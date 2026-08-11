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5 zodii atrag iubirea până pe 10 septembrie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele

5 dintre nativi atrag norocul și iubirea de partea lor, iar totul se va întâmpla până pe 10 septembrie 2026. Ce arată astrele.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 11 August 2026, 13:37 | Actualizat Marti, 11 August 2026, 14:13
5 zodii atrag iubirea până pe 10 septembrie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele | Shutterstock
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Totul se întâmplă pentru că Venus se află în Balanță. Venus, planeta iubirii și a banilor se află acasă în semnul Balanței.

5 zodii atrag iubirea până pe 10 septembrie 2026

Deci, pentru următoarea lună, viața acestor nativi devine mult mai clară, iar acțiunile mai ușor de îndeplinit. Energia de care dau dovadă îi va molipsi și pe cei din jur.

Gemeni

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Venus în semnul tău arată că e vorba despre iubire. Și este exact ce îți doreai de multă vreme. Ești mai mult decât pregătit să fii creativ și să lași asta la iveală fără să-ți fie rușine. Adaugă extra pasiune atunci când simți nevoia. Ai așteptat multă vreme pentru acest moment, nu încerca să-i dai cu piciorul, arată acest site.

Până pe 10 septembrie ai șansa să sari dintr-un proiect în altul, ceea ce te face fericită. Totul e ca într-o poveste, de fapt.

Taur

Venus îți activează sectorul rutinei până pe 10 septembrie. Este șansa să pui totul în balanță, mai ales că ai multe lucruri de făcut, atât pe plan personal cât și profesional. Vezi ce îți aduce fericire cu adevărat, decât să te mulțumești cu puțin, pentru o perioadă foarte scurtă.

Te simți împăcată cu situația din viața personală, chiar dacă uneori pare că te relaxezi prea mult. Vezi unde este nevoie de tine și persistă către un plan mai bun de viitor.

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Balanță

E momentul tău să strălucești. Ai atât de multă motivație încât nici nu-ți dai seama la început de unde ai găsit-o. Dar cel mai important, vrei să te iubești pe tine mai mult. Îți vine foarte ușor acest lucru, mai ales că Venus se află în semnul tău.

Există lucruri pe care nu le-ai mai făcut pentru tine până acum și ar trebui. În loc să le împingi mai departe, încearcă să le atragi spre prim-plan.

Pești

Venus în Balanță înseamnă un singur lucru pentru tine. Primești mai mulți bani decât te aștepți. Partea cea mai bună este că nu faci prea mult efort pentru asta. Venus îți activează anumite resurse care până acum au fost adormite, ceea ce înseamnă că vei vedea imediat rezultatele.

De acum și până pe 10 septembrie când vei cere o favoare explicită, primești doar răspunsuri afirmative. Dacă pierzi ceva, șansele sunt să recâștigi înapoi înzecit. Și atunci când vine vorba de felul în care arăți, te simți bine din interior spre exterior. Ai oameni alături de care să vorbești tot ceea ce vrei. Fericirea pe care o simți este ireală.

Vărsător

Ai fost întotdeauna fascinat de cultură și de oamenii care își trăiesc viața la maximum. Vrei să fii unul dintre ei, iar în ultima vreme te simți mai fericită ca oricând, mai ales că Venus este în Balanță. O energie care te încurajează să explorezi mai mult, fără să ții cont de anumite condiții.

Horoscop zilnic 11 august 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și s...
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