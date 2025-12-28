Cum s-au pozat Radu Vâlcan și Adela Popescu pe plajă în Thailanda. Ce imagini înduioșătoare au publicat în mediul online

Antena Căutare
Radu Vâlcan și soția lui, Adela Popescu, au plecat într-o vacanță exotică chiar în perioada sărbătorilor de iarnă, dar nu singuri, ci alături de cei trei băieți ai lor.

Crăciunul a venit cu momente de relaxare pentru Radu Vâlcan și Adela Popescu. Cei doi au decis să își petreacă sărbătorile de iarnă departe de casă, într-o locație pe care prezentatorul TV o adoră.

Thailanda este destinația pe care și-au ales-o. Aceștia și-au dorit o vacanță cu mult soare, plajă, apă turcoaz și temperaturi ridicate. De data aceasta, Radu Vâlcan și soția lui nu au plecat singuri, ci alături de băieții lor.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că prezentatorul TV și Adela Popescu au o relație strânsă cu micuții lor. Cei doi nu pot sta prea mult timp fără Alexandru, Andrei și Adrian, motiv pentru care au luat cinci bilete de avion dus-întors pentru Thailanda.

Cum s-au pozat Radu Vâlcan și Adela Popescu în vacanță. Ce fotografii de senzație au publicat în mediul online

Pentru că au o activitate intensă pe rețelele sociale, Radu Vâlcan și Adela Popescu nu au uitat să își anunțe fanii că anul acesta au petrecut Crăciunul într-o țară exotică, scăpând de valorile termice scăzute din România.

Soția prezentatorului TV a publicat pe contul de Instagram mai multe imagini din superba destinație în care se află. Se pare că aceștia s-au bucurat din plin de plimbările pe plajă, cinele sub lumina lunii, plimbările cu barca, momentele de liniște, cumpărături, dar și de mâncarea gustoasă.

„Thailanda. Noi. ❤️”, este descrierea folosită de Adela Popescu în dreptul postării din mediul online.

Imaginile au strâns mai bine de 12 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali.

„Super! Pace, liniște, bucurie, familie, relaxare, simplitate...aia mi-au inspirat pozele voastre!”, „Nu știu cum se simte Crăciunul cu nisip sub tălpi, dar pe voi vă privesc mereu cu drag!”, „Superb și sunteți superbi!” sau „Minunați!”, au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Un lucru este cert, cei trei băieți ai prezentatorului TV au savurat din plin timpul petrecut alături de părinți. Aceștia au alergat desculți pe plaje, au încercat diferite activități pe apă și s-au jucat cu drag sub razele soarelui.

De asemenea, Adela Popescu și Radu Vâlcan au avut parte și de momente romantice în vacanța din Thailanda. Aceștia au admirat peisajele în timp ce se bucurau de un cocktail bun și își priveau micuții.

Prezentatorul TV și soția lui s-au pozat în timp ce se îmbrățișau, semn că nu ezită să își arate sentimentele în fața prietenilor virtuali. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de iubire de aproximativ 16 ani și s-au căsătorit în 2015, căsnicia lor devenind mult mai puternică odată cu trecerea timpului.

Sărbătorile de iarnă de anul acesta s-au simțit diferit pentru Radu Vâlcan și familia lui. De altfel, vacanța în Thailanda i-a ajutat să petreacă mai mult timp alături de micuții lor.

