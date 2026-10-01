Alina Pușcaș: „Am fost otrăviți”. Fiul ei și-a pierdut cunoștința, iar soțul era semiinconștient

Alina Pușcaș a povestit despre unul dintre cele mai dificile momente prin care a trecut alături de familia sa. O petrecere pentru copii s-ar fi transformat într-un adevărat coșmar după ce prezentatoarea TV, soțul și fiul ei ar fi consumat alimente despre care aceasta bănuiește că ar fi fost contaminate.

Alina Pușcaș a dezvăluit că situația a devenit atât de gravă încât fiul ei, Alex, și-ar fi pierdut cunoștința, iar soțul său ar fi ajuns, la rândul lui, într-o stare foarte proastă. Vedeta a povestit că a încercat să ajungă cât mai repede cu băiețelul la spital.

Alina Pușcaș susține că familia sa ar fi fost otrăvită la o petrecere pentru copii

Totul s-ar fi întâmplat în timpul unei zile de naștere organizate la o fermă. Potrivit declarațiilor Alinei Pușcaș, aceasta bănuiește că mâncarea consumată acolo ar fi putut fi contaminată.

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Situația ar fi devenit dramatică atunci când fiul ei, Alex, a început să se simtă foarte rău. Prezentatoarea a relatat că băiețelul și-ar fi pierdut cunoștința, în timp ce soțul său ar fi fost și el într-o stare care nu îi permitea să o ajute.

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Alina Pușcaș: „Am plecat din Ploiești. Încerc să ajung la București cât de repede”

Pentru că băiețelul nu ar fi putut fi preluat de unitatea medicală la care ajunseseră inițial, Alina Pușcaș spune că a decis să plece spre București. În același timp, soțul ei ar fi rămas pentru a primi îngrijiri medicale.

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Pe drum, starea copilului s-ar fi înrăutățit. Alina Pușcaș a povestit că femeia care se afla în spatele mașinii, alături de băiețel, a observat că acesta și-ar fi pierdut cunoștința. În acel moment, prezentatoarea a cerut ajutor medical de urgență.

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Alina Pușcaș a descris întreaga experiență drept una extrem de dificilă, mai ales că, potrivit relatării sale, soțul ei era la rândul lui aproape inconștient, iar ea trebuia să gestioneze situația copiilor.

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