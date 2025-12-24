Bucurie fără margini în familia Sterp! Iancu Sterp și soția lui, Denisa, trăiesc unele dintre cele mai emoționante momente din viața lor, după ce tânăra a născut un băiețel sănătos.

Proaspeții părinți au ales să împărtășească fericirea cu cei care îi urmăresc în mediul online, publicând prima imagine cu micuțul chiar din spital.

Iancu Sterp a devenit tată! Denisa a adus pe lume un băiețel. Cum au apărut în mediul online

Cei doi se află încă sub supravegherea medicilor și se bucură de primele clipe petrecute alături de fiul lor, într-o atmosferă plină de emoție. Fotografia apărută pe rețelele de socializare a fost rapid apreciată de fani, care le-au transmis sute de mesaje de felicitare și urări de bine.

Citește și: Denisa Coțolan, ședință foto înduioșătoare cu burtica de gravidă la vedere. Cum a reacționat Iancu Sterp când a văzut-o

Articolul continuă după reclamă

Iancu Sterp a fost nelipsit de lângă Denisa și, vizibil emoționat, a făcut și o glumă pe Instagram, spunând că bebelușul pare să-i semene deja: „A născut nevasta mea. E flămând? S-a născut flămând ca taică-su. Fac o filmare să avem amintire”, a spus acesta într-un InstaStory, dorind să păstreze vie amintirea acestor momente unice.

Venirea pe lume a copilului încununează povestea de dragoste dintre Iancu Sterp și Denisa Coțolan, o relație care își are rădăcinile încă din perioada liceului. Deși au trecut printr-o despărțire și fiecare și-a urmat drumul o vreme, destinul i-a adus din nou împreună, iar dragostea lor s-a dovedit mai puternică.

În toamna anului 2024, mai exact pe 28 octombrie, cei doi și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, într-o ceremonie religioasă organizată la Hațeg, orașul natal al Denisei. Nunta a avut un aer tradițional, inspirat din obiceiurile locului, iar mirii au ales ținute care au atras toate privirile.

Citește și: Iancu Sterp și Denisa Coțolan au anunțat sexul bebelușului. Ce videoclip emoționant a publicat tânărul pe rețelele sociale

Înainte de căsătorie, Iancu a vorbit deschis despre relația lor într-o emisiune TV: „Noi ne știm din liceu… dacă suntem îndrăgostiți unul de altul, e păcat să stăm cu persoana greșită”, mărturisea el, explicând cât de mult și-au dorit să ajungă din nou împreună, potrivit viva.ro.

Astăzi, viața lor intră într-un nou capitol, cel de părinți. Iancu și Denisa se pregătesc să înceapă aventura creșterii copilului lor, în timp ce fanii le sunt alături, urmărind cu emoție fiecare pas și fiecare imagine împărtășită din această perioadă specială.