Iancu Sterp și Denisa Coțolan au anunțat sexul bebelușului. Ce videoclip emoționant a publicat tânărul pe rețelele sociale

Iancu Sterp și soția lui, Denisa, au anunțat într-un mod inedit sexul bebelușului. Cei doi se pregătesc să devină părinți pentru prima dată.

Iancu Sterp, fratele cel mic al lui Culiță Sterp, trece prin cea mai frumoasă perioadă din viața lui pe plan personal. Tânărul și soția lui, Denisa, urmează să își strângă în brațe primul lor copil.

Vestea că partenera lui este însărcinată a ajuns la urechile fanilor la începutul lunii iulie, atunci când Iancu Sterp a confirmat zvonurile apărute în mediul online. Sarcina era destul de avansată, iar Denisa Coțolan nu își mai putea ascunde burtica de gravidă.

Pentru că are o relație specială cu oamenii din mediul online, tânărul a decis să facă public și sexul bebelușului. De curând, cei doi au organizat o petrecere de gender reveal unde și-au anunțat apropiații dacă vor avea fată sau băiat.

Cum au anunțat Iancu Sterp și soția lui, Denisa Coțolan, sexul bebelușului

Articolul continuă după reclamă

Chiar înainte de a spune tuturor că Denisa Coțolan urmează să aducă pe lume un băiețel, Iancu Sterp a ținut un discurs emoționant. Mai mult, tânărul a dezvăluit sexul bebelușului chiar de ziua lui de naștere.

Citește și: Imagini din casa lui Iancu Sterp și a Denisei Coțolan. Ce spune despre locuința pe un singur nivel, cu mansardă

„Vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți aici, alături de noi. Fiecare om de aici este foarte important pentru noi. De asta vă aflați aici, iar acum vreau să vă spun că avem 5 motive de sărbătoare. Este ziua mea, avem un an de la nuntă, sărbătorim casa nouă, sărbătorim că suntem sănătoși și anunțăm dacă avem băiat sau fată, iar al cincilea motiv de sărbătoare este că Dumnezeu ne-a ținut sănătoși și anul ăsta. Vă iubesc pe toți!”, a spus fratele lui Culiță Sterp în videoclipul pe care l-a publicat în online.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cei dragi s-au bucurat la aflarea veștii că Iancu Sterp și Denisa Coțolan vor avea un băiețel. Momentul a fost de-a dreptul emoționant, aducând lacrimi de bucurie în ochii celor prezenți la eveniment.

Până și prietenii virtuali au fost copleșiți de fericirea viitorul părinți. Un lucru este cert, tinerii sunt mai bucuroși ca niciodată de când au aflat că vor avea un copil.

Citește și: Cât a costat nunta lui Iancu Sterp cu Denisa. Ce sumă uriașă de banii a scos Culiță Sterp din buzunar pentru dedicații

„Cerul era albastru, era un semn că e băiat”, „Ce frumos! Să fiți sănătoși și așa să vă iubiți mereu!”, „La mulți ani Iancu! Motive de sărbătoare o să tot aveți!” sau „Felicitări! Câte un băiat de la fiecare! Are cine să ducă numele mai departe”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Pe contul de TikTok, Iancu Sterp a distribuit și un videoclip în care își îmbrățișează fratele, iar în dreptul acestuia a scris cu mândrie „E băiat!”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Iancu și Culiță Sterp au o relație deosebită, motiv pentru care artistul și familia lui nu au putut să lipsească de la petrecerea de gender reveal.