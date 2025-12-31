Fotografia rară cu Michael Bolton alături două dintre fiicele sale la 2 ani de la diagnosticul de cancer. Cum arată acum

Cântărețul a atras atenția fanilor săi de pe rețelele de socializare cu o fotografie de sărbători alături de două dintre fiicele sale și una dintre nepoate.

Michael Bolton a postat recent o fotografie rară cu două dintre fiicele sale. | Profimedia

Michael Bolton, celebrul cântăreț în vârstă de 72 ani, a postat recent pe rețelele de socializare o imagine alături de fiicele sale.

Imaginea rară cu Michael Bolton și două dintre fiicele sale

Celebrul artist a fost diagnosticat în 2023 cu o boală cruntă, iar de atunci cântărețul nu a mai apărut atât de des în lumina reflectoarelor, focusându-se pe tratament și recuperare.

Citește și: Agenția Vip. Michael Bolton, în premieră, la o televiziune din România: La 16 ani, am semnat cu prima casă de producție

Articolul continuă după reclamă

Printr-un parteneriat cu Stand Up 2 Cancer, o asociație menită să ofere sprijin tuturor celor care suferă de cancer, Michael Bolton a transmis un mesaj cu un puternic impact emoțional pentru toți cei care se confruntă cu acest diagnostic crunt.

El a vorbit deschis despre diagnosticul său de glioblastoma, o formă gravă de cancer pe creier. Artistul a beneficiat de sprijinul familiei și al prietenilor pentru a depăși cele mai grele momente.

În noul mesaj pe care l-a transmis comunității sale, Michael Bolton s-a fotografiat cu două dintre fiicele sale și i-a încurajat pe cei care văd mesajul să doneze pentru pacienții bolnavi de cancer și să le ofere sprijin, în special acum, în perioada sărbătorilor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Spun asta din perspectiva cuiva care s-a confruntat cu propriul diagnostic de cancer. Pentru mine, să petrec timp alături de cei dragi de sărbători este unul dintre cele mai mari daruri pe care mi le puteam imagina”, a spus artistul în vârstă de 72 ani.

Citește și: Duet de excepție! Cu cine va cânta Michael Bolton în duet la concertele din România!

Michael Bolton a primit diagnosticul crunt de la medici în decembrie 2023, iar în ianuarie 2024 a dezvăluit că s-a operat și că va pune o pauză turneului său pentru o vreme pentru a se putea concentra pe recuperare.

Artistul s-a înconjurat de familie, fiind sprijinit de cele trei fiice ale sale și a lucrat îndeaproape cu medicii săi pentru procesul lui de recuperare. În paralel, Michael Bolton a ajutat la strângerea de fonduri pentru bolnavii de cancer de la mai multe asociații.

În noua fotografie postată pe contul său de Instagram, Michael Bolton apare alături de fiicele lui Taryn și Holly și una dintre nepoatele sale.

Artistul în vârstă de 72 ani are trei fiice cu fosta lui soție Maureen McGuire și este și bunic, având deja 6 nepoți. În prezent, cântărețul continuă să se focuseze mai mult pe starea lui de sănătate, lăsând muzica în plan secundar. Pentru el, diagnosticul de cancer pe care l-a primit în urmă cu 2 ani l-a făcut să realizeze cât de important e să petreacă mai mult timp cu toți cei dragi și să ofere o mână de ajutor celor care se confruntă cu aceleași probleme de sănătate ca el.

Citește și: Chitaristul Tony Iommi a dezvăluit că Michael Bolton a dat probă pentru a fi solist al Black Sabbath