Khadija din Clona are 35 de ani. Cum arată Carla Diaz în prezent

Khadija din Clona are 35 de ani, însă a fost extrem de iubită în serialul care a cucerit o lume întreagă.

În după-amiaza acestei zile de joi (26), Carla Diaz și-a încântat urmăritorii de pe Instagram cu o postare spectaculoasă. Actrița și fosta participantă la Big Brother Brasil a publicat o fotografie în costum de baie.

Imaginea impresionantă o arată pe blondină etalându-și silueta de invidiat lângă piscină. Purtând un bikini tip tanga, actrița originară din São Paulo a pozat cu încredere.

„O pauză la ferma mea”, a scris ea în story-urile de pe rețelele sociale.

Recent, Carla Diaz și-a surprins fanii. Actrița în vârstă de 35 de ani și-a schimbat look-ul pentru a intra în distribuția unei telenovele Globoplay. Ea și-a modificat coafura pentru a participa în producția „Minha Amada Empregada, Patrão do Meu Coração” („Iubita mea menajeră, stăpânul inimii mele”).

Pe lângă vedetă, proiectul coordonat de scenaristul Gustavo Reiz îi include și pe actorii Micael Borges și Arianne Botelho în distribuție.

În timpul unui interviu celebra artistă și-a amintit o parte din perioada în care a făcut parte din distribuția telenovelei de succes Clona.

„Am foarte multe amintiri frumoase de la filmări. Munca era ca o joacă. Mi-a plăcut enorm, atât de mult încât am continuat în această profesie. Îi sunt foarte recunoscătoare lui Glória Perez pentru că mi-a oferit acest personaj. O Clone a fost prima telenovelă pentru care am făcut documentare, în care am învățat să studiez, să cercetez — am făcut dans din buric, am învățat limbă. Sper ca fanii să profite de această ocazie pentru a revedea telenovela, care este frumoasă și foarte emoționantă”, a declarat ea, arată acest site.

„Cred că mă voi distra foarte mult revăzând-o. Sunt oameni cărora nu le place și așa mai departe, dar nu mă deranjează. Mi se pare interesant să văd cât de mult am trăit, am învățat și m-am maturizat. Sunt deja foarte mulți ani de carieră. Dar nu sunt nostalgică”, a adăugat artista.

Carla Diaz a avut un rol emblematic în Clona

În telenovelă, Carla a ajuns să aibă propriul ei slogan. „Inshallah” a intrat în vocabularul brazilienilor, atât de mult încât actrița a decis chiar să își tatueze această expresie pe zona coastelor.

„Oamenii spun foarte des «Inshallah». Cred că voi avea 90 de ani și tot vor spune asta. A fost un personaj foarte marcant, într-o telenovelă care prezenta o cultură diferită, cea arabă. A marcat multe persoane, pentru că mereu există cineva care îmi amintește de acest rol. Doamne, ce repede a trecut timpul, nu-i așa?! Au trecut deja 19 ani. (…) «Inshallah» este atât de special încât mi l-am tatuat pe coastă. Este o expresie foarte frumoasă, care înseamnă: «Dacă Dumnezeu vrea»”, a declarat Carla.

În Clona, ea a avut și ocazia să joace alături de nimeni alta decât Giovanna Antonelli, care a interpretat-o pe mama ei, protagonista Jade.

„Ea a fost mereu foarte atentă și afectuoasă. Giovanna avea grijă să joace cu adevărat alături de mine, în ciuda vârstei mele fragede. Este o artistă care respectă foarte mult meseria și colegii de scenă. Am avut o chimie imediată”, a povestit ea.