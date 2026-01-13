Antena Căutare
Irina Loghin și-a făcut o schimbare radicală de look! Cum arată acum și de ce s-a tuns artista, de fapt

Celebra interpretă de muzică populară Irina Loghin și-a luat prin surprindere urmăritorii atunci când a arătat prin ce schimbare radicală de look a trecut. Descoperă cum arată artista acum.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 13 Ianuarie 2026, 15:23 | Actualizat Marti, 13 Ianuarie 2026, 18:57
Descoperă ce schimbare radicală de look și-a făcut Irina Loghin și care a fost motivul, de fapt | hepta

Irina Loghin, cunoscuta interpretă de muzică populară, în prezent în vârstă de 86 de ani, și-a surprins din plin fanii atunci când a recurs la o schimbare radicală de look. Descoperă cum arată acum celebra artistă și de ce s-a tuns, de fapt.

Irina Loghin și-a făcut o schimbare radicală de look. Cum arată acum și de ce s-a tuns artista, de fapt

Una dintre cele mai cunoscute, apreciate și longevive cântărețe de muzică populară din România, Irina Loghin, a reușit să își surprindă din plin admiratorii. La vârsta de 86 de ani, după mulți ani în care avut aceeași tunsoare, aceasta a ales să își facă o schimbare și astfel a recurs la un look nou. Aceasta a renunțat la părul scurt și s-a tuns scurt, explicând totodată și care a fost adevăratul motiv al acestei schimbări radicale, la vârsta de 86 de ani.

Citește și: Irina Loghin și nepoțica ei i-au înduioșat pe fani cu o filmare de Crăciun. Cum a reacționat micuța Ana când l-a văzut pe Moșul

„Am avut mare curaj să mă tund, să îmi tai podoaba capilară, dar nu întâmplător, pentru că am fost la un consult la un medic, un medic în care am încredere și mi-a recomandat niște pufuri, un fel de ser, ca să-l regenerez. Și iacătă ce a ieșit! Am vrut să apar cu el așa. Prin aprilie va fi la loc, crește foarte repede, dar nu îmi displace nici așa. Este foarte comod și tuns scurt. Am avut o perioadă în tinerețe când am fost tunas scurt, deși mie întotdeauna mi-a plăcut părul lung. Dar nu e problemă, va crește, va crește la loc repede”, a fost mesajul transmis de Irina Loghin, prin intermediul unui clip video publicat pe pagina sa personală de Facebook, acolo unde are obiceiul de a dezvălui fanilor vești despre ea și viața sa personală și profesională.

imagine cu irina loghin

Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară și nu puțini au fost cei care i-au lăudat schimbarea de look: „Va stă minunat, Doamna Irina &#129303;❤️”, „Draga mea ești frumoasă, parul scurt întinerește, accepta aceasta schimbare de look cu inima plina de bucurie. Ai dat la o parte 20 de ani!”, „Sunteți superbă oricum,pt că frumusețea vine din suflet,ptr că transmiteți,multă bunătate! Sa fiți sănătoasă și binecuvântată cu multi ani,de acum încolo,sa ne incantati sufletele cu melodiile frumoase !Va îmbrățișez cu drag! Respect și admirație!&#127801;&#127801;&#127801;”, „Foarte frumos, vă stă minunat,,, arătați mult mai tânără,,,,mult respect,,,♥️&#128591;”, „Sunteți minunată și cu părul scurt”.

