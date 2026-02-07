Antena Căutare
Cum arată vila în care locuiesc Ștefan Bănică și soția lui, Lavinia Pîrva. Locuința de lux, evaluată la 1 milion de euro

Ștefan Bănică și soția lui, Lavinia Pîrva, locuiesc împreună într-o vilă de lux.

Publicat: Sambata, 07 Februarie 2026, 07:00 | Actualizat Miercuri, 04 Februarie 2026, 10:29
Galerie
Ștefan Bănică și soția sa se bucură de o casă cu o grădină imensă, având parte de confort și relaxare. | Hepta

Cei doi artiști trăiesc împreună o poveste de dragoste ca în filme de mai bine de 9 ani.

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică s-au căsătorit în 2017 și de atunci se bucură de relația lor minunată, fiind discreți în ceea ce privește viața lor personală. Ei au familie minunată alături de fiul lor, micuțul Alexandru, care le-a adus și mai multă bucurie.

Cum arată vila de lux în care locuiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva

Artistul împreună cu soția și fiul lor locuiesc într-o vilă de lux. Locuința lor a fost evaluată la 1 milion de euro, iar terenul din această zonă este evaluat la 500K-600K euro.

Casa lui Ștefan Bănică se află în sectorul 2, în zona Tei, find într-o zonă retrasă, care le oferă intimitate și are o arhitectură deosebită. Vila are și o curte mare, plină de vegetație pentru a le oferi celor doi artiști relaxarea de care au nevoie. Tot în curte ei se bucură și de o piscină impresionantă, care e perfectă pentru zilele de vară toride când au nevoie de o mini-vacanță chiar la ei în grădină.

Vezi aici imaginile din interiorul vilei de lux a lui Ștefan Bănică și a Laviniei Pîrva!

În living-ul mare, Ștefan Bănică are un pian la care cântă adesea pentru o atmosferă de poveste în familie. În întreaga vilă se reflectă pasiunea celor doi soți pentru muzică, fiind decorată cu multe instrumente muzicale.

Casa lor de lux este pe 4 niveluri, de la subsol, parter, etaj și mansardă. Vila are aproximativ 200 de metri pătrați, iar împreună cu cele două garaje și grădina, proprietatea ajunge la 300 de metri pătrați.

Artistul locuiește în această vilă din 2007, încă de pe vremea când era căsătorit cu Andreea Marin și au locuit împreună în acest loc de vis. Ștefan Bănică și-a păstrat în continuare vila după divorțul de Andreea Marin și locuiește acum în această casă cu actuala lui soție, Lavinia Pîrva.

