hepta

Alina Pușcău a fost recent diagnosticată cu o formă de cancer mamar. Vedeta a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care trece, dar și despre tratamentul pe care a început să îl urmeze. Într-un moment în care încă nu știa cu ce problemă de sănătate se confruntă, un simptom aparent banal a determinat-o să ceară ajutor medical.

Se pare că regretata sa prietenă, Tal Berkovich, a fost cea care a îndemnat-o să meargă de urgență la medic. Alina Pușcău își amintește că totul a început cu o senzație neobișnuită la nivelul sânului, pe care inițial nu a considerat-o un motiv serios de îngrijorare.

Simptomul care a făcut-o pe Alina Pușcău să meargă la medic

Înainte de a primi diagnosticul, Alina Pușcău trecea printr-o perioadă în care urma un tratament cu antibiotice, după ce și-a scos un dinte. Vedeta a povestit că, după aproximativ zece zile de tratament, și-a reluat rutina obișnuită de sport.

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În timpul unor exerciții pe care le făcea acasă, mai exact în timp ce executa genuflexiuni, Alina a început să simtă o senzație de usturime la nivelul sânului. Inițial, nu a considerat că este ceva grav și a încercat să vadă dacă disconfortul va trece.

„Mi-am scos dintele, am avut gingia foarte umflată, am luat antibiotic 10 zile și după 10 zile făceam niște exerciții în casă, niște genuflexiuni, cum fac tot timpul. A început să mă usture sânul. Am luat o pastilă, am văzut că totul e ok. A doua zi, la fel. M-am întâlnit cu prietena mea Tal și i-am spus că m-a usturat sânul toată seara și ea mi-a spus să merg de urgență la doctor”, a declarat Alina Pușcău, potrivit Viva.

Sfatul prietenei sale a determinat-o să nu mai amâne consultația. Ulterior, investigațiile medicale au dus la descoperirea bolii.

Alina Pușcău, mesaj pentru femei

De când a aflat că suferă de cancer mamar, Alina Pușcău a trecut prin momente dificile, însă a ales să vorbească public despre experiența sa și despre tratamentul pe care îl urmează.

Vedeta consideră că mai mulți factori pot influența starea de sănătate și a vorbit despre importanța alimentației, a produselor cosmetice și a stilului de viață. În același timp, Alina le îndeamnă pe femei să fie atente la semnalele transmise de propriul organism și să nu ignore simptomele neobișnuite.

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Este important de precizat că o senzație de usturime sau durere la nivelul sânului nu înseamnă automat cancer, iar astfel de simptome pot avea numeroase cauze. Orice modificare persistentă sau neobișnuită trebuie însă discutată cu un medic.

Pentru Alina Pușcău, un disconfort pe care inițial l-a considerat banal a reprezentat începutul unui drum medical dificil. Vedeta își documentează acum parcursul medical prin intermediul postărilor de pe conturile sale de social media.