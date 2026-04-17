Grasu XXL a vorbit pentru prima dată despre despărțirea de Laura Andreșan. Ce a declarat la șase ani de la divorț

Grasu XXL a vorbit deschis despre despărțirea de Laura Andreșan, la șase ani de la divorț, și a făcut declarații emoționante despre relația lor și impactul separării asupra familiei.

Publicat: Vineri, 17 Aprilie 2026, 17:28 | Actualizat Vineri, 17 Aprilie 2026, 17:34
Grasu XXL a vorbit pentru prima dată despre despărțirea de Laura Andreșan. Artistul a făcut primele sale declarații la șase ani de la divorț. După o relație care a durat aproape 12 ani, Laura și Grasu XXL au decis să meargă pe drumuri separate în viață.

Decizia divorțului a venit la doar un an după ce cei doi deveniseră părinții unei fetițe. Laura Andreșan a mai vorbit despre această decizie în trecut. În luna februarie, ea a mărturisit că a fost cea care a luat decizia de a se separa de Grasu XXL.

„Sper să nu rănesc pe nimeni, în special pe Dragoș și pe Maria când o să fie mai mare. Când va fi mai mare și va vedea înregistrarea asta, o să știe. Eu l-am părăsit pe Dragoș. Eu am plecat, eu am vrut separarea, divorțul, eu am luat decizia. Ulterior, Dragoș a depus efort, cel puțin așa părea. Încerca să mă readucă în casa pe care o construisem. Dar eu am pus stop, eu am inițiat despărțirea. Eu nu mai sunt femeia care a intrat în relație și care a fost în relația cu Dragoș. În momentul despărțirii eram în postpartum. Tata murise, a fost un doliu groaznic. Noi deja eram în certuri. Eu, dacă nu plecam în acel moment, mă anihilam. Era opțiunea mea“, a dezvăluit Laura Andreșan pentru Viva.

Acum, Grasu XXL a făcut propriile sale declarații despre divorț în cadrul unui podcast. Acesta a fost invitat la podcastul lui Mihai Morar și și-a deschis sufletul în fața publicului.

„Când e un copil la mijloc, apar niște sentimente de vinovăție și de o parte, și de alta. Adică nu vreau să zic că a fost vina cuiva (…) Nu a fost nimic mai greu pentru mine în viața asta decât momentul ăsta. Cumva, acum ne-am obișnuit. Eu aș fi rămas, dar Laura a zis că nu se mai poate”, a declarat Grasu XXL într-un citat preluat de Cancan.

„O despărțire e amplificată foarte mult dacă e nașterea copilului și se întâmplă atunci. E un copil la mijloc, apar niște sentimente de vinovăție și de o parte și de alta. E o dinamică mult mai adâncă și mult mai dureroasă”, a declarat Grasu în podcast.

„Eu aș fi rămas, dar Laura a spus că nu se mai poate. Laura a fost mai matură și a zis că nu suntem ok și așa era. Ea a avut maturitatea necesară atunci. Eu și acum mă simt copil”, a declarat artistul.

„O despărțire e ca o moarte, dar când intervine copilul, e fatal. Așteptările fiecăruia despre relație cred că și asta omoară relațiile moderne. E mult de muncă, de fapt. Cred că abia acum încep să înțeleg eu despre ce înseamnă o relație, destul de târziu și după toate experiențele astea”, a mărturisit sincer în podcast.

