Lidia Buble a fost urmărită de trei persoane prin București. Ce a declarat vedeta în mediul online, după incident

Lidia Buble a ținut să vorbească cu fanii săi din mediul online despre ceea ce i s-a întâmplat. Cum a ajuns artista să fie urmărită de trei persoane chiar în București.

Lidia Buble a decis să vorbească deschis despre o problemă care îi afectează tot mai mult viața de zi cu zi.

Lidia Buble a fost urmărită de trei persoane prin București

Artista a mărturisit că se confruntă frecvent cu situații care îi provoacă anxietate și a făcut un apel sincer către cei care îi urmăresc activitatea.

Cântăreața spune că, în ultima perioadă, mai multe persoane au început să o urmărească în locurile publice, iar acest comportament o face să se simtă nesigură și inconfortabil. Deși este convinsă că majoritatea fanilor nu au intenții rele și își doresc doar să o întâlnească, vedeta susține că astfel de experiențe îi creează o stare de teamă și îi afectează întreaga zi.

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„Prietenii mei frumoși de aici, de pe Instagram și pe unde vă mai aflați, vreau să las acest mesaj aici pentru că este nu știu a câta oară când mi se întâmplă ce urmează să zic acum și nu suport, deci îmi dă o stare de nervi și de anxietate ceva la cote maxime. Dacă vi se întâmplă să mă mai vedeți prin mall sau prin oraș, nu mă mai urmăriți, vă implor, pentru că nu suport să simt că sunt urmărită, să văd că sunt urmărită.

Eu sunt genul de artist pe care dacă îl abordezi și toți cei care m-au întâlnit prin anumite locuri, știu că dacă mă abordează și îmi cere poze, fac poze. Dacă vrei să vorbesc cu tine, vorbesc cu tine. Dar nu mă urmăriți”, a spus Lidia Buble, în mediul online.

Lidia Buble le-a transmis urmăritorilor că nu are nimic împotriva celor care vor să o salute sau să facă o fotografie alături de ea. Din contră, spune că este întotdeauna deschisă să interacționeze cu oamenii care îi apreciază munca și că nu refuză astfel de momente. Tocmai de aceea, îi roagă pe fani să o abordeze direct, în loc să o urmărească fără ca ea să știe, arată acest site.

Artista a explicat că nu poate ghici intențiile celor care merg în urma ei sau care o urmăresc o perioadă mai lungă de timp. În astfel de momente, spune ea, este firesc să apară stări de neliniște, mai ales într-o perioadă în care siguranța personală este o preocupare importantă pentru oricine.

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„Astăzi trei persoane au făcut lucrurile astea și efectiv mi s-a stricat toată ziua. Nu știu, îmi dă o chestie așa de… În primul rând că nu știu cu ce gânduri sunt urmărită, adică nu știu dacă mă urmăriți doar pentru că sunteți happy că mă vedeți sau se întâmplă să fie și oameni care nu mă plac și au de gând să facă ceva. Dar este un sentiment pe care îl urăsc din suflet să știu că sunt urmărită”, a mai spus Lidia Buble.

Apelul făcut de Lidia Buble după ce a fost urmărită pe stradă

Apelul făcut de Lidia Buble vine după o experiență neplăcută petrecută recent. Vedeta a povestit că, într-o singură zi, a observat că trei persoane diferite au urmărit-o în diverse locuri, iar întâmplarea i-a provocat o stare puternică de anxietate. Din cauza acestor incidente, întreaga zi i-a fost afectată.

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Prin mesajul său, artista își dorește să tragă un semnal de alarmă și să le explice fanilor că există o diferență între admirație și un comportament care poate deveni intimidant. Ea speră că cei care o apreciază îi vor respecta dorința și vor alege să o salute direct atunci când o întâlnesc, fără să recurgă la gesturi care îi pot crea disconfort.

Lidia Buble a încheiat mesajul subliniind că apreciază susținerea publicului și că își dorește în continuare să fie aproape de fanii săi, însă într-un mod care să îi ofere și sentimentul de siguranță de care are nevoie în viața de zi cu zi.