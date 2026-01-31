Gemenele lui Roger Federer impresionează la 16 ani. Cum arată și ce fac acum Myla și Charlene

Myla și Charlene, gemenele lui Roger Federer, impresionează la 16 ani și merg pe urmele tatălui lor celebru.

Myla și Charlene au fost fotografiate recent la Australian open, alături de Cruz Hewitt, fiul jucătorului Leyton Hewitt, care l-a înfruntat pe Federer de 27 de ori de-a lungul carierei lor.

Gemenele au fost rar fotografiate în public după ce Federer s-a retras din tenis, în anul 2022, scrie Daily Mail.

Myla Rose și Charlene Riva s-au născut în iulie 2009, la doar câteva săptămâni după ce tatăl lor celebru a câștigat titlul Wimbledon pentru a 6-a oară.

Mama gemenelor e Mirka Vavrinec, soția lui Federer, tot jucătoare de tenis.

Articolul continuă după reclamă

Gemenele lui Roger Federer impresionează la 16 ani

Gemenele lui Roger Federer au participat adesea la meciurile lui, fiind o prezență obișnuită în loja sportivului. Familia lui Federer a călătorit în jurul lumii în perioada de vârf a carierei sale. De-a lungul anilor, jucătorul a vorbit despre familia sa și despre reacția gemenelor sale la meciuri.

Vezi cum arată acum gemenele lui Federer în GALERIA FOTO!

„Nu se entuziasmează prea tare când mă văd jucând,” a declarat Federer despre copiii săi atunci când gemenele aveau 6 ani. „Încercăm să-i aducem puțin mai aproape de joc, deși nu cred că îi vom vedea jucând aici într-o zi. De fapt, aș fi fericit dacă nu ar ajunge pe acest teren. Aș prefera să-i susțin într-un alt sport. Să merg să-i văd devenind schiori de top.”

Citește și: Gestul aparent inofensiv prin care Roger Federer a încălcat protocolul regal cu Prințesa Kate. Cum și-a întâmpinat vechea prietena

„Asta ar fi palpitant. Să merg la meciuri de tenis, nu știu. Oricât de mult îl iubesc acum, nu sunt sigur care va fi nivelul meu de entuziasm peste 20 de ani. Nu se știe niciodată,” a continuat sportivul.

Federer nu e singurul sportiv care și-a dorit o carieră diferită pentru copiii săi. Celebrul Andre Agassi a avut o abordare similară pentru copiii lui și unul dintre ei are acum o carieră în baseball.

În 2014, Federer și soția sa au devenit din nou părinți, de această dată pentru gemenii Leo și Lenny.

Myla Rose și Charlene Riva Federer joacă tenis

Acum, familia Federer locuiește în Elveția, la o vilă luxoasă de pe malul lacului Zurich, dar și într-o casă veche din Graubunden.

Gemenele se bucură de o viață la care mulți visează, cu vacanțe în destinații precum Maldive sau Japonia și cu însoțirea părinților în deplasări legate de tenis.

Charlene și Myla preferă însă să stea departe de lumina reflectoarelor. Acum sunt și ele interesate de tenis, așa cum au fost și părinții lor, chiar dacă nu reprezintă pasiunea lor principală.

„Joacă tenis, schiază și învățăm cu toții să jucăm golf,” a declarat Federer. „Recent am încercat scufundările. Dar fetele nu au fost niciodată pasionate de tenis, iar asta m-a calmat.”

Citește și: Cum arată soția lui Roger Federer. Fostul tenismen și soția sa, Mirka, apariție de senzație pe covorul roșu de la Met Gala

Federer a recunoscut și că a preferat să nu își antreneze copiii, deși e unul dintre cei mai cunoscuți jucători de tenis din lume.

„Intru pe teren cu ei ori de câte ori vor,” a adăugat el. „Dar nu sunt antrenorul, sunt tatăl. Sfaturile unui tată, știm cu toții, ajung doar până la un punct. Nu contează dacă ai câștigat Wimbledon sau nu. Tot tată ești.”

„Fetelor nu le-a plăcut tenisul la început, dar pe măsură ce au devenit mai bune, au început să se bucure de el și să joace,” a declarat Federer într-un interviu din 2023.