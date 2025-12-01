Imaginea adorabilă de familie cu Ilona Brezoianu, soțul și fiul lor. Cum s-au fotografiat toți trei

Ilona Brezoianu, jurata Te cunosc de undeva, a sărbătorit ieri ziua de nume a soțului ei, Andrei.

De Sfântul Andrei, Ilona Brezoianu a sărbătorit ziua de nume a soțului ei și i-a făcut o urare specială, însoțită de o fotografie adorabilă de familie.

Frumoasa actriță, proaspătă mămică de aproape 2 săptămâni, a postat pe Insta Story o imagine de familie care i-a înduioșat pe fani. Ea a făcut un selfie în lift alături de soțul ei care ținea în mână scoica în care se afla fiul lor.

Imaginea adorabilă de familie cu Ilona Brezoianu, soțul și fiul lor

Jurata Te cunosc de undeva a avut grijă să îi acopere chipul fiului ei, în timp ce ea și Andrei au zâmbit la camera telefonului în oglindă pentru un selfie de familie. Vizibil emoționați și încântați de noua postură, cea de părinți, Ilona și Andrei formează acum un cuplu și mai unit și o familie fericită alături de micuțul lor.

Andrei Ril și-a sărbătorit ziua de nume cum nu se putea mai frumos, alături de fiul lui și de soția lui. Se pare că ei au ieșit toți trei la plimbare și s-au bucurat de o zi în familie. Ilona i-a urat „La mulți ani! Te iubim” soțului ei și s-au bucurat împreună de onomastica lui.

Frumoasa actriță a născut pe 18 noiembrie, devenind mama unui băiețel perfect sănătos. De când au devenit părinți, Ilona și Andrei postează adesea pe rețelele de socializare imagini din intimitatea casei lor, cu momente din zi care țin de rutina bebelușului lor, ei fiind vizibil încântați de acomodarea cu noul membru al familiei lor.

Chiar dacă oboseala își spune cuvântul, Ilona a mărturisit recent într-o convorbire telefonică la Super Neatza de Weekend că primește mult ajutor din partea soțului ei de când s-a născut fiul lor. De asemenea, actrița a recunoscut că cel mic dictează totul în casă momentan, el fiind cel care este cel mai odinit.

„E bine, e foarte bine. El (n.r. bebelușul) doarme cel mai mult. Andrei doarme cel mai puțin. E foarte prezent”, a spus Ilona Brezoianu la „Neatza”.

Complet topită după fiul ei, Ilona se bucură de fiecare moment pe care i-l oferă viața de proaspătă mămică. Actrița a mai povestit că se simte bine după naștere și că se recuperează destul de rapid. De asemenea, ea a menționat că e posibil să se întoarcă la Neatza de Weekend mai repede decât se așteaptă colegii ei, fiind dornică să își reia proiectele.

„Eu cred că o să fie mai devreme decât te aștepți. Nu am nevoie de nimic, sunt foarte bine. Mă mișc bine și v-am zis, vă vizitez cât de curând. Stai să pot să merg bine măcar, că acum sunt puțin cocoșată.

