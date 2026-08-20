Ema Oprișan, atac acid la adresa lui Răzvan Kovacs. Ce a spus despre Ella Vișan și fostul ei soț

Ema Oprișan face noi dezvăluiri despre Răzvan Kovacs și nu se abține de la ironii. Ce a spus fosta concurentă de la „Insula Iubirii” despre fostul ei soț și Ella Vișan.

Drama dintre Ema Oprișan și Răzvan Kovacs continuă. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a intrat din nou în atenția publicului, după ce a dezvăluit că urmează să apară într-un podcast în care va vorbi deschis despre relația cu bărbatul care îi este încă soț în acte.

Ema Oprișan, atac acid la adresa lui Răzvan Kovacs

Deși Ema și Răzvan s-au despărțit, cei doi nu au finalizat încă divorțul. Relația lor a trecut de-a lungul timpului prin mai multe împăcări și despărțiri, iar, în ciuda încercărilor de a păstra o relație civilizată de dragul copiilor, tensiunile dintre ei par să fie departe de a se fi încheiat.

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Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” nu s-a abținut de la declarații și a făcut mai multe ironii la adresa lui Răzvan Kovacs. După apariția acestuia într-un podcast, alături de Ella Vișan, a venit și rândul Emei să își spună propria versiune a poveștii.

Ema Oprișan, ironii la adresa lui Răzvan Kovacs

Ema a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Răzvan, dar și despre momentele care au dus, în cele din urmă, la ruptura dintre ei. Vedeta a sugerat că are multe lucruri de spus și că podcastul în care urmează să apară va aduce în atenția publicului și perspectiva sa asupra evenimentelor.

Totodată, Ema nu a ratat ocazia de a-l ironiza pe fostul său partener. Aceasta a sugerat, într-o intervenție din mediul online, că Răzvan ar fi avut noroc odată cu apropierea de Ella Vișan, făcând referire inclusiv la faptul că, înainte, nu ar fi avut parte de prea multe călătorii în afara țării.

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Declarațiile sale au stârnit reacții în mediul online, mai ales în contextul în care povestea dintre Răzvan Kovacs și Ella Vișan a atras deja atenția fanilor emisiunii „Insula Iubirii”. Relația dintre cei doi a devenit un subiect intens discutat, iar aparițiile lor publice au fost urmărite cu interes de internauți.

De cealaltă parte, Ema pare hotărâtă să își spună povestea și să vorbească deschis despre experiențele prin care a trecut în timpul relației cu Răzvan. Rămâne de văzut ce noi dezvăluiri va face în podcast și dacă declarațiile sale vor primi un răspuns din partea fostului concurent.

Cert este că tensiunile dintre Ema Oprișan și Răzvan Kovacs sunt departe de a se fi stins, iar conflictul dintre cei doi continuă să țină publicul cu ochii pe fiecare nouă apariție și declarație.