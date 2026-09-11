Alina Pușcău trece printr-o perioadă dificilă după diagnosticul de cancer. Mama și prietena ei au venit în America, iar Dan Alexa i-a oferit un cadou emoționant.

Mama Alinei Pușcău a venit în America pentru a-i fi alături în lupta cu boala. Imagini emoționante de la revederea lor | Hepta

Alina Pușcău nu se dă bătută în lupta cu boala grea cu care se confruntă. Fosta concurentă de la Asia Express, sezonul 8, a început deja tratamentul pentru cancer, iar sesiunile devin din ce în ce mai dificile. Chiar și în aceste momente complicate, vedeta încearcă să își păstreze speranța și să privească spre ziua în care va putea spune că a trecut peste această încercare.

Mama Alinei Pușcău a venit în America pentru a-i fi alături în lupta cu boala

Alina și-a documentat o mare parte din parcurs pe conturile sale de socializare, unde le-a povestit urmăritorilor despre momentele grele prin care trece, dar și despre puterea pe care o găsește pentru a merge mai departe. De când a anunțat diagnosticul, vedeta a primit numeroase mesaje de susținere din partea comunității sale din mediul online, însă cel mai important sprijin vine din partea familiei și a prietenilor apropiați.

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Recent, Alina a avut parte de o revedere emoționantă. Mama sa a călătorit până în America pentru a-i fi alături în această perioadă dificilă. Fosta concurentă de la Asia Express a surprins momentul într-un videoclip publicat în secțiunea de Story a contului său de Instagram.

În imaginile emoționante, Alina își așteaptă mama la aeroport. În momentul în care se văd, femeia aleargă spre fiica sa și o ia în brațe. Revederea dintre cele două a fost una încărcată de emoție, iar imaginile au ajuns rapid la comunitatea Alinei, care i-a transmis numeroase mesaje de încurajare.

Surprizele nu s-au oprit aici. Alături de mama sa a venit și buna ei prietenă, Oana Toader. Cele două prietene s-au întâlnit pe aeroport și s-au îmbrățișat, într-un moment care a arătat cât de important este pentru Alina să îi aibă aproape pe oamenii dragi.

Imagini emoționante de la revederea lor

Oana a venit cu un cadou. Prietena Alinei i-a adus mai multe obiecte cu o puternică încărcătură spirituală: o Biblie, o brățară sfințită, două iconițe cu Maica Domnului și mir. Pentru Alina, care a vorbit în repetate rânduri despre credință și despre rolul pe care aceasta îl are în viața ei, darurile au avut o semnificație aparte.

Un alt gest emoționant a venit din partea lui Dan Alexa, fostul coleg al Alinei din sezonul 8 Asia Express. Acesta i-a oferit o cruciuliță, iar vedeta a fotografiat cadoul și l-a publicat, la rândul său, pe Instagram.

Alina Pușcău a ținut să le mulțumească public prietenilor săi pentru toate gesturile făcute în această perioadă, dar mai ales pentru sprijinul constant pe care i-l oferă. Într-un moment în care tratamentul este dificil, prezența oamenilor dragi pare să îi ofere vedetei o doză importantă de curaj și speranță.

Fosta concurentă de la Asia Express continuă să-și împărtășească povestea cu urmăritorii săi și încearcă să rămână optimistă, în ciuda încercării prin care trece. Pentru Alina, fiecare gest de susținere venit din partea familiei, a prietenilor sau a celor care îi urmăresc parcursul reprezintă un motiv în plus să meargă înainte.