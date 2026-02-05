Mihai Bendeac, mesaj îndrăzneț pentru Mira, după ce a aflat că s-a despărțit de Levi. Ce i-a transmis actorul

Antena Căutare
Mira a anunțat de curând că relația ei cu Levi s-a încheiat și amândoi au ales să vorbească sincer despre despărțirea lor.

Publicat: Joi, 05 Februarie 2026, 09:39
Mihai Bendeac a aflat că Mira, feblețea lui, s-a despărțit de Levi și a prins momentul să acționeze.

Mira și Levi au format un cuplu timp de 4 ani și au trăit împreună o frumoasă poveste de dragoste, dar recent au ales să meargă pe drumuri separate. Cei doi au făcut un video în care au explicat decizia lor de a se despărți.

Chiar dacă s-au bucurat de o relație frumoasă, ei au decis că e mai bine să rămână parteneri doar pe partea profesională, continuându-și proiectele la care lucrează împreună. Mira a mărturisit că, deși despărțirea s-a întâmplat în urmă cu mai multe luni, abia acum au dorit să vorbească deschis despre asta.

Mihai Bendeac, mesaj cu subînțeles pentru Mira, după ce s-a despărțit de iubitul ei

Atât Mira, cât și Levi au povestit că nu a fost vorba despre certuri sau agresivitate, ci pur și simplu au simțit că nu mai pot forma un cuplu pentru că în definitiv își doresc lucruri diferite. Astfel, ei au decis să se despartă și, deși Mira a fost tentată să spună că au rămas prieteni, ulterior și-a dat seama că acest lucru ar suna clișeic și a spus doar că ei vorbesc în continuare și își continuă proiectele pe partea profesională.

Între timp, Levi s-a mutat din țară, iar Mira s-a focusat mai mult pe muzică și chiar a scos o piesă nouă despre despărțirea lor. Piesa se numește Dorul Tău și fanii deja o adoră. Ei au lăsat comentarii de încurajare pentru Mira la postările pe care le-a făcut despre noua piesă.

La una dintre postările ei de pe Instagram, Mira a scris la descriere: „Piesa care a luat naștere la scurtă vreme după ce eu și Levi am decis să ne despărțim. Au fost 4 ani superbi alături de unul dintre cei mai frumoși oameni pe care i-am cunoscut, o relație plină de lecții și iubire sinceră dar care și-a împlinit rostul și ne-a lăsat o groază de amintiri frumoase, și acum și această piesă. Asta e forma mea de terapie care sper să vă ajute și pe voi”.

Postarea ei a strâns peste 22K de aprecieri, iar în secțiunea de comentarii, printre laudele fanilor, a apărut și un comentariu care a fost mult așteptat.

Se știe deja că Mihai Bendeac și-a declarat admirația și simpatia pentru Mira în urmă cu mai mulți ani, în cadrul unei ediții iUmor. De atunci, burlacul a stat departe de ea, știind că este într-o relație serioasă.

Acum, însă, după ce a aflat despre despărțirea ei de Levi, actorul nu s-a putut abține și i-a lăsat un comentariu.

„Singurică, singurică?”, a scris Mihai Bendeac.

„@jurnalul_unui_burlac 😂😂😂😂😂 nu ești sănătos!”, i-a răspuns Mira.

Între timp, fanii s-au bucurat să vadă interacțiunea dintre ei.

„@jurnalul_unui_burlac de cind asteptai momentul🤣🤣🤣 ”, „@mira vrea și el melodie 😂”, „@jurnalul_unui_burlac singura, dar complicata😂 ”, „@jurnalul_unui_burlac Respect Mihai...! Curaj...🤣”, „@jurnalul_unui_burlac De ce m-am gândit direct la tine, înainte de șocul despărții lor”, „@jurnalul_unui_burlac Cel mai așteptat comentariu 🔥 ”, „@jurnalul_unui_burlac asteptam toti acest comm. E momentul ”, „@jurnalul_unui_burlac chiar mă gândeam ca tu lipseai 😂 ” - acestea sunt doar câteva dintre comentariile fanilor care s-au bucurat să vadă că Mihai Bendeac și-a făcut curaj să îi scrie Mirei.

Mira trece acum printr-o perioadă de redescoperire și se focusează mai mult pe cariera ei, în timp ce se bucură de sprijinul fanilor și al apropiaților ei.

