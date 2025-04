George Buhnici, amenințat cu moartea, după un incident în trafic. Detalii exclusive după ce a ajuns la poliție

George Buhnici a sunat la 112 și a declarat că a fost amenințat cu moartea. Ulterior, acesta a ajuns la poliție pentru a depune plângere. De la ce a pornit totul.

George Buhnici a primit jigniri și amenințări cu moartea, după un incident în trafic. Bărbatul a mers de urgență la poliție și acum, oamenii legii au intrat pe fir. Totul a început după ce vlogger-ul l-ar fi claxonat pe un alt participant la trafic. Chiar dacă, inițial, a părut că gestul a fost trecut cu vederea, ulterior, Buhnici a observat că celălalt bărbat își instiga urmăritorii de pe rețelele sociale la violență împotriva sa și s-a ajuns până la amenițări cu moartea.

George Buhnici, amenințat cu moartea, după un incident în trafic. Cum s-a întâmplat totul

George Buhnici a precizat că dacă ar fi fost vorba doar de un comentariu, ar fi trecut cu vederea, dar pentru că s-a ajuns la amenințări, acesta a hotărât să apeleze la Poliție. El a fost chemat la secție pentru declarații și ulterior, a oferit o declarație în exclusivitate pentru spynews.ro.

„A fost pur și simplu o intersecție în trafic între doi șoferi, eu am claxonat un alt șofer care mi se părea că stă pe loc. S-a pus în mișcare șoferul respectiv, ne-am văzut fiecare de drum, doar că după aceea am văzut pe TikTok încurajare către followerii dânsului să se ducă la, ad litteram ceva de genul: "mergeți la Buhnici să îi dați... Unii oameni au luat în serios chestia asta. Unii oameni au venit și mi-au dat comentarii negative, însă asta se mai întâmplă pe internet, numai că o persoană a luat în serios și m-a sunat, s-a prezentat ca fiind domnul respectiv, eu acum nu știu dacă el era sau nu, dar care mi-a spus: "sunt cutare, vrei să te omor?", și a închis.

Articolul continuă după reclamă

Acum putem să o trecem, dacă vreți, la umor, sau farsă, sau la orice, chestia e că atunci când ameninți cu moartea nu mai e de glumă. Avem prevedere în Codul Penal pentru instigare și o avem în Codul Penal pentru că este o chestie periculoasă, pentru că nu ai de unde să știi cu cine stai de vorbă, dacă omul ăla face o farsă sau vorbește serios, tocmai de aceea nu se acceptă genul acesta de farse în societate și în sistemul de justiție.

Nu glumim cu amenințările de genul acesta. (...) Deși am mai primit comentarii negative, pe care le-am ignorat de cele mai multe ori, de data aceasta m-am dus și am depus o plângere. (...) Conflict în trafic e mult spus. Mai sunt momente de neatenție, când ne claxonăm unii pe alții, când staționăm prea mult. Eu asta nu o trec la conflict. Nici măcar nu s-au deschis geamurile. Noi nu am interacționat. Nu am vorbit unul cu altul, nu s-a ajuns la jigniri, șicane. Au fost vreo două, trei claxoane, trebuie să recunosc, pentru că mie mi s-a părut că șoferul nu era atent. Nu vedeam în mașină, și mașina stând pe loc, mie mi se părea că ori nu e atent, ori ceva se întâmplă, și se făcuse deja coloană pe străduța aia.

Citește și: Cum a fost surprins George Buhnici într-un mall din București. Primul lucru pe care l-a făcut jurnalistul când a ajuns

Nu era cu semafor, trebuia să intri pe chestia cu fermoar. Mie mi s-a părut că staționează cam mult, am dat claxon, în cele din urmă omul s-a mișcat, dar s-a mișcat după vreo două, trei claxoane, trebuie să recunosc. (...) Utilizarea claxonului de către mine e în limite, dar nu e o chestie pe care mi-o doresc. Niciunul dintre noi nu se bucură când e claxonat. (...)

Una este o neînțelegere în trafic, alta este un conflict în trafic, alta este violență în trafic, alta este o instigare pe internet prin care trimitem niște oameni să îi dea nu știu ce altcuiva.", a spus George Buhnici pentru sursa menționată mai sus.

Acesta a explicat că în urma apelului său la 112, unde a declarat că este amenințat cu moartea, poliția l-a chmeat la secție pentru declarații.

„Polițiștii m-au chemat să depun plângere, că eu după ce am primit amenințarea am sunat la 112 și cei din dispecerat m-au pus în legătură cu un polițist. Am fost sunat de la poliție și mi s-a spus că pentru amenințări se depunde plângere și m-au chemat a doua zi. Am fost chemat la poliție după ce am sunat la 112, după acea amenințare. (...)

Nu am nicio dorință de a porni un conflict cu nimeni. Pe parcursul anilor, și mi se întâmplă constant, atunci când ești expus, când ești la vedere, se întâmplă ca oamenii să își creeze anumite opinii în legătură cu tine, este inevitabil. Când suntem expuși, când lucrăm la vedere, asta se întâmplă.

Există niște limite: accept critica, accept inclusiv trolii. Sunt o grămadă de oameni necunoscuți care îmi spun o mulțime de lucruri pe internet și este inevitabil. Ajungi la atât de mulți oameni, atât de mulți urmăritori, atât de multe vizualizări, ajungi și la oameni care nu te simpatizează, și e normal lucrul ăsta.", a mai spus vlogger-ul.

Citește și: George Buhnici, amendat cu 20.000 de lei de CNCD. Reacția neașteptată: „Ce ar trebui să pățesc?”

De asemenea, el a mai adăugat că a încercat să tragă un semnal de alarmă în ceea ce privește asumarea lucrurilor spuse pe internet.