Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Gemenele lui Roger Federer impresionează la 16 ani. Cum arată și ce fac acum Myla și Charlene

Gemenele lui Roger Federer impresionează la 16 ani. Cum arată și ce fac acum Myla și Charlene

Myla și Charlene, gemenele lui Roger Federer, impresionează la 16 ani și merg pe urmele tatălui lor celebru.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 31 Ianuarie 2026, 07:00 | Actualizat Miercuri, 28 Ianuarie 2026, 15:54
Galerie
Gemenele lui Roger Federer au urmat calea părinților în tenis | Profimedia Images

Myla și Charlene au fost fotografiate recent la Australian open, alături de Cruz Hewitt, fiul jucătorului Leyton Hewitt, care l-a înfruntat pe Federer de 27 de ori de-a lungul carierei lor.

Gemenele au fost rar fotografiate în public după ce Federer s-a retras din tenis, în anul 2022, scrie Daily Mail.

Myla Rose și Charlene Riva s-au născut în iulie 2009, la doar câteva săptămâni după ce tatăl lor celebru a câștigat titlul Wimbledon pentru a 6-a oară.

Mama gemenelor e Mirka Vavrinec, soția lui Federer, tot jucătoare de tenis.

Articolul continuă după reclamă

Gemenele lui Roger Federer impresionează la 16 ani

Gemenele lui Roger Federer au participat adesea la meciurile lui, fiind o prezență obișnuită în loja sportivului. Familia lui Federer a călătorit în jurul lumii în perioada de vârf a carierei sale. De-a lungul anilor, jucătorul a vorbit despre familia sa și despre reacția gemenelor sale la meciuri.

Vezi cum arată acum gemenele lui Federer în GALERIA FOTO!

„Nu se entuziasmează prea tare când mă văd jucând,” a declarat Federer despre copiii săi atunci când gemenele aveau 6 ani. „Încercăm să-i aducem puțin mai aproape de joc, deși nu cred că îi vom vedea jucând aici într-o zi. De fapt, aș fi fericit dacă nu ar ajunge pe acest teren. Aș prefera să-i susțin într-un alt sport. Să merg să-i văd devenind schiori de top.”

Citește și: Gestul aparent inofensiv prin care Roger Federer a încălcat protocolul regal cu Prințesa Kate. Cum și-a întâmpinat vechea prietena

„Asta ar fi palpitant. Să merg la meciuri de tenis, nu știu. Oricât de mult îl iubesc acum, nu sunt sigur care va fi nivelul meu de entuziasm peste 20 de ani. Nu se știe niciodată,” a continuat sportivul.

Federer nu e singurul sportiv care și-a dorit o carieră diferită pentru copiii săi. Celebrul Andre Agassi a avut o abordare similară pentru copiii lui și unul dintre ei are acum o carieră în baseball.

În 2014, Federer și soția sa au devenit din nou părinți, de această dată pentru gemenii Leo și Lenny.

Myla Rose și Charlene Riva Federer joacă tenis

Acum, familia Federer locuiește în Elveția, la o vilă luxoasă de pe malul lacului Zurich, dar și într-o casă veche din Graubunden.

Gemenele se bucură de o viață la care mulți visează, cu vacanțe în destinații precum Maldive sau Japonia și cu însoțirea părinților în deplasări legate de tenis.

Charlene și Myla preferă însă să stea departe de lumina reflectoarelor. Acum sunt și ele interesate de tenis, așa cum au fost și părinții lor, chiar dacă nu reprezintă pasiunea lor principală.

„Joacă tenis, schiază și învățăm cu toții să jucăm golf,” a declarat Federer. „Recent am încercat scufundările. Dar fetele nu au fost niciodată pasionate de tenis, iar asta m-a calmat.”

Citește și: Cum arată soția lui Roger Federer. Fostul tenismen și soția sa, Mirka, apariție de senzație pe covorul roșu de la Met Gala

Federer a recunoscut și că a preferat să nu își antreneze copiii, deși e unul dintre cei mai cunoscuți jucători de tenis din lume.

„Intru pe teren cu ei ori de câte ori vor,” a adăugat el. „Dar nu sunt antrenorul, sunt tatăl. Sfaturile unui tată, știm cu toții, ajung doar până la un punct. Nu contează dacă ai câștigat Wimbledon sau nu. Tot tată ești.”

Gemenele lui Roger Federer, îmbrăcate în rochii albe cu puncte negre
Roger Federer și familia lui
Myla și Charlene Federer, ianuarie 2026, Australian Open

„Fetelor nu le-a plăcut tenisul la început, dar pe măsură ce au devenit mai bune, au început să se bucure de el și să joace,” a declarat Federer într-un interviu din 2023.

Cum arată mama Alexandrei Stan. De la cine a moștenit artista frumusețea...
Înapoi la Homepage
AS.ro Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici
Observatornews.ro Criminalul de 13 ani a povestit cum l-a ucis pe Mario. "Mă teroriza, mă înjura"
Antena 3 Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
SpyNews Chef Richard Abou Zaki își sărbătorește fiica! Ce mesaj emoționant a scris juratul de la Chefi la cuțite pentru Carlotta Chef Richard Abou Zaki își sărbătorește fiica! Ce mesaj emoționant a scris juratul de la Chefi la cuțite pentru Carlotta

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi sezonul 1 integral!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi sezonul 1 integral!
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Mesajul cutremurător transmis de Alina Pușcău după moartea lui Tal Berkovich, prietena ei și fosta concurentă Chefi la cuțite
Mesajul cutremurător transmis de Alina Pușcău după moartea lui Tal Berkovich, prietena ei și fosta concurentă...
3 zodii atrag succesul financiar în perioada 2 – 8 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
3 zodii atrag succesul financiar în perioada 2 – 8 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Ryan Reynolds rupe tăcerea în războiul juridic dintre Blake Lively și Justin Baldoni: „Ce soț nu și-ar susține soția?”
Ryan Reynolds rupe tăcerea în războiul juridic dintre Blake Lively și Justin Baldoni: „Ce soț nu și-ar...
Fostul partener al faimoasei Dilan Çiçek Deniz are o nouă relație. Cum a apărut Thor Saevarsson în mediul online
Fostul partener al faimoasei Dilan Çiçek Deniz are o nouă relație. Cum a apărut Thor Saevarsson în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO. Un consilier local din Brăila s-a făcut de râs în direct. Nu a mai avut răbdare la depunerea jurământului
VIDEO. Un consilier local din Brăila s-a făcut de râs în direct. Nu a mai avut răbdare la depunerea jurământului Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații despre separare: „E foarte dureros...” Video
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații... Elle
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul:
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul: "Parcă ești electrocutat" Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză HelloTaste.ro
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să o vândă cu 50 milioane $
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta BZI
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii Jurnalul
Minelli, confesiuni despre maternitate, familie și carieră: Îmi plătesc fata să îl adoarmă pe fratele ei...
Minelli, confesiuni despre maternitate, familie și carieră: Îmi plătesc fata să îl adoarmă pe fratele ei... Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara Observator
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate MediCOOL
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el UseIT
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x