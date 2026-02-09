Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Lidia Buble a apărut cu fața umflată pe rețelele de socializare. Fanii artistei s-au speriat să o vadă așa

Lidia Buble a apărut cu fața umflată pe rețelele de socializare. Fanii artistei s-au speriat să o vadă așa

Lidia Buble a apărut cu fața umflată pe social media, iar fanii săi au așteptat să afle ce i s-a întâmplat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 09 Februarie 2026, 13:31 | Actualizat Luni, 09 Februarie 2026, 14:01
Galerie
Cântăreața și-a surprins prietenii virtuali atunci când a apărut cu chipul plin de umflături pe rețelele de socializare. | Instagram

Lidia Buble, frumoasa artistă, a apărut pe rețelele de socializare cu fața umflată și plină de semne.

Celebra cântăreață și-a speriat fanii pe rețelele de socializare atunci când a postat la Insta Story un video cu ea fără machiaj, cu pielea de pe față roșie și inflamată.

De ce a apărut Lidia Buble cu fața inflamată pe rețelele de socializare

Lidia Buble postează adesea pe rețelele de socializare imagini și video-uri din viața ei de zi cu zi, ținându-i mereu la curent pe urmăritorii ei de pe rețelele de socializare cu lucrurile noi care se întâmplă.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Lidia Buble, mesaj sfâșietor după moartea fotoreporterului Mălina Guler: „Sunt în stare de șoc. M-am întâlnit cu ea!”

Ca de fiecare dată, Lidia este deschisă și lipsită de inhibiții, postând adesea imagini pe care alte vedete ar refuza să le arate fanilor lor. De această dată, cântăreața s-a afișat pe Instagram la Insta Stoy într-un video cu chipul fără machiaj, dar acoperit cu multe pete și umflături roșii.

Fanii au rămas surprinși să o vadă într-o astfel de ipostază, fiind mereu obișnuiți ca frumoasa artistă să apară mereu aranjată.

Lidia Buble le-a povestit imediat prietenilor ei virtuali ce i s-a întâmplat. Se pare că artista a ales să apeleze la o procedură estetică nouă pentru ea, iar prima reacție a pielii a fost să se inflameze imediat după tratament.

Citește și: Imaginea emoționantă din copilărie cu Lidia Buble și sora ei care a atras atenția fanilor. Ce a postat cântăreața

Ea a apelat la medicul estetician pentru rezultate imediate, dar a trebuit să aibă răbdare pentru ca efectul anesteziei locale să treacă și tenul să se acomodeze cu noul tratament.

„Hai să vă arăt la rece cum arăt imediat după. Dar nu arată rău. Eu am crezut că o să fie mai… Acum e cel mai umflat și cică trebuie să presez așa dimineața și seara. Încă am fața amorțită. Am impresia că nu pot să vorbesc bine, că mi-am pus crema anestezică. Dar e bine, prieteni. Zici că mă transform într-o reptilă ceva, vreun super-erou. Hai că sunt frumușică și așa. Și nici nu a fost prea dureros. Bine, și doamna are o mână… Îmi place cum arăt. Și la cântare aș veni așa”, a spus Lidia Buble.

Acum artista se simte bine, iar tenul ei arată impecabil după nouă procedură, mult mai suplu și mai fresh. Se pare că a meritat ca Lidia Buble să își facă puțin curaj pentru această procedură și să se bucure apoi de rezultatele pe care le aștepta.

colaj lidia buble
+3
Mai multe fotografii

Citește și: Lidia Buble, aproape de nerecunoscut. Cum a fost surprinsă artista la plimbare prin București la brațul iubitului său

„Gogoașă” din „Trăsniții” nu poate fi operat încă pe inimă. Ce i-au recomandat medicii, înainte de intervenția chirurgic...
Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul celebru, în pericol să îşi piardă averea! S-a lăsat de droguri, dar s-a apucat de altceva: “E trist” Milionarul celebru, în pericol să îşi piardă averea! S-a lăsat de droguri, dar s-a apucat de altceva: &#8220;E trist&#8221;
Observatornews.ro Românii ar putea renunţa la creditul bancar, în primele două săptămâni Românii ar putea renunţa la creditul bancar, în primele două săptămâni
Antena 3 VIDEO Senzație la JO 2026. Patinatorul american Ilia Malinin a executat un exercițiu interzis 50 de ani, pentru că este prea periculos VIDEO Senzație la JO 2026. Patinatorul american Ilia Malinin a executat un exercițiu interzis 50 de ani, pentru că este prea periculos
SpyNews Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Cafea sau sucul carbogazos. Ce alegere îți dă energie dimineața
Cafea sau sucul carbogazos. Ce alegere îți dă energie dimineața Catine.ro
A fost un sex-simbol al anilor '90! Cum arată astăzi Lorenzo Lamas, celebrul actor din „Renegatul”
A fost un sex-simbol al anilor '90! Cum arată astăzi Lorenzo Lamas, celebrul actor din „Renegatul”
Fiul artistei Paulina Rubio ar putea fi trimis într-un internat. Care este motivul
Fiul artistei Paulina Rubio ar putea fi trimis într-un internat. Care este motivul Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un bărbat din Constanța și-a vândut BMW-ul X6 în Ilfov și l-a furat apoi cu cheia de rezervă
Un bărbat din Constanța și-a vândut BMW-ul X6 în Ilfov și l-a furat apoi cu cheia de rezervă Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: „Ai cea mai mândră soră din lume.” Foto
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere:... Elle
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ingredientul secret care face chiftelele pufoase: Nu este pâine sau cartof
Ingredientul secret care face chiftelele pufoase: Nu este pâine sau cartof HelloTaste.ro
Un bărbat a fost concediat pentru că a adormit la birou. A dat în judecată firma și a primit toate salariile restante și compensații
Un bărbat a fost concediat pentru că a adormit la birou. A dat în judecată firma și a primit toate salariile... Antena3.ro
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja useit
Ce studiază Irina Columbeanu în New York? Începe ziua la ora 8:00 și se culcă la 1:00!
Ce studiază Irina Columbeanu în New York? Începe ziua la ora 8:00 și se culcă la 1:00! BZI
Polițiștii din Călățele au fost lăsați în frig din cauza unui cuib de barză. Operațiunea „Cuibul mutat, legea respectată”
Polițiștii din Călățele au fost lăsați în frig din cauza unui cuib de barză. Operațiunea „Cuibul mutat,... Jurnalul
Motivul pentru care Irina Columbeanu se culcă la 1 noaptea, de când studiază Medicina la New York
Motivul pentru care Irina Columbeanu se culcă la 1 noaptea, de când studiază Medicina la New York Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Şocul cultural trăit de un turist italian aflat în vizită în Bucureşti:
Şocul cultural trăit de un turist italian aflat în vizită în Bucureşti: "Îmi pare rău, nu ai bani" Observator
Cauze ale durerilor de cot. Ce afecțiuni pot determina acest simptom
Cauze ale durerilor de cot. Ce afecțiuni pot determina acest simptom MediCOOL
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când dragostea devine prea mult: Ești părinte pentru un adult sau încă mai crești un copil?
Când dragostea devine prea mult: Ești părinte pentru un adult sau încă mai crești un copil? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ce faci dacă ți se taie maioneza? Cel mai simplu truc pentru a o salva
Ce faci dacă ți se taie maioneza? Cel mai simplu truc pentru a o salva Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x