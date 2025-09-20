Antena Căutare
Motivul pentru care Nicole Cherry merge la psiholog: „De multe ori, oamenii neagă”. Cu ce se confruntă artista

La doar 25 de ani, Nicole Cherry se bucură de o carieră de succes și de o viață personală împlinită.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Sambata, 20 Septembrie 2025, 19:00 | Actualizat Joi, 18 Septembrie 2025, 15:10
Nicole Cherry și soțul ei au sărbătorit recent 6 ani de iubire

Totuși, deși din afară totul pare perfect, artista a recunoscut că a trecut și prin momente dificile, mai ales după ce a devenit mamă. Pentru a-și păstra echilibrul, Nicole a ales să apeleze la terapie și găsește putere în credință.

Motivul pentru care Nicole Cherry merge la psiholog

Nicole Cherry este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România. A atras atenția publicului încă de la 14 ani, odată cu lansarea piesei „Memories”. Recent, vedeta a povestit ce o ajută să își păstreze echilibrul.

Cântăreața a vorbit deschis despre viața ei personală și a mărturisit că merge la psiholog, subliniind că nu are niciun motiv să se simtă rușinată pentru asta.

„Da, am făcut câteva ședințe de terapie și de fiecare dată am spus asta, adică nu mă feresc. Mi se pare foarte important să reușești să te auto-evaluezi, să-ți dai seama că ai nevoie de ajutor. De multe ori, oamenii neagă. E o chestie pe care trebuie să o accepte.

Lucrurile, dacă sunt rezolvate la timp, nu se agravează și reușești să te menții, atât psihic, cât și fizic, bine. Lucrurile de la interior încep după să se arate la exterior și cred că e o greșeală când încep să se vadă”, a spus Nicole pentru unica.ro.

Nicole este o persoană credincioasă

Nicole Cherry spune că un alt sprijin important pentru ea este relația apropiată pe care o are cu divinitatea.

„E foarte strânsă. Nimic fără Dumnezeu. Chiar nu mă culc niciodată fără să spun o rugăciune, oricât sunt de obosită. Spun: «Mulțumesc, Doamne!». Eu cred foarte tare în tot ce înseamnă divinitate și cred că e important să nu ne pierdem niciodată legătura cu Dumnezeu”, a declarat artista.

Ea a continuat: „Mi se pare că este un lucru foarte important, să te menții în timp, și să te autodepășești. Până la urmă, cred că treaba asta este cea mai grea. Trendul se schimbă, apar foarte mulți artiști și trebuie să fii mereu în pas cu tot ce se lansează, iar asta e greu. Dar eu îi mulțumesc Dumnezeu pentru inspirația pe care mi-o dă zilnic, pentru că am reușit să fac treaba asta și că prin muzica mea am bucurat sufletele oamenilor”.

Citește și: Ce a spus Nicole Cherry după ce a cântat în deschiderea concertului lui Jennifer Lopez din Piața Constituției: „Sunt copleșită”

Vedeta a sărbătorit șase ani de relație cu soțul ei

În luna august, Nicole Cherry și soțul ei au sărbătorit 6 ani de iubire. Cei doi formează o familie frumoasă, iar dragostea lor a fost încununată de venirea pe lume a micuței Anastasia.

Cu ocazia aniversării, artista a simțit nevoia să posteze mai multe fotografii alături de partenerul ei, însoțite de un mesaj simplu, dar plin de emoție.

„La mulți ani nouă, iubirea mea! ❤️

Îți mulțumesc pentru tot ce faci pentru noi și pentru că mă inspiri să fiu cea mai bună versiune a mea. Te iubesc ❤️ #6”, este mesajul postat de Nicole pe rețelele de socializare.

Nicole Cherry spune adesea că soțul ei îi este alături și o sprijină în tot ceea ce face. Relația lor, clădită pe încredere și iubire, îi dă artistei puterea să înflorească pe toate planurile, inclusiv în carieră. Pentru Nicole, relația cu Dumnezeu este la fel de importantă. Rugăciunea este parte din rutina ei zilnică, o modalitate prin care încearcă mereu să mențină vie această legătură.

