Iubita lui Lamine Yamal a dezvăluit că a fost diagnosticată cu herpes. Ce a mărturisit modelul Ines Garcia

Ines Garcia, iubita fotbalistului Lamine Yamal, a dezvăluit că a fost diagnosticată cu herpes. Modelul spaniol a vorbit deschis despre problemele de sănătate cu care se confruntă.

Ines Garcia, iubita lui Lamine Yamal, a făcut o dezvăluire neașteptată pe rețelele de socializare. Modelul spaniol le-a povestit urmăritorilor că a fost diagnosticată cu herpes și a oferit detalii despre starea sa de sănătate.

Iubita lui Lamine Yamal a dezvăluit că a fost diagnosticată cu herpes

Ines Garcia a publicat recent, la secțiunea Instagram Stories, o fotografie în care se poate observa că are aplicată o cremă în zona nasului. Modelul a explicat că are herpes, după o perioadă mai lungă în care nu a mai avut astfel de probleme.

Aceasta a dezvăluit că, în urmă cu aproximativ un an, episoadele erau mult mai dese. Mai exact, ajunsese să aibă cel puțin o erupție pe lună.

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„Trecuse mult timp de când nu mai avusesem o erupție de herpes... Vă amintiți de acum aproximativ un an?

Aveam cel puțin una pe lună... Ieri m-am trezit cu una pe nas și de 24 de ore arăt așa”, a scris Ines Garcia în descrierea imaginii.

Modelul nu a oferit alte detalii despre starea sa de sănătate, însă a ales să vorbească deschis despre această problemă. Gestul ei a fost apreciat de numeroși urmăritori, care au considerat că astfel de subiecte nu ar trebui să fie tratate cu rușine.

Herpesul este o afecțiune frecventă, care poate provoca apariția unor leziuni la nivelul buzelor, nasului sau în alte zone ale corpului. Episoadele pot reveni chiar și după perioade lungi în care simptomele nu sunt prezente.

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Lamine Yamal, în formă excelentă la FC Barcelona

În timp ce iubita sa a vorbit despre problemele de sănătate, Lamine Yamal continuă să aibă evoluții foarte bune pe teren. La 19 ani, fotbalistul este unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei FC Barcelona.

În acest sezon de La Liga, atacantul a reușit să înscrie 10 goluri și să ofere 7 pase decisive în primele 11 partide de campionat.

Mai mult, Barcelona a obținut o victorie importantă în fața celor de la Atlético Madrid, scor 2-1, în partida disputată în campionat. Lamine Yamal a făcut parte din echipa care a reușit să câștige confruntarea.

În afara terenului, fotbalistul e în centrul atenției prin prisma relației cu Ines Garcia. Cei doi formează unul dintre cuplurile urmărite de fanii fotbalului și de presa mondenă din Spania.

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