Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Maria Iordănescu, vacanță de coșmar la Roma. A povestit cum și-a dat seama că e urmărită și cum a scăpat de hoți

Maria Iordănescu, vacanță de coșmar la Roma. A povestit cum și-a dat seama că e urmărită și cum a scăpat de hoți

Maria Iordănescu a trecut prin momente de groază în timp ce era în vacanță cu soțul la Roma. Iată cum a reușit să scape de doi bărbați care o urmăreau.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 03 Noiembrie 2025, 15:34 | Actualizat Luni, 03 Noiembrie 2025, 15:36
Maria Iordănescu, vacanță de coșmar la Roma | Instagram, TikTok

Maria Iordănescu, fiica lui Anghel Iordănescu, a avut parte de o întâmplare traumatizantă în vacanță.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Maria Iordănescu spune de ce ar vrea să renunțe Edi Iordănescu la Națională: „Să o ia pe altă cărare”

Mariei Iordănescu a trecut prin clipe de groază într-o țară străină. Cum a reușit să scape de hoți

Articolul continuă după reclamă

Maria Iordănescu și Teodor Măgureanu au fost câteva zile la Roma. Vacanța care trebuia să fie una relaxantă, cu mâncare bună, plimbări într-un loc plin de istorie și sesiuni de cumpărături, le-a dat fiori pe spinare celor doi.

Citește și: Sora lui Edi Iordănescu, mesaj emoționant după meciul de debut al României la EURO 2024. Cum a apărut Maria Iordănescu în tribune

Fiica lui Anghel Iordănescu a povestit totul pe rețelele de socializare. Aceasta a povestit cum au fost la un pas de a fi jefuiți sau chiar mai rău în plină stradă la Roma.

„Anul trecut, pe vremea asta, chiar am fost jefuită, tot în Italia. Restaurantul la care noi am mâncat era fix în zona respectivă de centru, iar noi ne doream să facem puțin shopping. Era o distanță super mică de câteva minute de mers pe jos. La un moment dat, soțul meu a simțit cum în spatele nostru se plimbă cineva de ceva timp.

Citește și: Maria Iordănescu a anunțat sexul bebelușului. Videoclipul emoționant prin care a dat vestea mult așteptată

Erau doi bărbați, erau foarte apropiați de noi. Soțul meu m-a tras de mână și mi-a zis: Acum traversăm strada. N-am pus niciun fel de întrebare. Am traversat pe mijlocul drumului efectiv. Am ajuns pe partea cealaltă a străzii (…) Am urmărit ceea ce fac acei doi bărbați”, a relatat Maria Iordănescu pe TikTok.

Toată întâmplarea a fost una traumatizantă pentru tânără, care a avut nevoie de mai mult timp pentru a-și reveni, mai ales că trecuse printr-o experiență asemănătoare cu doar un an înainte.

Citește și: Maria Iordănescu este însărcinată. Fiica lui Anghel Iordănescu a făcut primele declarații despre copil

„Pe mine m-a traumatizat chestia asta. Am fost în stare de alertă ore în șir mai târziu, pentru că nu era prima dată. Cu un an înainte mi se furaseră lucruri”, a mai adăugat ea.

„Pur și simplu chestia asta te trezește la realitate”, a mai spus tânăra.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Fiica lui Anghel Iordănescu s-a căsătorit și mireasa a atras toate privirile. Ce rochie deosebită a ales

Maria Iordănescu a precizat în videoul urcat pe rețelele de socializare că este o persoană precaută și are mare grijă cum iese pe stradă pentru a preveni astfel de situații. Soțul acesteia a avut prezență de spirit și, după ce au traversat strada pentru a le pierde urma, au intrat într-un magazin. Cei doi bărbați i-au urmărit și în magazin, astfel că au intrat într-un hotel, de unde au chemat un Uber pentru a pleca în siguranță.

Ea i-a îndemnat pe internauți să povestească în comentarii dacă au trecut prin situații asemănătoare pentru a trage un semnal de alarmă și, astfel, alți oameni să evite astfel de experiențe.

Declarațiile dureroare ale soției lui Helmut Duckadam la aproape 1 an de la moartea fotbalistului. Gestul primarului din...
Înapoi la Homepage
AS.ro Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: “Tâlhăria e tâlhărie!” Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: &#8220;Tâlhăria e tâlhărie!&#8221;
Observatornews.ro Livrator străin, agresat şi umilit în stradă de doi tineri, în Popeşti-Leordeni. Răspunsul victimei Livrator străin, agresat şi umilit în stradă de doi tineri, în Popeşti-Leordeni. Răspunsul victimei
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Gabi Tamaș, reacție spontană după ce a gustat burgerul făcut de Chef Orlando Zaharia. Ce provocare a primit fotbalistul: „Gata!”
Gabi Tamaș, reacție spontană după ce a gustat burgerul făcut de Chef Orlando Zaharia. Ce provocare a primit...
Care este cea mai sănătoasă legumă din lume. Cum ar trebui consumată, potrivit specialiștilor
Care este cea mai sănătoasă legumă din lume. Cum ar trebui consumată, potrivit specialiștilor Catine.ro
Cât câștigă, de fapt, un jucător de tenis de masă. Cel mai bine cotată româncă spune adevărul despre câștiguri
Cât câștigă, de fapt, un jucător de tenis de masă. Cel mai bine cotată româncă spune adevărul despre...
Noi detalii despre actorul Selahattin Paşalı din serialul Ömer. Ce mai face protagonistul îndrăgit
Noi detalii despre actorul Selahattin Paşalı din serialul Ömer. Ce mai face protagonistul îndrăgit Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Averea strânsă de un judecător retras la 48 de ani, cu pensie specială: s-a opus arestărilor preventive în dosarul Nordis
Averea strânsă de un judecător retras la 48 de ani, cu pensie specială: s-a opus arestărilor preventive în... Libertatea.ro
Dezvăluiri din Rusia: Maria Zaharova și-a luat pe ascuns un apartament de un milion de dolari într-o capitală
Dezvăluiri din Rusia: Maria Zaharova și-a luat pe ascuns un apartament de un milion de dolari într-o capitală Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Ce ocupație are Elena Boncea, fiica Loredanei Groza. La 27 de ani, are o carieră de succes complet diferită de cea a mamei sale: „O parte importantă...”
Ce ocupație are Elena Boncea, fiica Loredanei Groza. La 27 de ani, are o carieră de succes complet diferită de cea... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux BZI
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii.... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Guvernul închide gura sindicatelor și patronatelor cu 300 de lei la salariu
Guvernul închide gura sindicatelor și patronatelor cu 300 de lei la salariu Jurnalul
Marilu revine în România, împreună cu iubitul ei! Business-ul cu care vrea să dea lovitura
Marilu revine în România, împreună cu iubitul ei! Business-ul cu care vrea să dea lovitura Kudika
Românii ar putea avea o nouă zi liberă legală în 2026. Când ar urma să fie introdusă
Românii ar putea avea o nouă zi liberă legală în 2026. Când ar urma să fie introdusă Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Momentul în care un poliţist, băut la volan, face zob două maşini parcate în Constanţa. Se întorcea de la club
Momentul în care un poliţist, băut la volan, face zob două maşini parcate în Constanţa. Se întorcea de la club Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x