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Pavel Stratan a dezvăluit cu ce s-a ocupat înainte să devină celebru. Care a fost cel mai greu moment din cariera sa

Pavel Stratan a vorbit, într-un interviu recent, despre viața sa de dinainte de a deveni celebru.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 12 August 2026, 20:57 | Actualizat Miercuri, 12 August 2026, 21:07
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Pavel Stratan a dezvăluit cu ce s-a ocupat înainte să devină celebru. Care a fost cel mai greu moment din cariera sa | Hepta
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Pavel Stratan este, în prezent, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România și Republica Moldova. Totuși, drumul până la succes nu a fost deloc ușor, trecând prin mai multe momente care i-au format atât caracterul, cât și traiectoria profesională.

Într-un interviu pentru Revista Viva, Pavel Stratan a făcut declarații rare despre viața sa de dinaintea celebrității, dezvăluind cu ce s-a ocupat, dar și care a fost cel mai dureros moment din cariera sa.

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Pavel Stratan a dezvăluit cu ce s-a ocupat înainte să devină celebru

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Întrebat, în cadrul interviului pentru Revista Viva, cum a fost viața sa până să devină un artist consacrat, dar și care au fost cele mai grele momente, Pavel Stratan a mărturisit, cu regret, că tatăl său nu a apucat să îl vadă pe scenă, deși, în copilărie, îi interzicea să cânte.

„Timp de doi ani, în care primele două albume, <<Amintiri din copilărie>>, volumele 1 și 2, au fost lansate în Republica Moldova, nu m-am gândit nicio secundă că vreo piesă va avea succes, mai ales în România. Până să devin cunoscut, am făcut actorie, regie și mult sport. Cu toate astea, chitara nu am lăsat-o niciodată din mână. În ceea ce privește cariera, cel mai greu moment, chiar și până azi, a fost când tatăl meu nu a apucat să mă vadă pe scenă, chiar dacă el nu mă lăsa să cânt”, a dezvăluit artistul pentru sursa citată.

Pentru că au adus vorba despre „Amintiri din copilărie, Pavel Stratan și Cleopatra, fiica sa, au fost rugați să povestească despre cum a fost copilăria lor.

„Așa cum spunem și în piesa <<Anii>>, fiecare dintre noi are viața cât o carte, fie aproape scrisă, fie abia la început. Copilăriile noastre au fost foarte diferite ca perioadă, posibilități și experiențe, dar avem în comun dorința de a crea, de a cânta și de a lăsa ceva în urmă”, a mărturisit Cleopatra pentru Revista Viva.

„Eu mi-am dorit, în primul rând, să le ofer copiilor mei ceea ce eu nu am avut când eram copil și să le fiu prieten, nu doar părinte. Vom lansa în curând o nouă piesă de pe album care este exact despre paralela copilăriilor noastre!”, a dezvăluit și artistul pentru sursa citată.

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Ce a spus Pavel Stratan despre fiul său

În același interviu, Pavel Stratan a făcut declarații și despre fiul său, Cezar, dezvăluind ce trăsături a moștenit băiatul de la el.

„Cred că fiecare dintre ei a moștenit de la mine câte ceva. Cleopatra a preluat latura artistică și creativă, iar Cezar, latura sportivă și partea inventivă. Și lui Cezar îi place să cânte, dar Cleo a fost mai pasionată de muzică. Cezar e foarte serios în legătură cu sportul, mergem împreună la sală și face box de la doi ani. S-a dezvoltat foarte frumos!”, a spus Pavel Stratan despre fiul său pentru Revista Viva.

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„Cezărică – așa îi zic eu mereu – e un bărbat în devenire și cu mult mai înalt decât mine. Noi doi semănăm mult ca frați, dar este copia tatei, fără doar și poate”, a adăugat și Cleopatra.

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