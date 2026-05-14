Imagini de la ziua fiului cel mic al lui Ștefan Bănică. Alexandru Bănică a împlinit 7 ani. Cum l-a surprins mama lui 

Alexandru Bănică a împlinit 7 ani și a avut parte de o petrecere pe cinste. Părinții lui, Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva i-au fost alături fiului de ziua sa.

Imagini de la ziua fiului cel mic al lui Ștefan Bănică | Instagram

Lavinia Pîrva a publicat imagini de la aniversarea lui Alexandru. Mezinul lui Ștefan Bănică a avut parte de o petrecere de neuitat, iar mama sa a transmis un mesaj emoționant.

Lavinia Pîrva a celebrat 7 ani de când a devenit mamă, prilej cu care și-a amintit de vorbele mamei sale care au căpătat sens abia după ce Alexandru a venit pe lume.

Citește și: Cum arată vila în care locuiesc Ștefan Bănică și soția lui, Lavinia Pîrva. Locuința de lux, evaluată la 1 milion de euro

Lavinia Pîrva, mesaj emoționant în ziua în care fiul său și al lui Ștefan Bănică a împlinit 7 ani

Articolul continuă după reclamă

„13 mai este, pentru mine, cea mai importantă zi din viața mea. Este ziua în care l-am adus pe lume pe Alexandru.

Astăzi mi-am amintit de cuvintele mamei mele: „Când vei fi mamă, vei avea o grijă care te va urmări toată viața, oriunde te-ai afla și indiferent în ce punct al vieții vei fi.” Atunci nu înțelegeam cu adevărat ce voia să spună, pentru că sunt lucruri în viață pe care nu le poți înțelege decât trăindu-le.

Doar în clipa în care ai venit pe lume am înțeles cu toată ființa mea ce înseamnă iubirea unei mame. Este grija aceea care nu doarme niciodată, protecția aceea pe care probabil doar o mamă o poate înțelege cu adevărat. Dar merită totul… pentru că este iubirea supremă. Bucuria supremă. Totul se simte la cea mai mare intensitate.

Este o iubire pe care nu aș fi avut cum să o cunosc fără tine.

Datorită ție am descoperit în mine lucruri despre care nu credeam că există și sentimente pe care nu credeam că este posibil să le trăiesc.

Astăzi împlinești 7 ani… cei mai importanți și mai transformatori ani pentru tine, dar și pentru mine. Pentru că am învățat și am crescut împreună și am făcut echipă…. cea mai frumoasă și puternică echipă!

Îți mulțumim că ne-ai ales pe noi să îți fim părinți.

Te iubim cu toată ființa noastră , iar cea mai mare dorință este să fii bine, sănătos, fericit, iubit și înțelept”, a transmis Lavinia Pîrva pe contul ei de Instagram, în dreptul imaginilor de la petrecerea aniversară a lui Alexandru.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În imaginile publicate de Lavinia Pîrva pe rețelele sociale, Alexandru apare cântând la pian, deci pare că moștenește talentul artistic de la tatăl său.

Ștefan Bănică a publicat și el o fotografie de la petrecere, cu mesajul: „7 ani!!! Să ne trăiești, Alexandru!”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ștefan Bănică este tatăl a trei copii: Radu Ștefan, Violeta și Alexandru.