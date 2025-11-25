Cum arată Ilona Brezoianu la câteva zile după ce a născut. Ce a dezvăluit despre acomodarea cu bebelușul ei

Ilona Brezoianu, jurata Te cunosc de undeva, a născut în urmă cu 5 zile și se bucură acum de cea mai frumoasă perioadă din viața ei.

Acum ea și Andrei își împart împreună responsabilitățile și se pare că fac o echipă bună de când au devenit părinții băiețelului lor. | Antena 1

Actrița a devenit mamă pentru prima oară pe 19 noiembrie, după ce a născut un băiețel perfect sănătos.

Ea a postat mai multe imagini cu fiul ei din spital, alături de tatăl lui, Andrei, dar și de acasă, din pătuț, arătându-le urmăritorilor ei cum decurge perioada de acomodare cu bebelușul.

Cum arată Ilona Brezoianu la câteva zile după ce a născut

Ilona a postat pe Insta Story și câteva selfie-uri cu ea, anunțându-și urmăritorii că și-a scos la plimbare bebelușul. În weekend-ul care a trecut, Ilona a intrat în legătură directă la Neatza de Weekend acolo unde a povestit puțin despre experiența ei de proaspătă mămică.

Articolul continuă după reclamă

Jurata Te cunosc de undeva a spus că se simte bine, că soțul ei, Andrei, este cel care doarme cel mai puțin, fiind foarte implicat. Ea se bucură foarte tare că primește ajutor din partea lui și spune că se descurcă bine de când s-au externat din spital. Ilona arată impecabil, deși a născut în urmă cu puțin timp și a dezvăluit că se recuperează cu bine.

Citește și: Ilona Brezoianu a născut! Prima imagine cu fiul ei și al lui Andrei. Ce a dezvăluit despre naștere

Ilona Brezoianu a spus că își dorește să se întoarcă la Neatza de Weekend în curând, dar momentan încă mai are unele dificultăți atunci când merge. Ea a dezvăluit că merge puțin cocoșată, dar este pe drumul cel bun în perioada de refacere.

„Eu cred că o să fie mai devreme decât te aștepți. Nu am nevoie de nimic, sunt foarte bine. Mă mișc bine și v-am zis, vă vizitez cât de curând. Stai să pot să merg bine măcar, că acum sunt puțin cocoșată.

„E bine, e foarte bine. El (n.r. bebelușul) doarme cel mai mult. Andrei doarme cel mai puțin. E foarte prezent”, a spus Ilona Brezoianu la „Neatza”.

Cu un vibe bun și extrem de energică, Ilona le-a mulțumit tuturor celor care i-au transmis urări și mesaje de felicitare după ce a născut, spunând că este complet topită după fiul ei.

Ilona a primit nota 10 la nașterea fiului său și este mândră de faptul că micuțul e sănătos și se acomodează împreună la formula de 3 și la un program de somn împreună.

Citește și: Andrei, soțul Ilonei Brezoianu, prima imagine cu fiul său. În ce ipostază copleșitoarea s-a lăsat pozat alături de micuț

Mereu carismatică și zâmbitoare, Ilona și-a încântat fanii de pe Instagram cu mai multe imagini cu fiul ei, dar a continuat să îi acopere chipul până când va decide că e momentul potrivit să îl arate lumii întregi.

De când a născut, actrița nu beneficiază doar de ajutorul soțului ei, Andrei Ril, ci și de cel al părinților ei pentru că aceștia s-au mutat de curând în Capitală.

"E normal să simți că se schimbă ceva și că se va schimba ceva în viața ta, dar încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine, o să am ajutor din partea părinților mei și nu am emoții că n-o să mă descurc. Soțul meu e foarte încântat și și-a dorit foarte mult și vrea să mă ajute și să mă susțină, așa că nu prea îmi fac griji că o să îmi fie greu", spunea Ilona Brezoianu cu ceva timp înainte să devină mamă.

Acum ea și Andrei își împart împreună responsabilitățile și se pare că fac o echipă bună de când au devenit părinții băiețelului lor.

Citește și: Neatza de Weekend, 23 noiembrie 2025. Primele declarații ale Ilonei Brezoianu după ce a devenit mămică