Maria Iordănescu, vacanță de coșmar la Roma. A povestit cum și-a dat seama că e urmărită și cum a scăpat de hoți

Maria Iordănescu a trecut prin momente de groază în timp ce era în vacanță cu soțul la Roma. Iată cum a reușit să scape de doi bărbați care o urmăreau.

Maria Iordănescu, fiica lui Anghel Iordănescu, a avut parte de o întâmplare traumatizantă în vacanță.

Mariei Iordănescu a trecut prin clipe de groază într-o țară străină. Cum a reușit să scape de hoți

Maria Iordănescu și Teodor Măgureanu au fost câteva zile la Roma. Vacanța care trebuia să fie una relaxantă, cu mâncare bună, plimbări într-un loc plin de istorie și sesiuni de cumpărături, le-a dat fiori pe spinare celor doi.

Fiica lui Anghel Iordănescu a povestit totul pe rețelele de socializare. Aceasta a povestit cum au fost la un pas de a fi jefuiți sau chiar mai rău în plină stradă la Roma.

„Anul trecut, pe vremea asta, chiar am fost jefuită, tot în Italia. Restaurantul la care noi am mâncat era fix în zona respectivă de centru, iar noi ne doream să facem puțin shopping. Era o distanță super mică de câteva minute de mers pe jos. La un moment dat, soțul meu a simțit cum în spatele nostru se plimbă cineva de ceva timp.

Erau doi bărbați, erau foarte apropiați de noi. Soțul meu m-a tras de mână și mi-a zis: Acum traversăm strada. N-am pus niciun fel de întrebare. Am traversat pe mijlocul drumului efectiv. Am ajuns pe partea cealaltă a străzii (…) Am urmărit ceea ce fac acei doi bărbați”, a relatat Maria Iordănescu pe TikTok.

Toată întâmplarea a fost una traumatizantă pentru tânără, care a avut nevoie de mai mult timp pentru a-și reveni, mai ales că trecuse printr-o experiență asemănătoare cu doar un an înainte.

„Pe mine m-a traumatizat chestia asta. Am fost în stare de alertă ore în șir mai târziu, pentru că nu era prima dată. Cu un an înainte mi se furaseră lucruri”, a mai adăugat ea.

„Pur și simplu chestia asta te trezește la realitate”, a mai spus tânăra.

Maria Iordănescu a precizat în videoul urcat pe rețelele de socializare că este o persoană precaută și are mare grijă cum iese pe stradă pentru a preveni astfel de situații. Soțul acesteia a avut prezență de spirit și, după ce au traversat strada pentru a le pierde urma, au intrat într-un magazin. Cei doi bărbați i-au urmărit și în magazin, astfel că au intrat într-un hotel, de unde au chemat un Uber pentru a pleca în siguranță.

Ea i-a îndemnat pe internauți să povestească în comentarii dacă au trecut prin situații asemănătoare pentru a trage un semnal de alarmă și, astfel, alți oameni să evite astfel de experiențe.