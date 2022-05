Loredana, schimbarea de look care a făcut-o de nerecunoscut. Care a fost reacția fanilor

Loredana, frumoasa jurată X Factor, și-a surprins fanii de pe Instagram cu o apariție în care e de nerecunoscut.

Frumoasa artistă și-a vopsit părul roșcat ca focul și a dorit să le arate fanilor imediat schimbarea la care a apelat. Cu părul complet roșu și frumos ondulat, Loredana a făcut furori în mediul online.

Loredana, look-ul nou care a atras atenția fanilor

Cei care o urmăresc știu deja că la cei 51 ani ai săi Loredana nu își arată deloc vârsta, având un trup ca de sirenă și un chip veșnic tânăr. Se pare că frumoasa cântăreață a descoperit elixirul tinereții și nu arată mai în vârstă de 30 ani.

De asemenea, Loredana este una dintre cele mai non-conformiste vedete din showbiz-ul românesc. Vedeta alege să poarte mereu cele mai sexy și extravagante ținute, știind exact cum să își pună în valoare formele și trăsăturile.

Cu un trup de invidiat, Loredana pune pe jar suflarea masculină cu fotografiile pe care le postează pe Instagram, în ipostaze incendiare.

”Nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri. Nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate. Cine știe!? Nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale, ținând dietă, făcând sport, având grijă de corpul tău, de fața ta, sunt tratamente, sunt chestii total neinvazive care te ajută să fii oau!”, a povestit Loredana , în exclusivitate, la Antena Stars.

De această dată a uimit cu un look total neașteptat. Într-o rochie bej cu imprimeu floral și o centură în talie, Loredana i-a uimit pe admiratorii săi. La descrierea pozei, ea a adăugat că acest look va face parte din show-ul România are roast care va începe pe 11 mai la Antena 1.

Loredana va fi în care emisiune, pregătită să facă show. România are rost va combina perfect roast-ul, tradițiile necunoscute și muzica tradițională specifică fiecărei zone, Loredana fiind desemnată să întrețină voia bună a emisiunii. Împreună cu orchestra Agurida și cu invitații săi, Loredana va face show live în cadrul fiecărei ediții în funcție de zona geografică abordată.

Fanii au copleșit-o pe Loredana cu comentarii laudative la postarea în care ea apare roșcată.

“Arati ca o zeita❤️esti superba!❤️”

“Jessica Rabbit🔥❤️”

“Te rog să nu te aprinzi, fată cu părul de foc”

“Ești superba ca de obicei...chiar nu contează culoarea parului”

“Îți sta super culoarea”

“Tu ești Prințesa Ariel?😍❤️😘”

Loredana, fotografia de familie emoționantă

Loredana i-a avut aproape pe cei dragi, cu ocazia Sărbătorilor Pascale. Artista a mers să ia lumină în noaptea de Înviere, îmrepună cu familia. Vedeta este activă pe rețelele sociale și își ține la curent fanii în ceea ce privește evenimentele din viața sa, așa că a publicat pe Instagram o fotografie în care apare alături de familie, ținând lumina sfântă în mâini.

În stânga fotografiei publicate de Loredana pe contul său de Instagram apare Cristi Groza, fratele acesteia. Loredana stă lângă fiica acesteia, Elena.

