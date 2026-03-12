Leon, fiul lui Kamara, a fost operat din nou. Cum se simte micuțul după intervenția chirurgicală: „S-a trezit puțin mai târziu”

Leon, fiul lui Kamara și al actriței Oana Hănțoiu, a trecut printr-o nouă intervenție chirurgicală pe partea de ortopedie. Micuțul a fost diagnosticat, la scurt timp de la naștere, cu tetrapareză spastică.

Kamare și fosta lui parteneră, actrița Oana Hănțoiu, au trăit clipe dificile după ce au devenit părinți. Bucuria de a avea un copil a fost umbrită de vestea că micuțul lor s-a născut cu o problemă gravă de sănătate: tetrapareză spastică.

Leon a fost supus mai multor intervenții chirurgicale. Chiar de curând, micuțul a ajuns în Polonia unde a intrat în sala de operații. Băiețelul a avut nevoie de o procedură la nivelul genunchilor, mușchilor aductori și a gambelor.

La scurt timp de la operație, Kamara și Oana Hănțoiu au oferit informații despre starea de sănătate a fiului lor.

„În Polonia suntem, la Varșovia, Leon a făcut operația cu aceeași echipă de medici care se ocupă de el. A fost o operație la nivelul genunchilor, mușchilor aductori și a gambelor. La gambe mai trebuia să îi repoziționeze gleznele dar nu a făcut-o acum nici intervenția de remodelare a gleznelor pentru că va fi prea lungă recuperarea.

A fost o intervenție care îl ajută să stea mai drept, medicul spune cum că genunchii au o extensie full, dar deocamdată Leon nu poate să întindă total din cauza durerilor, am mai luat în plus niște orteze de noapte pentru glezne și genunchi, nu erau în calcul dar le-am luat. După 3 săptămâni, undeva pe 31 martie, trebuie să ne întoarcem iar aici, să facem proba cu ortezele normale pe care le va purta în fiecare zi, mereu, și noapte și zi, ca să poată să își îndrepte picioarele și să se redreseze, să facă ușor, ușor pași”, a declarat Kamara, potrivit click.ro.

Care este starea de sănătate a lui Leon, după operație. Câți bani au plătit Kamara și Oana Hănțoiu pentru intervenția fiului lor din Polonia

Leon a fost însoțit de părinții lui în Polonia, acolo unde a fost supus intervenției chirurgicale. Kamara și Oana Hănțoiu au dezvăluit că băiețelul lor în vârstă de 11 ani se simte bine, chiar dacă s-a trezit un pic mai greu din anestezie.

„Am plecat de la clinica de unde am luat ortezele, nu sunt cele definitive, trebuie să revenim aici să le luăm dar i-au dat unele provizorii cât să îi îndrepte puțin picioarele. Intervenția a fost făcută pentru a-l ajuta puțin la spasticitate, să-i reducă puțin spasticitatea pentru că asta e problema lui cea mai mare.

El are forță în picioare dar nu poate să îndrepte foarte bine picioarele când face terapii, kineto. Sunt mai drepte picioarele, o să vedem și de luni când începe kineto, poate începe imediat. Momentan are dureri puțin, când îl atingi, e normal. După operație s-a trezit puțin mai târziu, a avut frisoane, a vomitat dar sunt lucruri normale după o anestezie. A durat cam o oră și jumătate operația. Nu ne-au ținut peste noapte în spital, ne-au dat drumul la vreo 4 ore după ce s-au asigurat că e ok, că a început să vorbească coerent cu mine. Acum e ok! Se simte bine, mănâncă, bea! Doamne ajută!”, a mărturisit actrița, conform sursei citate mai sus.

De asemenea, artistul a dezvăluit și prețul operației. Se pare că părinții lui Leon au scos din buzunar suma de 38.000 de mii euro pentru tot ce ține de procedura micuțului lor.

„Pe lângă intervenția aceasta din Polonia, pentru Leon va trebui să mai facem niște infiltrații, termoliză sau neoliza, se fac undeva în Franța, ni s-au dat niște contacte. Acesta sunt cumva în locul operației mari de rizotomie dorsală selectivă, dar medicul cu care lucrăm de ceva ani, fiind ireversibilă, ne-a spus că îi ia 35% din forță dacă o facem și e mai periculos pentru că riscăm să nu își mai recupereze forța această niciodată. Atunci, ca să nu o facem și cu speranța că vor mai apărea în timp tehnici medicale noi si anuale, am găsit aceste alte variante în Franța, chiar dacă vor costa 10.000 de euro anual, cu transport, o să vedem. Intervenția din Polonia ne-a costat 38.000 de mii euro cu tot cu deplasare, operație, orteze, cazare, plus recuperare, că o să ne mai întoarcem aici.”, a punctat Kamara.