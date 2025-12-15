Fiica Gabrielei Lucuțar, operată de urgență după ce a încercat o provocare de pe TikTok. Ce a povestit Regina Întunericului

Gabriela Lucuțar a tras o sperietură de zile mari, după ce fiica ei a fost la un pas de o tragedie. Daria, în vârstă de 12 ani, a fost dusă de urgență la spital după ce a încercat o provocare celebră de pe TikTok.

De curând, Gabriela Lucuțar a fost pusă într-o situație dificilă. Recent, fiica acesteia a fost la un pas să își piardă viața după ce a încercat o provocare celebră pe TikTok. Daria a fost operată de urgență.

Ce s-a întâmplat cu Daria, fiica Gabrielei Lucuțar. De ce a ajuns la spital

Cea cunoscută pe numele de „Regina Întunericului” a trecut prin momente de panică. Aceasta se afla la muncă atunci când a fost sunată de fiica ei mijlocie pentru a-i da o veste cumplită. Daria, fetița ei de doar 12 ani, a înghițit un inel și a ajuns pe mâinile medicilor.

„Mama, Daria a înghițit un inel și cred că a murit!”, au fost cuvintele care au îngrozit-o pe Gabriela Lucuțar, potrivit click.ro.

Speriată de situație, femeia de afaceri a sunat la 112, iar ambulanța și-a făcut apariția în timp util la fața locului pentru a-i oferi primul ajutor micuței. Mai mult, se pare că Daria ar fi încercat o provocare celebră pe TikTok, fără să își dea seama de consecințe.

„A fost, pur și simplu, o provocare pe care a văzut-o ea în mediul online pe acest TikTok. Eu eram la muncă și m-a sunat fiica cea mijlocie. Nu cred că dorește cineva să fie în situația în care să fie anunțat, în felul acesta, că s-a întâmplat ceva cu copilul lui, mai ales ca mamă și nu numai. Am lăsat toate ușile deschise, nu am știut ce să fac, am sunat la 112, totul s-a întâmplat atât de rapid”, a dezvăluit Gabriela Lucuțar, conform kfetele.ro.

Odată ajunsă la spital, Daria a ajuns pe mâinile medicilor. Specialiștii au decis să o bage în sala de operație pentru a elimina obiectul străin din corp.

„Copilul stătea pe spate, în pat, și a văzut această provocare și i s-a părut interesantă… dacă ar fi reușit, ar fi câștigat urmăritori pe TikTok. Categoric că nu mai au acces la așa ceva, dar în momentul acela se putea întâmpla o tragedie.

Vreau să-i felicit pe cei de la 112… cred că n-a durat mai mult de 3 minute să ajungă ambulanța. Am plecat la spital, i-au dat primul ajutor, fata era foarte speriată și a avut parte și de o intervenție chirurgicală pentru a scoate inelul”, a mai adăugat Regina Întunericului, potrivit sursei citate mai sus.

Un lucru este cert, Gabriela Lucuțar a trecut printr-o sperietură de zile mari. Întâmplarea a făcut-o pe Regina Întunericului să acorde mai multă atenție timpului pe care fiicele sale îl petrec în mediul online: „Categoric că nu mai au acces la așa ceva, dar în momentul acela se putea întâmpla o tragedie. Dumnezeu, pentru că Dumnezeu iubește copiii și ne iubește pe toți, a protejat-o și atunci când a înghițit inelul, făcând această provocare, a reușit să treacă de esofag și să nu se sufoce cu acel inel”.