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Gabriela Prisăcariu, dezvăluiri despre plecarea lui Dani Oțil în Malta. Cum își petrece zilele fără prezentator

Dani Oțil este plecat în Malta pentru filmările „Power Couple”, iar Gabriela Prisăcariu a povestit cum arată zilele ei fără soțul său.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 30 Septembrie 2026, 14:21 | Actualizat Miercuri, 30 Septembrie 2026, 14:25
Gabriela Prisăcariu, dezvăluiri despre plecarea lui Dani Oțil în Malta. Cum își petrece zilele fără prezentator | Instagram/Antena1
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Gabriela Prisăcariu a povestit recent cum se descurcă în perioada în care soțul său, Dani Oțil, se află la filmările pentru „Power Couple”. Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” este plecat în Malta, acolo unde au început filmările pentru cel de-al patrulea sezon al emisiunii.

Dani Oțil se află în această perioadă în Malta, alături de concurenții care participă la noul sezon „Power Couple”. În timp ce prezentatorul este implicat în filmări, Gabriela Prisăcariu a rămas acasă, alături de fiul lor, Tiago.

Cum arată zilele Gabrielei Prisăcariu fără Dani Oțil

Chiar dacă părinții Gabrielei îi sunt alături în această perioadă, vedeta recunoaște că resimte lipsa soțului său. Pentru ea, zilele în care Dani Oțil este plecat au un ritm diferit.

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Gabriela a povestit în secțiunea de story a contului său de Instagram că îi este dor de prezentator. În același timp, aceasta a recunoscut că și pentru fiul lor este o perioadă mai dificilă, deoarece Tiago nu îl are pe tatăl său alături.

Soția lui Dani Oțil încearcă să îi fie cât mai mult timp alături celui mic. Gabriela a explicat și cum arată o zi obișnuită pentru ea atunci când prezentatorul este plecat la filmările din Malta.

Fiul său este prioritatea numărul unu. Vedeta își organizează programul astfel încât să poată petrece cât mai mult timp cu Tiago.

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„Ziua mea începe la ora 10:00, după ce îl las pe Tiago la grădi și reușesc să mă întorc în oraș. Programul se termină la 15:00, când plec spre grădiniță să-l iau (...)”, a povestit Gabriela Prisăcariu.

Vedeta a explicat că nu își dorește să-l lase pe Tiago până la ora 17:00 la grădiniță. Chiar dacă acest lucru i-ar permite să rezolve mai multe lucruri, Gabriela preferă să profite de timpul pe care îl are la dispoziție pentru a fi alături de fiul său.

„Dacă aș putea să mă teleportez...”, a glumit aceasta în mediul online.

Gabriela Prisăcariu, alături de fiul ei

Perioada în care Dani Oțil este plecat la filmări nu este una ușoară pentru familie. Gabriela încearcă însă să păstreze o rutină cât mai apropiată de cea obișnuită.

Vedeta se ocupă de Tiago și încearcă să îi ofere cât mai multă atenție. În același timp, părinții ei îi sunt alături și o ajută în această perioadă.

Deși îi este dor de Dani Oțil, vedeta pare hotărâtă să transforme timpul petrecut fără soțul ei într-o perioadă cât mai frumoasă pentru Tiago. Cei doi petrec împreună cât mai mult timp, până când prezentatorul se va întoarce acasă din Malta.

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