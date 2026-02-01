Lidia Buble, mărturisiri rare despre relația cu Horațiu Nicolau: „Între noi totul este firesc”. Ce spune despre nuntă și copii

Lidia Buble a făcut declarații rare despre relația cu Horațiu Nicolau.

Într-un interviu pentru Revista Viva, Lidia Buble a vorbit cu sinceritate despre parcursul ei muzical, dar și despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături de Horațiu Nicolau.

Lidia Buble, despre relația cu Horațiu Nicolau: „Mă face să zâmbesc în fiecare zi”

Anul acesta, Lidia Buble va împlini 33 de ani. Întrebată de jurnaliștii de la Revista Viva ce lipsește, în acest moment, din viața ei, artista a răspuns că se simte echilibrată.

„Cred că întrebarea are chiar răspunsul în ea. În acest moment, viața mea este echilibrată din toate punctele de vedere. Sunt recunoscătoare pentru ceea ce trăiesc acum și simt că sunt exact unde trebuie să fiu”, a declarat Lidia Buble pentru sursa citată.

„Reușitele muzicale din ultimul an și jumătate, precum și lansarea albumului <<Fragil>> au venit pe un fond personal echilibrat, care mă face mai creativă și îmi dă încrederea să-mi deschid aripile și să explorez noi laturi artistice”, a adăugat artista.

Jurnaliștii de la Revista Viva au întrebat-o pe Lidia Buble despre iubitul ei, având în vedere că este într-o relație frumoasă de ani buni deja.

„Sunt bine și liniștită, iar asta spune tot. Cred că, atunci când lucrurile sunt așezate, nu simți nevoia să le expui foarte mult. Trăiesc o relație frumoasă, care mă echilibrează și mă inspiră, dar prefer să păstrez această parte a vieții mele într-un spațiu personal. Iubirea, pentru mine, se vede în starea de bine, în zâmbet și în muzica pe care o fac. Acolo se spune, poate, cel mai mult despre ce simt”, a mărturisit Lidia Buble pentru Revista Viva.

„Între noi totul este simplu, firesc și mă face să zâmbesc în fiecare zi”, a dezvăluit artista, când a fost întrebată ce o atrage cel mai mult la bărbatul din viața ei.

Lidia Buble a făcut declarații despre căsătorie și copii

Jurnaliștii de la Revista Viva nu s-au oprit aici și au întrebat-o pe superba artistă ce înseamnă pentru ea căsătoria, având în vedere modelul pe care i l-au insuflat părinții săi.

„Privindu-i pe părinții mei, am învățat cât de important este să ai alături un partener care te susține și te completează, iar asta rămâne, pentru mine, esența oricărei legături”, a declarat Lidia Buble pentru sursa citată mai sus.

Venind dintr-o familie mare, cu mulți copii, toți sunt convinși că Lidia Buble își dorește să devină mamă. Iată cum a răspuns artista la această întrebare!

„În acest moment, rolul de <<mătușă>> mi se potrivește perfect: nepoții mă iubesc, pentru că mă joc cu ei și mă las prinsă în lumea lor, iar mămicile mă apreciază, pentru că le ofer un mic moment de respiro”, a spus artista.