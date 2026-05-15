Home Showbiz Vedete Iulia Vântur, apariție spectaculoasă pe covorul roșu la Cannes. Ce ținută a ales prezentatoarea de televiziune

Iulia Vântur a strălucit la Festivalul de Film de la Cannes 2026, unde a prezentat filmul „Echoes of Us” pe covorul roșu. Apariție elegantă, mesaj emoționant și succes internațional în ascensiune.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 15 Mai 2026, 13:35 | Actualizat Vineri, 15 Mai 2026, 13:39
Iulia Vântur a avut parte de o apariție spectaculoasă pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes 2026.

Prezentatoarea de televiziune și artistă a impresionat prin eleganță și rafinament, alegând o rochie diafană care i-a pus în valoare prezența scenică și stilul sofisticat. Numeroase vedete din întreaga lume s-au reunit anul acesta pe covorul roșu al unuia dintre cele mai prestigioase festivaluri de film, iar printre personalitățile de seamă s-a numărat și Iulia Vântur.

Aceasta a participat la deschiderea celei de-a 79-a ediții a celebrului eveniment, desfășurat la Grand Théâtre Lumière. Apariția sa nu a trecut neobservată, fiind imediat înconjurată de fotografi și de reprezentanți ai presei internaționale.

Imaginile cu artista româncă au ajuns rapid în paginile publicațiilor mondene din întreaga lume, consolidându-i statutul de prezență remarcată pe scena internațională.

Pentru această seară specială, Iulia a ales o rochie albastră elegantă, completată de bijuterii strălucitoare, care au adăugat un plus de rafinament ținutei sale. În timp ce urca treptele celebrului Palais des Festivals, aceasta a zâmbit și a pozat pentru fotografii prezenți, marcând unul dintre momentele importante ale serii. Frumoasa româncă a fost însoțită pe covorul roșu de actorul Deepak Tijori, colegul său din proiectul cinematografic „Echoes of Us”.

Mesajul Iuliei Vântur după apariția la Cannes

După eveniment, Iulia Vântur a postat pe rețelele de socializare un videoclip și mai multe imagini de la festival, împărtășind emoțiile trăite pe covorul roșu. Alături de imaginile spectaculoase, artista a transmis și un mesaj pentru urmăritorii săi:

„O seară magică la deschiderea unuia dintre cele mai prestigioase festivaluri de film din lume – Festivalul de Film de la Cannes. Este o senzație minunată să fim aici, să prezentăm filmul nostru „Echoes Of Us”, care are la rândul său o poveste incredibilă. Am fost onorați să venim ca echipă și să fim împreună în această seară specială, pe covorul roșu 💫🧿 Recunoscători 🙏🏼”, a scris aceasta online.

Postarea sa a adunat mii de aprecieri și numeroase comentarii din partea admiratorilor. Iulia Vântur continuă colaborările sale internaționale, în special în India, și își dezvoltă constant cariera artistică, reușind să se afirme tot mai mult pe plan global.

