Sorin Brotnei îl acuză pe Adi Sînă de faptul că ar fi principalul vinovat pentru destrămarea trupei Akcent. Descoperă ce dezvăluiri neașteptate a făcut acesta.

Trupa Akcent s-a destrămat în a doua jumătate a anului 2013, odată cu plecarea din formație a lui Mihai Gruia și a lui Sorin Brotnei. Acesta din urmă a făcut recent niște dezvăluiri neașteptate, prin care a scos la iveală faptul că principalul vinovat pentru această destrămare ar fi chiar Adi Sînă, fondatorul.

Sorin Brotnei a dezvăluit adevăratul motiv al destrămării trupei Akcent. Ce a spus despre Adi Sînă

Una dintre cele mai îndrăgite și apreciate trupe din România anilor 2000 este formația Akcent, care a cucerit inimile a sute de mii de români, a susținut numeroase concerte și a urcat în topurile muzicale cu hituri precum „Ți-am promis”, „Ultima vară”, „Dragoste de închiriat”, „Jokero” și multe altele.

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Fondatorul trupei este Adrian Sînă, acesta fiind și cel care i-a adus în formație pe Mihai Gruia, Marius Nedelcu și Sorin Brotnei. Cei patru au făcut senzație și au devenit una dintre cele mai aapreciate și îndrăte trupe din anii 2000, în România. Lucrurile nu au mers însă bine pe termen lung și astfel, în anul 2013, formația s-a destrămat, în urma disputelor dintre Adi Sînă și restul formației. Nu puțini au fost cei care s-au întrebat de-a lungul timpului ce anume a cauzat această ruptură în cadrul uneia dintre cele mai iubite formații.

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Recent, Sorin Brotnei a făcut o serie de dezvăluiri și, potrivit acestuia, principalul vinovat pentru destrămare ar fi chiar Adi Sînă. Invitat la un podcast, acesta a mărturisit că totul are legătură cu fondatorul trupei, care câștiga mai mulți bani decât ceilalți din trupă și voia mai mult, lucru ce „l-a dezamăgit”.

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„S-au împărțit egal când eram 4, apoi când a plecat Marius el a rămas cu partea lui, deși voiam și noi ceva, dar am zis că e ok, că el oricum avea un aport mai mare în trupă și cumva ne-am gândit că e corect așa. Dar după ce a vrut să ne ia și din puținul pe care îl aveam…”, a spus Sorin Brotnei în cadrul podcastului citat de libertatea.ro.

Sorin Brotnei a participat alături de Nicolai Tand la Asia Express, parcurgând un traseu extrem de dificil, pe Drumul Zeilor. După numeroase provocări, cei doi au reușit să câștige marele trofeu al sezonului 7.