Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Fiica Bellei Santiago, olimpică la limba română, deși nu este româncă și a crescut în Filipine. În cât timp a reușit performanța

Fiica Bellei Santiago, olimpică la limba română, deși nu este româncă și a crescut în Filipine. În cât timp a reușit performanța

Bella Santiago are toate motivele de mândrie, după ce fiica ei a reușit o performanță uluitoare. Kescielle Santiago a devenit olimpică la limba română, deși nu este româncă și a crescut în Filipine.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 02 Februarie 2026, 17:47 | Actualizat Luni, 02 Februarie 2026, 23:42
Galerie
Descoperă cum a reușit fiica Bellei Santiago o asemenea performanță | Antena 1

Celebra cântăreață Bella Santiago, soția lui Nicu Grigore de la emisiunea Survivor, este o mamă mai mult decât mândră, după ce fiica ei a reușit o performanță pe care nu mulți elevi o pot atinge. Tânăra a devenit olimpică la limba română, deși nu este româncă și a crescut în Filipine. Descoperă în cât timp a realizat această performanță, dar și ce alte detalii s-au mai aflat despre fata celebrei Bella Santiago.

Fiica celebrei Bella Santiago, olimpică la limba română, deși nu este româncă și a crescut în Filipine. În cât timp a reușit performanța

Bella Santiago are o fiică pe nume Kescielle, de care este extrem de mândră. Tânăra este elevă în clasa a VIII-a la Liceul „Ioan Petruș” din Otopeni și s-a făcut remarcată pentru faptul că este o elevă extrem de silitoare. Recent, tânăra a reușit să obțină o performanță la care puțini elevi au reușit să ajungă. Kescielle Santiago a devenit olimpică la limba română, deși nu este româncă și nici nu a crescut în România, ci în Filipine.

Citește și: Cum a sărbătorit Bella Santiago ziua lui Nicu Grigore, care se află în Republica Dominicană. Cântăreața a făcut o mică petrecere

Articolul continuă după reclamă

Fata artistei a participat pentru prima oară la olimpiada de limba și literatura română și a obținut la etapa pe școală un punctaj suficient de mare pentru e ase califica la etapa următoare. Potrivit informațiilor, doar ea și o elevă din clasa a V-a au reușit să meargă la etapa următoare, spre marea„ surpriză a colegilor și a profesorilor. Mai mult decât atât, ceea ce este cu adevărat impresionant este faptul că tânăra a crescut în Filipine și s-a mutat în România în urmă cu doar șapte ani.

„Nu este româncă, dar iubește limba română și o studiază cu o ambiție extraordinară. Citește foarte mult, este extrem de muncitoare și competitivă”, a declarat Bella Santiago, potrivit publicației click.ro.

„De fiecare dată când mergem la mall, ea nu cere haine sau jucării, ci cărți. În timp ce alți copii stau pe telefon, ea citește”, a mai dezvăluit cântăreața, extrem de mândră.

colaj foto cu bella santiago si nicu grigore

Kescielle Santiago este pasionată de poezie, face cursuri de dicție și frecventează cursurile unei școli de televiziune, visul său fiind acela de a deveni prezentatoare. Pe lângă talentul la scris, aceasta mai cântă la pian și are inclusiv un hobby surprinzător, croșetatul, pe care l-a învățat singură, de pe YouTube, semn că este o fire cu adevărat autodidactă.

Cum a sărbătorit Bella Santiago ziua lui Nicu Grigore, care se află în Republica Dominicană. Cântăreața a făcut o mică p...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pe cine ameninţă PAOK cu judecata, după moartea celor șapte suporteri greci în România Pe cine ameninţă PAOK cu judecata, după moartea celor șapte suporteri greci în România
Observatornews.ro Factura la gaze primită acum la un apartament din Bucureşti. În ianuarie 2025 era 309 lei Factura la gaze primită acum la un apartament din Bucureşti. În ianuarie 2025 era 309 lei
Antena 3 Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026 Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
SpyNews Sportiv român, mort după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Constanța. Avea 35 de ani Sportiv român, mort după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Constanța. Avea 35 de ani

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Nu rata episodul nou După Survivor, disponibil acum!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Nu rata episodul nou După Survivor, disponibil acum!
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Cum a sărbătorit Bella Santiago ziua lui Nicu Grigore, care se află în Republica Dominicană. Cântăreața a făcut o mică petrecere
Cum a sărbătorit Bella Santiago ziua lui Nicu Grigore, care se află în Republica Dominicană. Cântăreața a...
Horoscopul săptămânii 2 februarie – 8 februarie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 2 februarie – 8 februarie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele Catine.ro
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Serghei Mizil.  Fostul concurent Asia Express a ajuns pe mâna medicilor
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Serghei Mizil.  Fostul concurent Asia Express a ajuns pe mâna medicilor
Afra Saraçoğlu și Mert Ramazan Demir s-ar fi împăcat. Ce se arată în presa din Turcia
Afra Saraçoğlu și Mert Ramazan Demir s-ar fi împăcat. Ce se arată în presa din Turcia Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Kim Jong-un a inaugurat o mega-fermă cu sute de sere întinse pe 450 de hectare, construită în 500 de zile de zeci de mii de soldați și voluntari
Kim Jong-un a inaugurat o mega-fermă cu sute de sere întinse pe 450 de hectare, construită în 500 de zile de zeci... Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la Premiile Grammy 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la Premiile Grammy 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Sportiv român, mort după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Constanța. Avea 35 de ani
Sportiv român, mort după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Constanța. Avea 35 de ani Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză HelloTaste.ro
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta BZI
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii Jurnalul
Andreea Bălan, prinsă în capcana contractelor TV. Două greșeli nevinovate care au costat-o scump
Andreea Bălan, prinsă în capcana contractelor TV. Două greșeli nevinovate care au costat-o scump Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Meseria care dispare din România. La sate nu mai are cine să o practice:
Meseria care dispare din România. La sate nu mai are cine să o practice: "E muncă grea" Observator
Alimente care conțin molibden. Rolul acestui micromineral în organism
Alimente care conțin molibden. Rolul acestui micromineral în organism MediCOOL
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți influențează trecutul relațiile: de ce e greu să te vindeci de copilăria disfuncțională
Cum îți influențează trecutul relațiile: de ce e greu să te vindeci de copilăria disfuncțională DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el UseIT
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x