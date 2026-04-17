Khadija din Clona are 35 de ani. Cum arată Carla Diaz în prezent

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 17 Aprilie 2026, 15:30 | Actualizat Vineri, 17 Aprilie 2026, 15:32
Khadija din Clona are 35 de ani | captură youtube/captură instagram

În după-amiaza acestei zile de joi (26), Carla Diaz și-a încântat urmăritorii de pe Instagram cu o postare spectaculoasă. Actrița și fosta participantă la Big Brother Brasil a publicat o fotografie în costum de baie.

Imaginea impresionantă o arată pe blondină etalându-și silueta de invidiat lângă piscină. Purtând un bikini tip tanga, actrița originară din São Paulo a pozat cu încredere.

„O pauză la ferma mea”, a scris ea în story-urile de pe rețelele sociale.

Recent, Carla Diaz și-a surprins fanii. Actrița în vârstă de 35 de ani și-a schimbat look-ul pentru a intra în distribuția unei telenovele Globoplay. Ea și-a modificat coafura pentru a participa în producția „Minha Amada Empregada, Patrão do Meu Coração” („Iubita mea menajeră, stăpânul inimii mele”).

Pe lângă vedetă, proiectul coordonat de scenaristul Gustavo Reiz îi include și pe actorii Micael Borges și Arianne Botelho în distribuție.

În timpul unui interviu celebra artistă și-a amintit o parte din perioada în care a făcut parte din distribuția telenovelei de succes Clona.

„Am foarte multe amintiri frumoase de la filmări. Munca era ca o joacă. Mi-a plăcut enorm, atât de mult încât am continuat în această profesie. Îi sunt foarte recunoscătoare lui Glória Perez pentru că mi-a oferit acest personaj. O Clone a fost prima telenovelă pentru care am făcut documentare, în care am învățat să studiez, să cercetez — am făcut dans din buric, am învățat limbă. Sper ca fanii să profite de această ocazie pentru a revedea telenovela, care este frumoasă și foarte emoționantă”, a declarat ea, arată acest site.

Citește și: Ultimele zile de viață ale actorului Juca de Oliveira din Clona. Actorul a murit după ce a împlinit 91 de ani

„Cred că mă voi distra foarte mult revăzând-o. Sunt oameni cărora nu le place și așa mai departe, dar nu mă deranjează. Mi se pare interesant să văd cât de mult am trăit, am învățat și m-am maturizat. Sunt deja foarte mulți ani de carieră. Dar nu sunt nostalgică”, a adăugat artista.

Carla Diaz a avut un rol emblematic în Clona

În telenovelă, Carla a ajuns să aibă propriul ei slogan. „Inshallah” a intrat în vocabularul brazilienilor, atât de mult încât actrița a decis chiar să își tatueze această expresie pe zona coastelor.

„Oamenii spun foarte des «Inshallah». Cred că voi avea 90 de ani și tot vor spune asta. A fost un personaj foarte marcant, într-o telenovelă care prezenta o cultură diferită, cea arabă. A marcat multe persoane, pentru că mereu există cineva care îmi amintește de acest rol. Doamne, ce repede a trecut timpul, nu-i așa?! Au trecut deja 19 ani. (…) «Inshallah» este atât de special încât mi l-am tatuat pe coastă. Este o expresie foarte frumoasă, care înseamnă: «Dacă Dumnezeu vrea»”, a declarat Carla.

Citește și: Cât primește pensie alimentară fosta iubită de origine română a tenorului italian Alessandro Safina: „M-am mutat aici”

În Clona, ea a avut și ocazia să joace alături de nimeni alta decât Giovanna Antonelli, care a interpretat-o pe mama ei, protagonista Jade.

„Ea a fost mereu foarte atentă și afectuoasă. Giovanna avea grijă să joace cu adevărat alături de mine, în ciuda vârstei mele fragede. Este o artistă care respectă foarte mult meseria și colegii de scenă. Am avut o chimie imediată”, a povestit ea.

Cum arată astăzi Marlene Favela din telenovela „Gata Salvaje”...
AS.ro Casă de două milioane de euro pentru Nadia Comăneci. Câţi bani primeşte lună de lună de la statul român Casă de două milioane de euro pentru Nadia Comăneci. Câţi bani primeşte lună de lună de la statul român
Observatornews.ro eMAG introduce de mâine o taxă pentru fiecare comandă. Cât vor plăti în plus clienţii eMAG introduce de mâine o taxă pentru fiecare comandă. Cât vor plăti în plus clienţii
Antena 3 O fostă vedetă de filme pentru adulți a luat examenul de barou și devine avocată. Este în clubul celor mai inteligenți oameni din lume O fostă vedetă de filme pentru adulți a luat examenul de barou și devine avocată. Este în clubul celor mai inteligenți oameni din lume
SpyNews Loredana Groza e în doliu! Astăzi a condus pe ultimul drum o persoană specială pentru ea Loredana Groza e în doliu! Astăzi a condus pe ultimul drum o persoană specială pentru ea

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
Citește și
Prințesa Eléonore a Belgiei a împlinit 18 ani. Imagini rare publicate de Casa Regală cu fiica Regelui Philippe
Prințesa Eléonore a Belgiei a împlinit 18 ani. Imagini rare publicate de Casa Regală cu fiica Regelui Philippe
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Juno lansează Destine cu parfum de lavandă, piesa care poartă numele spin-off-ului serialului original de la Antena 1
Juno lansează Destine cu parfum de lavandă, piesa care poartă numele spin-off-ului serialului original de la Antena 1
Afra Saraçoğlu, surprinsă de jurnaliști pe stradă. Cum arată în prezent actrița din Golden Boy – Dragoste rebelă
Afra Saraçoğlu, surprinsă de jurnaliști pe stradă. Cum arată în prezent actrița din Golden Boy – Dragoste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum ocolesc primăriile reforma lui Bolojan: posturile dispar, oamenii rămân. „Nimeni nu pleacă acasă”
Cum ocolesc primăriile reforma lui Bolojan: posturile dispar, oamenii rămân. „Nimeni nu pleacă acasă” Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios HelloTaste.ro
Cum arată noua Dacia electrică și cât costă. Va fi mai ieftină decât multe modele din China
Cum arată noua Dacia electrică și cât costă. Va fi mai ieftină decât multe modele din China Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Nicuşor Dan, despre desemnarea unui premier PSD-AUR. „Asta nu voi face niciodată!”
Nicuşor Dan, despre desemnarea unui premier PSD-AUR. „Asta nu voi face niciodată!” BZI
Benzinarii mimează ieftinirea. Românii rămân cei mai arși la buzunare din UE
Benzinarii mimează ieftinirea. Românii rămân cei mai arși la buzunare din UE Jurnalul
Incident pe un zbor TAROM București–Amsterdam. Pilotului i s-a făcut rău, imediat după decolare
Incident pe un zbor TAROM București–Amsterdam. Pilotului i s-a făcut rău, imediat după decolare Kudika
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO Redactia.ro
Loc de parcare la preţ de garsonieră. Cât costă să laşi maşina în faţa blocului în Cluj
Loc de parcare la preţ de garsonieră. Cât costă să laşi maşina în faţa blocului în Cluj Observator
Proprietățile medicinale ale apei de cocos. De ce să o incluzi în alimentație
Proprietățile medicinale ale apei de cocos. De ce să o incluzi în alimentație MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi Hello Taste
