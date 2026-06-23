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Lamine Yamal i-a cucerit pe toți la Campionatul Mondial, dar fratele său mai mic a topit inimile fanilor în mediul online

Lamine Yamal poate că este un star pe teren, însă fratele său mai mic cucerește fanii în mediul online. Cum a fost surprins micuțul în repetate rânduri.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 23 Iunie 2026, 11:14 | Actualizat Marti, 23 Iunie 2026, 11:31
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Lamine Yamal i-a cucerit pe toți la Campionatul Mondial, dar fratele său mai mic a topit inimile fanilor în mediul online | Profimedia Images
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Lamine Yamal a atras din nou atenția presei internaționale, însă de această dată nu datorită performanțelor sale de pe teren.

Lamine Yamal i-a cucerit pe toți la Campionatul Mondial, dar fratele său mai mic a topit inimile fanilor în mediul online

Tânărul star al Barcelonei a făcut câteva dezvăluiri surprinzătoare despre fratele său mai mic, Keyne Yamal, într-un interviu în care a vorbit deschis despre familie, fotbal și temerile sale legate de Cupa Mondială.

Atacantul naționalei Spaniei a mărturisit că fratele său pare să fi luat deja o decizie importantă pentru viitorul său fotbalistic. Deși este încă foarte tânăr, Keyne știe deja pentru ce țară își dorește să joace.

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„Cred că știe deja că va juca pentru Spania. Nu sunt sigur că înțelege exact ce înseamnă o Cupă Mondială, dar știe că va reprezenta Spania”, a spus Yamal, zâmbind, arată acest site.

Totuși, declarația care a stârnit cele mai multe reacții pe rețelele sociale a fost legată de idolii fotbalistici ai fratelui său. În mod surprinzător pentru mulți suporteri ai Barcelonei, Lionel Messi nu se află printre favoriții lui Keyne.

Întrebat ce jucători admiră fratele său, Lamine Yamal a enumerat mai multe nume importante din actualul lot al Barcelonei.

„Îi plac Neymar, Pedri, Raphinha, îmi place și eu... și, bineînțeles, Cristiano Ronaldo”, a dezvăluit fotbalistul.

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Menționarea lui Cristiano Ronaldo a provocat imediat numeroase comentarii în mediul online, având în vedere rivalitatea istorică dintre starul portughez și Lionel Messi. Fanii celor doi au reluat rapid dezbaterea care domină de ani buni lumea fotbalului.

Ce a declarat Lamine Yamal despre accidentare înainte de Campionatul Mondial 2026

Dincolo de poveștile amuzante din familie, Lamine Yamal a vorbit și despre una dintre cele mai dificile perioade din ultima vreme. Fotbalistul a recunoscut că accidentarea musculară suferită recent l-a făcut să se teamă serios că ar putea rata Cupa Mondială din 2026.

Potrivit jucătorului, a fost pentru prima dată când s-a confruntat cu o astfel de problemă la nivelul tendonului și nu știa cât de gravă este situația.

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„Nu am mai avut niciodată o accidentare de acest tip și am știut că recuperarea nu va fi una rapidă. Mi-a fost teamă că este ceva grav sau că aș putea suferi o recidivă și să ratez Cupa Mondială”, a explicat el.

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Din fericire pentru naționala Spaniei și pentru fanii săi, recuperarea a decurs bine, iar unul dintre cei mai promițători jucători ai noii generații este pregătit să își continue ascensiunea. În timp ce Lamine Yamal visează la performanțe importante alături de Spania, fratele său mai mic pare că și-a ales deja propriul drum în fotbal, chiar dacă preferințele sale îi surprind pe mulți dintre suporterii Barcelonei.

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