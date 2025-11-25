Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum arată Ilona Brezoianu la câteva zile după ce a născut. Ce a dezvăluit despre acomodarea cu bebelușul ei

Cum arată Ilona Brezoianu la câteva zile după ce a născut. Ce a dezvăluit despre acomodarea cu bebelușul ei

Ilona Brezoianu, jurata Te cunosc de undeva, a născut în urmă cu 5 zile și se bucură acum de cea mai frumoasă perioadă din viața ei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 25 Noiembrie 2025, 13:57 | Actualizat Marti, 25 Noiembrie 2025, 14:56
Galerie
Acum ea și Andrei își împart împreună responsabilitățile și se pare că fac o echipă bună de când au devenit părinții băiețelului lor. | Antena 1

Actrița a devenit mamă pentru prima oară pe 19 noiembrie, după ce a născut un băiețel perfect sănătos.

Ea a postat mai multe imagini cu fiul ei din spital, alături de tatăl lui, Andrei, dar și de acasă, din pătuț, arătându-le urmăritorilor ei cum decurge perioada de acomodare cu bebelușul.

Cum arată Ilona Brezoianu la câteva zile după ce a născut

Ilona a postat pe Insta Story și câteva selfie-uri cu ea, anunțându-și urmăritorii că și-a scos la plimbare bebelușul. În weekend-ul care a trecut, Ilona a intrat în legătură directă la Neatza de Weekend acolo unde a povestit puțin despre experiența ei de proaspătă mămică.

Articolul continuă după reclamă

Jurata Te cunosc de undeva a spus că se simte bine, că soțul ei, Andrei, este cel care doarme cel mai puțin, fiind foarte implicat. Ea se bucură foarte tare că primește ajutor din partea lui și spune că se descurcă bine de când s-au externat din spital. Ilona arată impecabil, deși a născut în urmă cu puțin timp și a dezvăluit că se recuperează cu bine.

Citește și: Ilona Brezoianu a născut! Prima imagine cu fiul ei și al lui Andrei. Ce a dezvăluit despre naștere

Ilona Brezoianu a spus că își dorește să se întoarcă la Neatza de Weekend în curând, dar momentan încă mai are unele dificultăți atunci când merge. Ea a dezvăluit că merge puțin cocoșată, dar este pe drumul cel bun în perioada de refacere.

„Eu cred că o să fie mai devreme decât te aștepți. Nu am nevoie de nimic, sunt foarte bine. Mă mișc bine și v-am zis, vă vizitez cât de curând. Stai să pot să merg bine măcar, că acum sunt puțin cocoșată.

„E bine, e foarte bine. El (n.r. bebelușul) doarme cel mai mult. Andrei doarme cel mai puțin. E foarte prezent”, a spus Ilona Brezoianu la „Neatza”.

Cu un vibe bun și extrem de energică, Ilona le-a mulțumit tuturor celor care i-au transmis urări și mesaje de felicitare după ce a născut, spunând că este complet topită după fiul ei.

Ilona a primit nota 10 la nașterea fiului său și este mândră de faptul că micuțul e sănătos și se acomodează împreună la formula de 3 și la un program de somn împreună.

Citește și: Andrei, soțul Ilonei Brezoianu, prima imagine cu fiul său. În ce ipostază copleșitoarea s-a lăsat pozat alături de micuț

Mereu carismatică și zâmbitoare, Ilona și-a încântat fanii de pe Instagram cu mai multe imagini cu fiul ei, dar a continuat să îi acopere chipul până când va decide că e momentul potrivit să îl arate lumii întregi.

De când a născut, actrița nu beneficiază doar de ajutorul soțului ei, Andrei Ril, ci și de cel al părinților ei pentru că aceștia s-au mutat de curând în Capitală.

"E normal să simți că se schimbă ceva și că se va schimba ceva în viața ta, dar încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine, o să am ajutor din partea părinților mei și nu am emoții că n-o să mă descurc. Soțul meu e foarte încântat și și-a dorit foarte mult și vrea să mă ajute și să mă susțină, așa că nu prea îmi fac griji că o să îmi fie greu", spunea Ilona Brezoianu cu ceva timp înainte să devină mamă.

Acum ea și Andrei își împart împreună responsabilitățile și se pare că fac o echipă bună de când au devenit părinții băiețelului lor.

colaj ilona brezoianu
+8
Mai multe fotografii

Citește și: Neatza de Weekend, 23 noiembrie 2025. Primele declarații ale Ilonei Brezoianu după ce a devenit mămică

Care este, de fapt, numele din buletin al lui Nicolae Guță. Cine i-a ales porecla "Guță" și ce semnifică... Anastasia Soare a dezvăluit că și-a concediat propria fiică: „Nu credea că o s-o dau afară” Care a fost motivul...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Definiţia din DEX a cuvântului "femeie", contestată public. Un ONG cere Academiei Române să ia măsuri Definiţia din DEX a cuvântului "femeie", contestată public. Un ONG cere Academiei Române să ia măsuri
O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Emilian, situație neașteptată într-o benzinărie. Ce a pățit artistul: „Am stat așa 10 minute, uitându-ne unul la altul”
Emilian, situație neașteptată într-o benzinărie. Ce a pățit artistul: „Am stat așa 10 minute, uitându-ne...
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție Catine.ro
Care este motivul pentru care Nicolae Guță și-a operat nasul de mai multe ori. Ce detalii a scos la iveală manelistul
Care este motivul pentru care Nicolae Guță și-a operat nasul de mai multe ori. Ce detalii a scos la iveală...
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu”
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu” Libertatea.ro
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au stabilit: „Are foarte puțin acces la...”
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate HelloTaste.ro
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu... Catine
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025 Jurnalul
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor Kudika
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025 Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x