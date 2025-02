Roxana Dobre, detalii mai puțin știute despre relația cu Florin Salam. Cât de greu este să fie soția lui

Roxana Dobre, mărturisiri emoționante despre viața alături de Florin Salam. Ce i-a lipsit soției lui de-a lungul relației și cât de recunoscătoare este pentru tot: „Acum copiii au crescut, Maria noastră face 10 ani și îmi doresc să...”

Florin Salam și Roxana Dobre formează un cuplu de 11 ani. Cei doi au trecut prin momente cumplite de-a lungul timpului, dar și prin experiențe frumoase care i-au adus astăzi la stadiul unei relații de-a dreptul perfecte.

Roxana Dobre a demonstrat ori de câte ori este ocazia că îl iubește pe celebrul artist și că ar face orice pentru ca el să fie bine și să-și încânte toată familia mulți ani de acum înainte.

Pentru că Florin Salam a trecut printr-o perioadă dificilă din punct de vedere fizic și psihic, acesta a avut nevoie de o internare de aproape 3 săptămâni la o clinică din străinătate, acolo unde soția lui i-a fost alături zi și noapte pe patul de spital.

Întorși în țară, cei doi au fost invitați în cadrul emisiunii Un show păcătos de la Antena Stars, acolo unde au vorbit despre problemele de sănătate, despre planurile de viitor, dar și despre relația lor.

Iată ce declarații a făcut Roxana Dobre și cum se descurcă în ipostaza de soție a celebrului manelist!

Roxana Dobre, detalii mai puțin știute despre relația cu Florin Salam. Cât de greu îi este să fie soția artistului

Pentru că viața de artist implică multe evenimente săptămânale și uneori, chiar zilnice, Florin Salam își petrece foarte puțin timp acasă, departe de familie. Cu toate acestea, soția lui recunoaște că indiferent de cât de greu îi este, aceasta știe că totul are un preț, iar fericirea lui este mai presus decât orice în astfel de momente.

Roxana Dobre a recunoscut faptul că i-a fost greu de multe ori să se complacă în situații în care artistul nu reușea să aibă un weekend liber pe care să îl petreacă împreună, însă acum ea vede lucrurile altfel și nu se mai demoralizează din acest motiv.

Întrebată dacă, totuși, au reușit să aibă parte de un weekend împreună, soția lui Florin Salam a luat prin surprindere pe toată lumea:

„Încă nu, pentru că așa cum a spus și el mai devreme, din păcate viața s-a jucat un pic așa cu el și cu noi.”

Cu toate acestea, Roxana Dobre este foarte încrezătoare că cei mai frumoși ani vin de acum înainte și că totul va fi exact așa cum cei doi își doresc.

„Bine, și la începutul relației noastre a fost frumos, am avut o poveste frumoasă la început, după care chiar el m-a avertizat că o să fie greu. Deja am avansat și deja sunt călită la chestia asta și nu mai am speranțe să aștept după soțul meu să se uite în agendă să programeze o vacanță. Sunt sigură că de acum încolo se va întâmpla. Bine, nu cred că anul acesta, dar anul următor sper. Acum copiii au crescut, Maria noastră face 10 ani și îmi doresc să îmi petrec timpul cu ei cât mai mult acum și să îi duc și pe ei într-o vacanță. (...) Eu nu am putut să merg niciodată fără el.” povestea aceasta, regretând că nu a avut ocazia de a fi alături de el mai mult timp.

