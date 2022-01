Imagini înduioșătoare cu fiul lui Liviu Vârciu în timp ce dansează. Cât de mult a crescut micuțul și cu cine seamănă

Liviu Vârciu are familia pe care și-a dorit-o mereu. Omul de televiziune este tatăl a două fete și a unui băiețel. Carmina, fiica lui cea mare, din relația pe care a avut-o cu Ami Teiceanu, iar Anastasia și Liviu Matei sunt cei doi copii pe care îi are cu iubita actuală, Anda Călin.

Artistul încearcă să petreacă cât mai mult timp alături de toți cei tei copii, însă Carmina este deja mare, locuiește singură și a intrat ușor în rolul de adult. Pentru că are alte două minunății acasă cu care nu ezită să se mândrească, acesta publică des imagini sau videoclipuri cu Anastasia și băiețelul lui.

Liviu Vârciu a preferat să-și țină fiul cât mai departe de luminile reflectoare aproximativ un an, iar de când micuțul a început să mai crească cântărețul postează mai des poze și clipuri în care apare alături de micuț.

Cum și-a filmat Liviu Vârciu fiul în timp ce dansa

De curând, membrul trupei L.A. a înduioșat inimile internauților cu câteva InsaStory în care fiul lui dansează. Se pare că Liviu Matei a crescut foarte mult și a învățat să facă pași prin casă, mai mult decât atât, chiar să danseze în stilul său adorabil.

Micuțul a făcut senzație cu mișcările sale sub privirile atente ale tatălui său. În timp ce băiețelul dansa, Liviu Vârciu se amuza copios și îl „încuraja” prin câteva vorbe.

De asemenea, artistul a făcut și glume în stilul său caracteristic: „Are ritmul în sânge, ca mă-sa. Bravo, tati! Dansezi la fel de bine ca mami.”

Din clip se poate observa faptul că Liviu Vârciu are o relație extrem de specială cu fiul lui alături de care petrecele momente de neuitat. Un alt lucru este evident, Liviu Matei a moștenit cele mai frumoase trăsături de la părinții lui, în mod special de la Anda Călin, cu care seamănă foarte bine.

Pentru că îi place să-și țină prietenii virtuali la curent cu cele mai speciale evenimente din viața lui, Liviu Vârciu nu s-a putut abține și a arătat tuturor cât de bine dansează băiețelul lui de aproape 2 ani.

De ce și-a ținut Liviu Vârciu băiețelul ascuns de ochii curioșilor

Liviu Vârciu a avut prima apariție la televizor alături de fiul lui în cadrul emisiunii Acces Direct, chiar înainte de botezul micuțului. Artistul a oferit și câteva informații despre motivul pentru care și-a ținut singurul băiat departe de luminile reflectoarelor aproximativ un an.

"Eu cu doamna mea am stabilit treaba asta. Am zis că ce este al nostru să fie doar al nostru ca era micuț tare, un an de zile. Acum, fiind în echipa Antena 1, fiind îndrăgitul prezentator de la Antena 1, am decis să vi-l arăt pe Liviu Matei. Am zis că oricum o sa fie petrecere, oricum o să filmeze toată lumea pe Instagram, de ce să nu fie pentru prima oară când îl arăt. Și pentru prima oară, în exclusivitate, Liviu Matei, moștenitorul.", a spus Liviu Vârciu, vizibil mândru de fiul său.

