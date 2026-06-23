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Imagini cu Haziran, însărcinată pentru a treia oară. Cum au anunțat ea și Luis Gabriel venirea pe lume a noului membru al familiei

Haziran și Luis Gabriel vor deveni părinți pentru a treia oară. Cei doi au făcut anunțul într-un mod emoționant, chiar la botezul fiicei lor, Meleim, spre surprinderea invitaților.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 23 Iunie 2026, 18:13 | Actualizat Marti, 23 Iunie 2026, 18:20
Haziran și Luis Gabriel vor deveni părinți pentru a treia oară. Cei doi au făcut anunțul într-un mod emoționant, chiar la botezul fiicei lor, Meleim, spre surprinderea invitaților. | Instagram
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Luis Gabriel și Haziran se pregătesc să devină părinți pentru a treia oară. Soția artistului este din nou însărcinată, iar vestea a fost făcută publică într-un moment cu adevărat special pentru întreaga familie. Cei doi au ales să împărtășească bucuria cu cei dragi într-un mod original și emoționant, chiar în cadrul botezului fiicei lor, Meleim.

Imagini cu Haziran, însărcinată pentru a treia oară

Anunțul a luat prin surprindere invitații prezenți la eveniment, care nu se așteptau la o astfel de veste. Luis Gabriel și Haziran au profitat de atmosfera festivă pentru a dezvălui că familia lor urmează să se mărească din nou.

Momentul a fost pregătit cu atenție și a avut o puternică încărcătură emoțională. Cel care a făcut marele anunț a fost Joseph, primul copil al cuplului. Pe un ecran amplasat la petrecere a fost proiectat un videoclip în care băiețelul le transmitea celor prezenți că va deveni din nou frate mai mare. Imaginile au stârnit aplauze și emoții printre invitați, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

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Deși au confirmat că așteaptă un nou copil, Haziran și Luis Gabriel au preferat să păstreze pentru moment secretul în privința sexului bebelușului. Cuplul nu a oferit detalii suplimentare despre sarcină, însă apropiatii spun că cei doi sunt extrem de fericiți și nerăbdători să își întâmpine cel de-al treilea copil.

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Haziran a devenit mamă pentru a doua oară în august 2024, când a adus-o pe lume pe micuța Meleim. La mai puțin de un an distanță, familia are din nou motive de sărbătoare. Chiar dacă sarcina este încă la început și burtica nu este foarte vizibilă, vestea a fost primită cu mult entuziasm de cei apropiați.

Cum au anunțat ea și Luis Gabriel venirea pe lume a noului membru al familiei

Botezul lui Meleim, organizat pe 21 iunie, s-a transformat astfel într-un eveniment dublu, marcat atât de creștinarea micuței, cât și de anunțul unei noi sarcini. Petrecerea a fost organizată în cele mai mici detalii de Haziran și a reunit aproximativ 100 dintre cele mai apropiate persoane din viața cuplului.

Printre invitații care au luat parte la eveniment s-au numărat membri ai familiei, prieteni apropiați, dar și persoane cunoscute din lumea artistică. De altfel, și Delia Matache s-a aflat printre cei prezenți la petrecere, contribuind la atmosfera festivă a serii.

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Weekendul a fost unul plin de emoții pentru familia lui Luis Gabriel. După botezul lui Meleim, pe 22 iunie, cei dragi s-au reunit din nou pentru a-l sărbători pe Joseph, care și-a aniversat ziua de naștere. Astfel, familia a avut parte de două evenimente importante consecutive, transformate într-o adevărată sărbătoare.

Anunțul privind cea de-a treia sarcină a lui Haziran a fost primit cu numeroase mesaje de felicitare din partea fanilor. Admiratorii cuplului s-au declarat încântați de veste și au apreciat modul emoționant în care aceasta a fost făcută publică.

Pentru Luis Gabriel și Haziran începe acum o nouă etapă a vieții de familie. Cei doi se pregătesc să își împartă dragostea și atenția între trei copii, iar bucuria este cu atât mai mare cu cât vestea a venit într-un moment deja special pentru întreaga familie.

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