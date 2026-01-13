Imagine adorabilă cu Nicole Cherry din copilărie. Cum arăta artista cu părul creț

Nicole Cherry, pe numele real de Nicoleta Ghinea, și-a luat prin surprindere prietenii virtuali cu o imagine înduioșătoare din copilărie. Artista a reușit să topească inimile fanilor cu părul creț și privirea blândă.

Nicole Cherry se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite artiste din țară. Atunci când nu se află pe scenă în fața publicului, cântăreața este destul de activă pe rețelele sociale unde își ține la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața ei.

De curând, tânăra a făcut publică o imagine adorabilă de când era mică. Puțini sunt cei care știu că Nicole Cherry a avut o copilărie de care își amintește cu drag. Artista a avut aproape familia, iar acest lucru a contat foarte mult în creșterea și educația ei.

Cum arăta Nicole Cherry în copilărie. Detaliul pe care puțini îl cunosc despre cântăreață

Pentru că este destul de activă pe contul de Instagram, Nicole Cherry a decis să își ia prin surprindere fanii cu o fotografie înduioșătoare de când era doar o fetiță. Nu mulți știu că tânăra a avut părul creț în copilărie, iar acest detaliu i-a uluit.

De asemenea, cântăreața a „topit” inimile internauților cu privirea blândă, zâmbetul larg și ipostaza adorabilă în care s-a lăsat pozată. Un lucru este cert, Nicole Cherry adora să stea la poze.

Ce spune Nicole Cherry despre copilărie

Deși este destul de rezervată în ceea ce privește viața personală, Nicole Cherry nu ezită să scoată la iveală detalii importante despre carieră sau familie. În urmă cu câțiva ani, cântăreața povestea cu nostalgie despre cea mai frumoasă perioadă: copilăria.

Tânăra a scos la iveală un detaliu neștiut de prietenii virtuali. Se pare că mama acesteia a avut grijă să-i ofere o educație „dură” fiicei sale.

„Pe mine, dacă mă auzea mama că vorbesc urât, se lua de mine. Nu aveam voie să depășesc strada lui mamaie. Eu eram cu găletușa de nisip, cu păturica la poartă și cam atât. Mereu mama mea a fost o persoană grijulie, să nu pățesc ceva”, a dezvăluit Nicole Cherry într-un interviu, potrivit kfetele.ro.

De asemenea, cântăreața a mai punctat că este recunoscătoare pentru educația pe care a primit-o de la mama ei. Chiar dacă era strictă, Nicole Cherry a apreciat acest lucru la cea care i-a dat viață.

„De la mama mi-o luam, la ea nu exista. Mă bucur că a făcut lucrul ăsta, pentru că am învățat multe lucruri de la ea și era o chestie constructivă. Și respectul față de ei îl am și acum, de când am crescut. Mereu vreau să nu îi supăr, să nu îi deranjez. Când ieșeam din aria noastră, eu niciodată nu o făceam de râs pe mama”, a mai evidențiat tânăra în cadrul podcastul lui Damian Drăghici.

Un lucru este evident, Nicole Cherry nu poate uita copilăria frumoasă pe care a trăit-o. În plus, vedeta este recunoscătoare pentru tot ceea ce a avut, dar și pentru educația pe care a primit-o de la părinții ei.