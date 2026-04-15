Fiul lui Kamara a făcut primii săi pași după operația suferită! Cum s-a filmat artistul alături de Leon

Antena Căutare
Kamara și-a emoțioant din plin urmăritorii atunci când a publicat o filmare în care își ajută fiul să facă primii pași după operația suferită.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 15 Aprilie 2026, 14:57 | Actualizat Joi, 16 Aprilie 2026, 00:30
Galerie
Descoperă ce a dezvăluit artistul despre fiul său, Leon

Imagini emoționante cu Kamara alături de fiul său, Leon! Inimile fanilor au fost cuprinse de un puternic sentiment de duioșie atunci când artistul a filmat momentul în care își ajută băiatul să facă primii săi pași, la scurt timp după operația suferită.

Leon, băiatul lui Kamara, are vârsta de aproximativ 12 ani și s-a născut cu tetrapareză spastică, un diagnostic extrem de greu pentru orice părinte. Totuși, nu de puține ori, băiatul a dat dovadă de o forță ieșită din comun și a făcut progrese impresionante.

Recent, băiatul a fost supus unei intervenții chirurgicale menite să îl aducă mai aproape de ideea de viață normală. Timp de aproximativ o săptămână, băiatul a exersat mersul câte patru ore pe zi. Kamara a fost acolo să își ajute băiatul să facă primii pași după operație și acest lucru i-a impresionat și i-a înduioșat pe mulți.

Artistul a împărtășit momentul special cu urmăritorii săi și, așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară.

„Primii Pași ai lui Leon după Operația din Polonia. Antrenamentele nu sunt ușoare, vin cu lacrimi și durere, dar și cu multă voința 💪🏾❤️După 7 zile de muncă intensă, câte 4 ore pe zi, Leon pășește mai ferm și cu încredere ❤️❤️❤️ Drumul e lung pentru marele campion, dar cu Credință în Bunul Dumnezeu, vom duce misiunea mai departe până la independența totală de mișcare a lui Leon ❤️🙏❤️ Mulțumim mult, tuturor celor care ne-au susținut și ne susțin în continuare pentru a îndeplini această misiune. Fiecare pas a lui Leon, e și al vostru ❤️❤️❤️ #fyp #foryou #leon #kamara #romania”, a fost mesajul plin de emoție și bucurie transmis de Kamara pe pagina sa oficială de Instagram.

Nu puțini au fost internauții care i-au transmis mesaje de felicitare și de încurajare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Un tată nu renunță niciodată… chiar și atunci când drumul pare imposibil.
După ani de lacrimi, speranță și luptă în tăcere, astăzi se văd primii pași… mici pentru lume, dar uriași pentru o inimă de părinte.Pentru că atunci când iubești cu adevărat, nu obosești să crezi în minuni, felicitări Kama!🙏♥️”, „Bravo Leon , esti cel mai curajos copil 👏👏👏👏👏, suflet mic si scump , Dumnezeu sa te intareasca si sa te ocroteasca”, „Va felicit pentru puterea cu care luptați, sa aveți parte cât de repede de cele mai bune rezultate👏😍”, „e băiat curajos și puternic ✨✨felicitări”, „Doamne ajuta multa putere ❤️❤️❤️”, iată doar o parte dintre mesajele internauților impresionați de Kamara și de progresul fiului său.

colaj foto cu kamara si leon, fiul sau

Chiar și numeroase vedete și-au arătat aprecierea și admirația pentru Kamara și puterea de care dă dovadă Leon.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Marea premieră, pe 20 aprilie, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x