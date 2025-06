Jador a devenit tată! Oana Ciocan a născut un băiețel. Ce anunț a făcut artistul înainte de a veni pe lume primul său copil

Jador a devenit tată în urmă cu puțin timp. Oana Ciocan, soția sa, a adus pe lume un băiețel. În această dimineață, artistul a transmis și mesaj, în timp ce se afla în mașină, în drum spre spital.

Oana Ciocan a născut un băiețel astăzi, 4 iunie 2025. Paparazii Spynews au surprins primele imagini cu Jador, de când a devenit tată. Vizibil emoționat, dar foarte fericit, artistul a intrat în spital cu un buchet mare de trandafiri roșii pentru soția lui, imediat după ce aceasta a adus pe lume primul lor copil.

Jador a devenit tată de băiat

Ziua de 4 iunie a venit cu mari emoții pentru Jador și Oana Ciocan. Încă de la primele ore ale dimineții, cei doi, alături de familie, s-au prezentat la spital pentru venirea pe lume a fiului lor.

„Să vă rugați pentru el. Astăzi se naște primul meu copil”, a fost mesajul transmis de Jador cu doar câteva ore înainte de a deveni tată.

În urmă cu puțin timp, Oana Ciocan l-a adus pe lume pe Avraam, primul copil al cuplului. Jador este în extaz și și-a exprimat iubirea față de soția sa, aducându-i la spital un buchet mare de flori! Paparazzii Spynews au surprins imaginile.

În urmă cu câteva luni a apărut zvonul potrivit căruia Jador și Oana Ciocan urmează să devină părinți. Între timp, cei doi s-au și căsătorit și au recunoscut că vor avea un copil împreună.

„Mulțumesc Universului, vieții și fiecărui moment care ne-a adus împreună, pentru că datorită lor am ajuns aici: soț și soție, iar, în curând, părinți ai celui mai minunat dar – băiețelul nostru. Îți simte vocea, îți recunoaște cântectul și reacționează de fiecare dată când te aude, la fel cum și eu am simțit, din prima clipă, că tu ești jumătatea mea”, a declarat Oana Ciocan, pe rețelele de socializare, în primăvara acestui an, citată de Libertatea.

Jador și-a dorit dintotdeauna să devină tătic, demonstrând de-a lungul timpului faptul că este nerăbdător să traiască momentul în care își va ține propriul copil în brațe. Potrivit Spynews, încă din 2023, artistul și-a exprimat această dorință, după ce s-a filmat alături de un bebeluș care a trezit în el emoții puternice în acest sens.

„Abia aștept să fiu tată! Uitați și voi cum a adormit pe mine. M-am trezit de vreo două ore și nu pot să mă trezesc... Așa am dormit toată noaptea și acum nu pot să mă trezesc, că ea nu mă lasă să mă trezesc. Cum să o deranjez eu pe barosanca asta? N-am cum!”, povestea acesta la vreamea respectivă pe Instastory.