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Cum arată mormântul lui Brigitte Bardot. Imaginile care au intrigat

Brigitte Bardot, înmormântată la Saint-Tropez. Cum arată locul în care își doarme somnul de veci legenda cinematografiei franceze.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 11 August 2026, 14:49 | Actualizat Marti, 11 August 2026, 14:50
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Cum arată mormântul lui Brigitte Bardot. Imaginil care au intrigat | Profimedia Images
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Brigitte Bardot își doarme somnul de veci în Cimitirul Marin din Saint-Tropez, unul dintre cele mai spectaculoase locuri de acest fel de pe coasta Mediteranei.

Cum arată mormântul lui Brigitte Bardot

Așezat pe o colină, cimitirul oferă o priveliște impresionantă asupra golfului, a localității Sainte-Maxime, a masivului Esterel și, în depărtare, a vârfurilor Munților Mercantour.

În partea estică a cimitirului se află mormântul celebrei actrițe franceze, care a murit pe 28 decembrie 2025, la vârsta de 91 de ani. Brigitte Bardot a fost înmormântată la Saint-Tropez pe 7 ianuarie, într-o ceremonie discretă și privată.

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Într-o zi toridă de vară, drumul către Cimitirul Marin poate fi o adevărată provocare. Temperaturile din Saint-Tropez depășesc 36 de grade Celsius, iar briza mării abia dacă se face simțită.

Urcarea spre cimitir se face pe un drum asfaltat, expus puternic soarelui. În astfel de zile, destinația pare să se îndepărteze cu fiecare pas. Cei mai mulți turiști aleg să se refugieze în zonele umbroase ale orașului, pe terase, la muzeu sau pe plajele din Saint-Tropez și din împrejurimi, precum Ramatuelle și Tahiti.

În ultimii ani de viață, Brigitte Bardot a fost alături de soțul ei, Bernard d'Ormale, cu care era căsătorită din 1992. Acesta a povestit că actrița a trecut prin două intervenții chirurgicale pentru tratarea unei forme de cancer, însă boala i-a provocat, în cele din urmă, moartea.

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Bernard d'Ormale a mărturisit că i-a fost alături până în ultimele clipe. Într-o declarație, el a descris momentul în care suferința soției sale a încetat, spunând că schimbarea chipului ei a fost aproape uimitoare și că părea, în sfârșit, eliberată.

Un mormânt simplu, așa cum și-a dorit Brigitte Bardot

Locul de veci al actriței este departe de imaginea unui monument grandios. Mormântul a fost amenajat simplu, conform dorinței sale.

„Exact așa cum și-a dorit Brigitte”, a explicat Bruno Jacquelin, directorul de relații publice al fundației create de actriță pentru protecția animalelor.

La mormânt nu există un mausoleu impunător. În schimb, vizitatorii găsesc buchete de flori de câmp, viu colorate, animăluțe de pluș și mesaje lăsate de admiratori.

Cei care ajung în partea estică a cimitirului pot vedea mormântul aproape de mare. Unii vin din curiozitate, alții pentru a-i aduce un ultim omagiu celei care a devenit una dintre cele mai cunoscute figuri ale cinematografiei franceze.

Brigitte Bardot s-a retras din cinematografie în 1973, la doar 39 de ani, când se afla în plină glorie. Ulterior, Saint-Tropez a devenit centrul vieții sale, orașul în care a locuit mai bine de jumătate de secol și pe care prezența sa l-a transformat într-una dintre cele mai cunoscute destinații turistice internaționale.

În ultimele decenii, actrița și-a dedicat cea mai mare parte a energiei luptei pentru drepturile și protecția animalelor.

De-a lungul timpului, Bardot a vorbit și despre dorința de a nu avea parte de o înmormântare fastuoasă. În 2018, ea declara că și-ar fi dorit să fie îngropată în grădina casei sale din La Madrague, alături de animalele sale de companie. Motivația era una cât se poate de personală: voia să evite ca mormintele familiei sale să devină un loc invadat de vizitatori.

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În cele din urmă, Brigitte Bardot a fost înmormântată în cripta familiei din Cimitirul Marin din Saint-Tropez, alături de părinții și bunicii săi. Alegerea locului și simplitatea mormântului respectă, însă, dorința pe care actrița a exprimat-o de-a lungul anilor: un ultim loc de odihnă discret, departe de fast și de agitație.

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