Florin Salam a ajuns la spital! Cântărețul dă vina pe stres și băutură. Ce rugăminte are soția artistului de la toți fanii lui!

Florin Salam își îngrijorează din nou fanii! Artistul de manele s-a filmat chiar pe patul de spital după ce a început să se confrunte din nou cu probleme serioase de sănătate.

Cântărețul dă vină pe stresul care s-a acumulat în ultima perioadă, dar și pe băutură.

Iată ce declarații a făcut și de ce îi roagă Roxana Dobre pe fanii lui să se roage pentru sănătatea acestuia!

Florin Salam, internat în spital! Soția manelistului le cere tuturor să se roage pentru el

Florin Salam a dezvăluit că în ultima vreme s-a simțit epuizat și că a lipsit din online tocmai din acest motiv. Starea lui de sănătate s-a agravat atât de tare încât a fost necesară intervenția medicilor.

„Zilele astea o să mai țin repaus total. Nu am făcut nimic, eram foarte obosit. Eram foarte obosit și băutura pe care am băut-o, și prostiile pe care le-am făcut, ce să vă zic? A trebuit să ajung aici să-mi rezolv toate cele de au fost, să-mi curăț creierul, corpul, trebuie să fiu bine, să bag sănătate în corp.

Dacă eu am fost numai stresat, nedormit, după aceea am dat-o în prostii, știți și voi foarte bine, am și băut, nu știu cât am băut, două-trei sticle de băutură pe zi, unde putea să ducă, unde? Mulțumesc lui Dumnezeu că totul e bine, suntem bine” a transmis Florin Salam prin intermediul unui live pe TikTok.

Cântărețul de manele le-a oferit și sfaturi valoroase internauților, punând accent pe cât de important este să ne bucurăm de viață.

„Prietenii mei care sunteți aici, vreau să fiți bine toți și să vă mai spun o vorbă. Eu am atâția copii, am familie mare, vă am pe voi, sunt un om pe care l-a ales Dumnezeu, să fac ceva pentru toată lumea, e o obligație mare, nu mai e timp de greșeli, nu vă mai pierdeți timpul cu greșeli. Nu există timp de greșeli, nu vă mai dați voie să aveți timp pentru greșeli, dați-vă timp pentru viață” a fost un alt îndemn al artistului.

Cea care îi este alături în momentele grele este bineînțeles, soția lui, care a transmis, de asemenea, un mesaj:

„Să-i țineți pumnii soțului meu și să vă rugați pentru el să fie așa cum știți voi că este și că trebuie să fie” i-a rugat Roxana Dobre pe cei prezenți pe live.

Utilizatorii platormei TikTok au rămas surprinși de faptul că Florin Salam a ajuns din nou la spital, iar reacțiile în comentarii au fost pe măsură, cei mai mulți dintre ei urându-i multă sănătate și liniște.

