Fiica Bellei Santiago, olimpică la limba română, deși nu este româncă și a crescut în Filipine. În cât timp a reușit performanța

Bella Santiago are toate motivele de mândrie, după ce fiica ei a reușit o performanță uluitoare. Kescielle Santiago a devenit olimpică la limba română, deși nu este româncă și a crescut în Filipine.

Celebra cântăreață Bella Santiago, soția lui Nicu Grigore de la emisiunea Survivor, este o mamă mai mult decât mândră, după ce fiica ei a reușit o performanță pe care nu mulți elevi o pot atinge. Tânăra a devenit olimpică la limba română, deși nu este româncă și a crescut în Filipine. Descoperă în cât timp a realizat această performanță, dar și ce alte detalii s-au mai aflat despre fata celebrei Bella Santiago.

Fiica celebrei Bella Santiago, olimpică la limba română, deși nu este româncă și a crescut în Filipine. În cât timp a reușit performanța

Bella Santiago are o fiică pe nume Kescielle, de care este extrem de mândră. Tânăra este elevă în clasa a VIII-a la Liceul „Ioan Petruș” din Otopeni și s-a făcut remarcată pentru faptul că este o elevă extrem de silitoare. Recent, tânăra a reușit să obțină o performanță la care puțini elevi au reușit să ajungă. Kescielle Santiago a devenit olimpică la limba română, deși nu este româncă și nici nu a crescut în România, ci în Filipine.

Fata artistei a participat pentru prima oară la olimpiada de limba și literatura română și a obținut la etapa pe școală un punctaj suficient de mare pentru e ase califica la etapa următoare. Potrivit informațiilor, doar ea și o elevă din clasa a V-a au reușit să meargă la etapa următoare, spre marea„ surpriză a colegilor și a profesorilor. Mai mult decât atât, ceea ce este cu adevărat impresionant este faptul că tânăra a crescut în Filipine și s-a mutat în România în urmă cu doar șapte ani.

„Nu este româncă, dar iubește limba română și o studiază cu o ambiție extraordinară. Citește foarte mult, este extrem de muncitoare și competitivă”, a declarat Bella Santiago, potrivit publicației click.ro.

„De fiecare dată când mergem la mall, ea nu cere haine sau jucării, ci cărți. În timp ce alți copii stau pe telefon, ea citește”, a mai dezvăluit cântăreața, extrem de mândră.

Kescielle Santiago este pasionată de poezie, face cursuri de dicție și frecventează cursurile unei școli de televiziune, visul său fiind acela de a deveni prezentatoare. Pe lângă talentul la scris, aceasta mai cântă la pian și are inclusiv un hobby surprinzător, croșetatul, pe care l-a învățat singură, de pe YouTube, semn că este o fire cu adevărat autodidactă.