Motivul pentru care Laura Andreșan și Grasu XXL s-au despărțit. Ce a dezvăluit fosta parteneră a artistului

Laura Andreșan și Grasu XXL au format un cuplu timp de 12 ani și au decis să se despartă în 2020.

Publicat: Joi, 12 Februarie 2026, 13:34 | Actualizat Joi, 12 Februarie 2026, 13:56
Laura Andreșan a dezvăluit recent care a fost, de fapt, motivul despărțirii dintre ea și Grasu XXL în 2020. | Agerpres & Instagram

Celebrul artist și Laura Andreșan au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de 12 ani și au împreună o fetiță pe nume Maria. Se pare că povestea lor de dragoste și-a găsit finalul în 2020, când cei doi au ales să meargă pe drumuri separate, iar Maria, fiica lor, a rămas la Laura Andreșan. Motivul despărțirii lor a ieșit la iveală abia acum, la cinci ani de la despărțirea lor.

De ce s-au despărțit, de fapt, Laura Andreșan și Grasu XXL

Laura Andreșan a dezvăluit recent că ea a fost cea care a luat decizia ca ea și partenerul ei să se despartă, în ciuda faptului că au împreună o fetiță.

Artista a explicat și de ce a ales să ia această decizie importantă. Ea a spus că simțea că se pierde pe ea, într-o perioadă grea de doliu când pierduse o persoană dragă din viața ei și dorea să își recâștige libertatea. Laura Andreșan a decis că sănătatea ei emoțională este mai importantă, după ce trecea prin perioada de postpartum, iar relația ei cu artistul deja începuse să fie una dificilă.

După ce Grasu XXL și Laura Andreșan s-au despărțit, viața ei s-a schimbat radical. Acum ea este psiholog și se concentrează pe meseria ei și pe creșterea fiicei sale, Maria, care îi aduce foarte multă bucurie.

„Sper să nu rănesc pe nimeni, în special pe Dragoș și pe Maria când o să fie mai mare. Când va fi mai mare și va vedea înregistrarea asta, o să știe. Eu l-am părăsit pe Dragoș. Eu am plecat, eu am vrut separarea, divorțul, eu am luat decizia. Ulterior, Dragoș a depus efort, cel puțin așa părea. Încerca să mă readucă în casa pe care o construisem. Dar eu am pus stop, eu am inițiat despărțirea. Eu nu mai sunt femeia care a intrat în relație și care a fost în relația cu Dragoș. În momentul despărțirii eram în postpartum. Tata murise, a fost un doliu groaznic. Noi deja eram în certuri. Eu, dacă nu plecam în acel moment, mă anihilam. Era opțiunea mea“, a dezvăluit Laura Andreșan pentru Viva.

Laura Andreșan a devenit mamă pentru prima oară în 2019, iar la scurt timp după ce a născut, tatăl ei a murit, iar durerea și dorul au copleșit-o într-o perioadă deja dificilă.

În prezent, artista este mândră de alegerea ei și se simte împăcată cu ea, oferindu-i toată atenția Mariei, iar fostul ei partener o vizitează adesea pe fiica lor și petrece timp cu ea ori de câte ori își dorește.

