Fiul lui Ilie Dumitrescu, atacat în fața unui club din Capitală. Toto ar fi ajuns la spital din cauza rănilor grave

Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, a fost implicat într-un conflict în fața unui club din București. Poliția a intervenit, iar tânărul a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale.

Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, ar fi fost implicat într-un scandal uriaș, în fața unui club din București. Tânărul se pare că a fost atacat din senin și nu se cunoștea cu cel care a sărit la bătaie. Toto a avut nevoie și de ajutorul medicilor și a mers singur la spital după altercație.

Potrivit spynews.ro, Toto Dumitrescu ar fi ajuns de urgență la spital, după ce ar fi fost bătut crunt în fața unui club de fițe din Capitală. Reporterii Antena Stars susțin că băiatul lui Ilie Dumitrescu a fost atacat de un bărbat aflat în stare de ebrietate.

Se pare că cei doi nu se cunoșteau și nici nu făceau parte din același grup de prieteni și nu se știe de la ce a pornit conflictul.

Cu toate acestea, Toto Dumitrescu a ieșit destul de „șifonat”. El a mers singur la spital pentru pentru a fi tratat. În plus, au fost implicate și autoritățile. Deși poliția și-a făcut apariția pentru a aplana conflictul, fiul lui Ilie Dumitrescu nu a cerut ordin de restricție împotriva celui care l-a atacat.

Toto Dumitrescu și-a schimbat stilul de viață după ce a avut probleme cu legea

Toto Dumitrescu a fost implicat în trecut în incidente legate de consumul de substanțe interzise. În septembrie 2020, a fost oprit în trafic pe Bulevardul Carol I din București și testat pozitiv. În urma acestui incident, în decembrie 2021, a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare și a fost obligat să presteze muncă în folosul comunității.

După acest episod, Toto Dumitrescu a făcut eforturi pentru a-și reconstrui imaginea și cariera. A continuat să activeze în domeniul actoriei, fiind distribuit în serialul „Lia, soția soțului meu”. De asemenea, a adoptat un stil de viață mai discret, fiind surprins de presă deplasându-se cu trotineta prin București, evitând astfel traficul aglomerat.

„M-am crezut, de multe ori, mai presus decât legea, poate am crezut că eu sunt excepția de la regulă. Am crezut în vanitatea mea și nu este așa. Cu toții am făcut greșeli și cel mai important este să înveți din ele, să te facă mai puternic și să fi fost cu un folos. De fapt, cred că tot ce ți se întâmplă, ți se întâmplă cu un motiv”, spunea fiul lui Dumitrescu pentru Antena Stars.

În ceea ce privește relația cu tatăl său, tânărul declarat că nu a fost încurajat să urmeze o carieră în fotbal, tatăl său dorindu-și ca el să se concentreze pe educație. Această abordare l-a determinat pe Toto să aleagă o carieră în actorie, domeniu în care își dorește să se dezvolte în continuare.