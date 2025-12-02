Radu Vâlcan și Adela Popescu și-au serbat fiul. Ce dorință specială a avut Andrei

Radu Vâlcan și Adela Popescu le fac toate poftele celor mici. Iată ce dorință inedită a avut sărbătoritul weekendului.

Pe 30 noiembrie, Radu Vâlcan și Adela Popescu l-au serbat pe Andrei, fiul lor. Băiețelul a avut o dorință specială de ziua lui, iar familia i-a făcut pe plac.

Ce și-a dorit Andrei, fiul lui Radu Vâlcan și al Adelei Popescu, de onomastica sa

Micuțul și-a rugat părinții ca de ziua lui să împodobească bradul. Aceștia au fost de acord și au privit cu încântare cum casa lor se umple de magia Crăciunului.

Alături de frații săi, Andrei a decorat bradul, iar prezentatorul Insula Iubirii i-a ajutat. Adela a imortalizat momentul și a împărtășit totul cu internauții pe rețelele de socializare.

Nu puteau lipsi nici colindele și cântecele de iarnă. Aceștia au ascultat „It’s beginning to look a lot like Christmas”, Michael Buble, în timp ce au decorat cu mare atenție bradul din sufragerie.

Deși a fost mai devreme decât se așteptau, Radu și Adela le-au făcut această plăcere copiilor. Împodobitul bradului este una dintre cele mai îndrăgite activități de cei mici, dar și cei mari.

„Știu că pare devreme pentru melodia asta de pe fundal. Chiar este. Dar noi pur și simplu nu am mai putut aștepta. Planul era să îl facem mâine, să fim măcar cu un picior în decembrie, însă astăzi, încă de dimineață, sărbătoritul zilei, Andrei, a zis că dorința lui e să facem bradul.

Perfect s-a nimerit că fratele meu a cumpărat brad, așa că am profitat de duba disponibilă și ne-am insinuat și noi. Deci cu bradul la ușă cum să mai aștepți ziua de mâine. Cum? Și ne-am pus pe treabă. A fost foarte frumos, exact cum trebuie. Căci împodobirea bradului nu e doar despre a pune luminițe și globuri în el, e despre tot ce se creează în jurul acestei intenții”, a dezvăluit actrița.

De asemenea, în ziua respectivă a mai avut loc un lucru catalogat de familia lui Radu Vâlcan inedit: Adela a gătit ciorbă de perișoare pentru prima dată.

„Anul ăsta, de Sf. Andrei, am făcut în liniște prima mea ciorbă de perișoare (care a ieșit extraordinar), plăcintă cu mere, am pus colinde, băieții s-au implicat activ în tot, bradul a avut forma așteptată, nervii la locul lor. Totul până la «cine pune vârful anul ăsta». «Eu că sunt mai mare». «Eu că e ziua mea». De-astea”, a scris cu umor vedeta pe rețelele de socializare.