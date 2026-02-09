Lidia Buble a apărut cu fața umflată pe rețelele de socializare. Fanii artistei s-au speriat să o vadă așa

Lidia Buble a apărut cu fața umflată pe social media, iar fanii săi au așteptat să afle ce i s-a întâmplat.

Celebra cântăreață și-a speriat fanii pe rețelele de socializare atunci când a postat la Insta Story un video cu ea fără machiaj, cu pielea de pe față roșie și inflamată.

De ce a apărut Lidia Buble cu fața inflamată pe rețelele de socializare

Lidia Buble postează adesea pe rețelele de socializare imagini și video-uri din viața ei de zi cu zi, ținându-i mereu la curent pe urmăritorii ei de pe rețelele de socializare cu lucrurile noi care se întâmplă.

Ca de fiecare dată, Lidia este deschisă și lipsită de inhibiții, postând adesea imagini pe care alte vedete ar refuza să le arate fanilor lor. De această dată, cântăreața s-a afișat pe Instagram la Insta Stoy într-un video cu chipul fără machiaj, dar acoperit cu multe pete și umflături roșii.

Fanii au rămas surprinși să o vadă într-o astfel de ipostază, fiind mereu obișnuiți ca frumoasa artistă să apară mereu aranjată.

Lidia Buble le-a povestit imediat prietenilor ei virtuali ce i s-a întâmplat. Se pare că artista a ales să apeleze la o procedură estetică nouă pentru ea, iar prima reacție a pielii a fost să se inflameze imediat după tratament.

Ea a apelat la medicul estetician pentru rezultate imediate, dar a trebuit să aibă răbdare pentru ca efectul anesteziei locale să treacă și tenul să se acomodeze cu noul tratament.

„Hai să vă arăt la rece cum arăt imediat după. Dar nu arată rău. Eu am crezut că o să fie mai… Acum e cel mai umflat și cică trebuie să presez așa dimineața și seara. Încă am fața amorțită. Am impresia că nu pot să vorbesc bine, că mi-am pus crema anestezică. Dar e bine, prieteni. Zici că mă transform într-o reptilă ceva, vreun super-erou. Hai că sunt frumușică și așa. Și nici nu a fost prea dureros. Bine, și doamna are o mână… Îmi place cum arăt. Și la cântare aș veni așa”, a spus Lidia Buble.

Acum artista se simte bine, iar tenul ei arată impecabil după nouă procedură, mult mai suplu și mai fresh. Se pare că a meritat ca Lidia Buble să își facă puțin curaj pentru această procedură și să se bucure apoi de rezultatele pe care le aștepta.

