Jador și-a adus fiul acasă. Imagini emoționante cu cei doi. Cum l-a așteptat artistul: „Fără cuvinte, doar lacrimi”

Jador a devenit tată pentru prima oară în urmă cu doar câteva zile. Oana Ciocan, partenera artistului, a născut un băiat perfect sănătos. Iată cum s-a filmat cântărețul alături de fiul lui atunci când l-a adus acasă.

Jador trece prin cea mai frumoasă perioadă din viața lui. Artistul a devenit tată pentru prima oară la începutul lunii iunie 2025, iar de atunci radiază de fericire. De curând, acesta și-a adus fiul acasă, unde l-a așteptat cu pătuțul înconjurat de multe baloane.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Jador trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Oana Ciocan, femeia care i-a dăruit primul copil. Cei doi și-au dorit foarte mult să fie părinți, iar visul lor a devenit realitate mai rapid decât se așteptau.

La finalul lui martie 2025, cântărețul a ținut să își anunțe prietenii virtuali că partenera lui este însărcinată. Aceștia au decis să nu dezvăluie sarcina în primele luni, făcând marele anunț atunci când burtica de gravidă a tinerei a devenit evidentă.

De asemenea, odată cu venirea pe lume a fiului său, Jador nu s-a oprit din a mai posta pe rețelele sociale. Mai mult, artistul și-a dorit să le spună fanilor săi că și-a adus bebelușul acasă, intrând în rolul de tată.

Cum s-a filmat Jador alături de fiul ei, după ce l-a adus acasă

Cântărețul s-a lăsat filmat în timp ce își ținea micuțul în brațe cu mare grijă. Se pare că Jador și-a așteptat fiul cu nerăbdare, iar venirea lui acasă a fost un prilej de bucurie pentru întreaga familie.

În dreptul videoclipului emoționant, artistul a adăugat și o descriere copleșitoare ce nu a fost trecută cu vederea.

„Ne-am adus băiatul acasă pentru prima dată. Am deschis ușa, am pășit înăuntru… și ne-am privit. Eu și soția mea. Fără cuvinte, doar lacrimi. Într-o clipă, tot ce am trăit până acum s-a adunat în privirea aia. Am devenit părinți. Pe bune. Acasă.”, a scris Jador la postare, vizibil emoționat.

Filmulețul artistului a generat mai bine de 24 de mii de like-uri și o mulțime de mesaje din partea prietenilor virtuali. Se pare că Jador este apreciat de foarte multe persoane pe contul de Instagram.

„Doamne, ce emoții! Să vă trăiască și să vă bucurați de el mereu, multă fericire și iubire și să vă aducă numai bucurii!!”, „Dumnezeu să vă binecuvânteze!”, „Să crească mare ṣi frumos!❤️ Recuperare uṣoară Oanei!” sau „Să vă trăiască puiul!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Mai mult, un detaliu nu a trecut neobservat de fanii. Aceștia i-au atras atenția artistului în ceea ce privește aerul condiționat amplasat chiar lângă pătuțul micuțului.

„Atenție, e periculos! Nu se pune clima lângă pătuț!”, „Nu stă bine aparatul ăla de aer condiționat deasupra copilului..deloc!” sau „Ori mutați pătuțul, ori nu mai folosiți aerul condiționat”, i-au mai spus prietenii virtuali.

Un lucru este cert, venirea pe lume a micuțului l-a făcut cel mai fericit pe Jador. Artistul va avea grijă ca băiețelului să nu-i lipsească nimic.