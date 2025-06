Jamie Oliver, imagine rară din copilărie. Bucătarul a vorbit deschis despre lupta cu dislexia: „Mă simțeam prost și neînțeles”

Jamie Oliver a recunoscut că dislexia l-a făcut să se simtă „prost” și „neînțeles” la școală, după ce a dezvăluit că și unii dintre copiii săi sunt neurodivergenți.

Oliver are cinci copii: fiicele Poppy (23 de ani), Daisy (22 de ani) și Petal (16 ani), și băieții Buddy (14 ani) și River (8 ani).

Jamie Oliver a vorbit deschis despre lupta cu dislexia

Jamie Oliver a vorbit deschis despre greutățile cu care s-a confruntat în copilărie din cauza dislexiei, mărturisind că aceasta l-a făcut să se simtă „prost” și „neînțeles”.

Celebrul chef, în vârstă de 50 de ani, și-a împărtășit experiența cu această afecțiune într-un documentar difuzat de Channel 4, intitulat „Revoluția dislexiei lui Jamie”, care a avut premiera pe 9 iunie.

Articolul continuă după reclamă

Înaintea lansării documentarului, el a declarat, într-un interviu recent, că nu știe unde ar fi ajuns în viață dacă nu și-ar fi descoperit pasiunea pentru gătit, având în vedere lipsa de sprijin pentru dislexici în perioada în care era la școală.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Nu e un secret că nu m-am descurcat prea bine la școală. Mă simțeam neînțeles și, sincer, prost”, a declarat Jamie într-un interviu pentru Radio Times.

El a continuat: „Eram un elev dezinteresat, dar, crescând într-un pub și fiind înconjurat zilnic de mâncare, am descoperit gătitul de la o vârstă foarte fragedă. Aveam ceva la care eram bun, ceva care îmi construia stima de sine, în timp ce școala – pe care am abandonat-o cu doar două examene GCSE – mi-o dărâma. Am fost unul dintre norocoși. Dacă nu aveam gătitul, cine știe unde aș fi ajuns”.

Ce spune celebrul bucătar despre sistemul educațional

Amintindu-și cum a fost să meargă la școală având dislexie, Jamie a spus: „Pe vremea mea (anii ’80 – n.r.), eram scos din clasă și trimis la «nevoi speciale», cum i se spunea atunci, ceea ce acum se numește Nevoi Educaționale Speciale și Dizabilități (SEND).

Nu profesorii erau problema, ci sistemul educațional. Acesta pur și simplu nu este construit pentru a sprijini dislexia sau neurodiversitatea, care, împreună, reprezintă un uimitor 25% din fiecare clasă.

De aceea este atât de important pentru mine acest subiect. E vorba despre acei 25% dintre copii care se pierd pe drum”, a explicat Oliver.

„Avem nevoie de o schimbare. Trebuie să acceptăm că persoanele cu dislexie gândesc și învață într-un mod diferit. Acceptarea acestui fapt ar fi o schimbare majoră pentru copiii noștri cu dislexie, iar studiile arată că întreaga clasă are de câștigat într-un mediu educațional incluziv. Este mai bine pentru toți”, a adăugat el.

Citește și: Rețeta simplă și rapidă de ouă poșate a lui Jamie Oliver. Secretul pentru ca acest preparat să iasă ca la restaurant

Copiii lui Jamie Oliver, diagnosticați cu forme de neurodivergență

Declarațiile vin după ce Jamie a dezvăluit că unii dintre copiii săi au fost diagnosticați recent ca fiind neurodivergenți, spunând că înțelegerea modului diferit în care aceștia percep lumea i-a ajutat pe el și pe soția sa, Jools, să fie „părinți mai buni”.

El a vorbit despre cum face față, împreună cu Jools (50 de ani) și copiii lor, provocărilor din „familia lui nebunatică”, după ce, în ultimul an, au primit diagnostice de dislexie, ADHD și tulburări din spectrul autist.

Vedeta TV are împreună cu fosta sa soție, fost model, cinci copii: fiicele Poppy (23 de ani), Daisy (22 de ani) și Petal (16 ani), și băieții Buddy (14 ani) și River (8 ani). Cele două fiice mai mari s-au mutat deja de acasă, relatează Daily Mail.

Deși nu a precizat cine a primit diagnosticul, Jamie a declarat că el și Jools discută în fiecare seară, în pat, despre copiii lor și că „au învățat să înțeleagă că felul în care se comportă vine din faptul că văd lumea diferit”.