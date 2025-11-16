Imaginile cu Elizabeth Hurley care sfidează timpul. Nimeni nu reușește să îi ghicească vârsta când se uită la ele

Imaginile cu Elizabeth Hurley care sfidează timpul au strâns zeci de mii de aprecieri în doar 24 de ore și mulți utilizatori și-au exprimat surprinderea în comentarii când au aflat ce vârstă are vedeta, de fapt.

În cele mai noi imagini publicate pe contul de Instagram, Elizabeth Hurley pare să sfideze timpul. Actrița a fost surprinsă în timp ce se afla la piscina noului său partener, Billy Ray Cyrus, din Tennessee, SUA.

Hurley a purtat un costum de baie de culoare portocalie și și-a etalat corpul care pare să sfideze timpul, scrie Daily Mail.

În comentarii, mulți utilizatori s-au arătat surprinși când au aflat vârsta reală a vedetei.

Nu e prima dată când Hurley atrage atenția tuturor cu imaginile pe care le publică pe rețelele de socializare și fizicul său de invidiat.

Imaginile cu Elizabeth Hurley care sfidează timpul

Elizabeth Hurley a asortat costumul de baie cu o cămașă în aceeași culoare, ce sunt produse de brand-ul său de haine.

Alături de imaginile care sfidează timpul, Elizabeth Hurley a scris un mesaj simplu: „Zi de joi fericită”.

„Cum Dumnezeu are femeia asta superbă 60 de ani?” a scris un fan al actriței în comentarii.

Dincolo de afacerea sa de costume de baie, Hurley a vorbit recent și despre schimbările din viața ei. Actrița a povestit despre „viața obișnuită” pe care o are alături de iubitul ei, Billy Ray, la 6 luni după ce și-a uimit fanii când a dezvăluit oficial relația lor pe Instagram.

Actrița a declarat că ea și cântărețul country, în vârstă de 64 de ani, sunt „foarte fericiți”. Hurley, în vârstă de 60 de ani, a mărturisit că, în ciuda faimei lor, viața de zi cu zi împreună nu e la fel de strălucitoare cum s-ar aștepta fanii.

Elizabeth a subliniat că, în loc să-și petreacă timpul la petreceri sau evenimente mondene, cei 2 preferă activitățile simple și relaxante. Cum ar fi mersul la cumpărături sau să privească după păsări, un hobby comun în SUA.

Elizabeth Hurley a vorbit despre relația sa cu Billy Ray Cyrus

Billy Ray și-a petrecut prima vară în Marea Britanie la proprietatea de 6 milioane de lire sterline a lui Elizabeth din Herefordshire . Ea a stat adesea la casa lui din Tennessee, pe care o descrie drept „atât de frumoasă”. Acolo au fost surprinse și cele mai recente imagini publicate pe Instagram, lângă piscină.

„Evident, Billy Ray iubește Anglia. Vremea e mai plăcută aici vara decât în Tennessee,” a dezvăluit Hurley într-un interviu recent. „El locuiește la 40 de minute de Nashville. E atât de frumos acolo. Ciudat, dar seamănă destul de mult cu Anglia. Probabil echivalentul zonei Surrey.”

Hurley a vorbit și despre activitățile pe care le fac cei 2 împreună, inclusiv un detaliu care i-au surprinde pe cei mai mulți fani.

„I-am tuns părul zilele trecute. Avem mult păr amândoi,” a dezvăluit Hurley. „Suntem într-un pericol constant să ne înecăm cu ghemotoace de păr. El are părul foarte creț. Așa că avem un contrast interesant de texturi, dar încercăm să le facem să arate la fel până la urmă.”

Cei doi merg chiar și la supermarket împreună, deși Billy Ray preferă să rămână în mașină cât timp Elizabeth face cumpărăturile. Ea insistă însă că nu o face pentru a evita fanii, ci „pentru că ar fi enervant”.